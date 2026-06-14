"Когда острая фаза закончится, про войну можно забыть": Серенко о модернизации военных потенциалов - 14.06.2026 Украина.ру
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"Когда острая фаза закончится, про войну можно забыть": Серенко о модернизации военных потенциалов
"Когда острая фаза закончится, про войну можно забыть": Серенко о модернизации военных потенциалов - 14.06.2026 Украина.ру
"Когда острая фаза закончится, про войну можно забыть": Серенко о модернизации военных потенциалов
Сегодняшняя ситуация показала, что военные инструменты решения проблем исчерпали себя. Когда острая фаза конфликта будет закончена, про войну можно будет забыть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-06-14T05:30
2026-06-14T05:30
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Рассуждая о пределах военной силы в современных конфликтах, эксперт объяснил, какую роль теперь играет модернизация военных потенциалов.Серенко заявил, что сегодняшняя ситуация показала: военные инструменты решения проблем исчерпали себя. По его словам, это видно на примере противостояния США и Ирана, Израиля и Ирана, а также России и Украины."Разговоры о том, что все будет решаться на поле боя, это только часть правды. Да, в актуальной политической ситуации многое будет решаться, исходя из ситуации на поле боя. Но когда острая фаза конфликта будет закончена, про войну можно будет забыть", — заявил Серенко.По словам политолога, это не значит, что не будет гонки вооружений. Он пояснил, что Украина, Европа, Россия и все остальные будут модернизировать свои военные потенциалы, однако эта модернизация будет происходить не для того, чтобы развязать новую войну, поскольку никто не станет всерьез готовиться к новой войне."Задачей этих модернизационных проектов будет избежать новых военных конфликтов и связанных с ними запредельных неудач", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.Про ситуацию вокруг Ирана и перспективах урегулирования конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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"Когда острая фаза закончится, про войну можно забыть": Серенко о модернизации военных потенциалов

05:30 14.06.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Сегодняшняя ситуация показала, что военные инструменты решения проблем исчерпали себя. Когда острая фаза конфликта будет закончена, про войну можно будет забыть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Рассуждая о пределах военной силы в современных конфликтах, эксперт объяснил, какую роль теперь играет модернизация военных потенциалов.
Серенко заявил, что сегодняшняя ситуация показала: военные инструменты решения проблем исчерпали себя. По его словам, это видно на примере противостояния США и Ирана, Израиля и Ирана, а также России и Украины.
"Разговоры о том, что все будет решаться на поле боя, это только часть правды. Да, в актуальной политической ситуации многое будет решаться, исходя из ситуации на поле боя. Но когда острая фаза конфликта будет закончена, про войну можно будет забыть", — заявил Серенко.
По словам политолога, это не значит, что не будет гонки вооружений. Он пояснил, что Украина, Европа, Россия и все остальные будут модернизировать свои военные потенциалы, однако эта модернизация будет происходить не для того, чтобы развязать новую войну, поскольку никто не станет всерьез готовиться к новой войне.
"Задачей этих модернизационных проектов будет избежать новых военных конфликтов и связанных с ними запредельных неудач", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Андрей Серенко: Встреча в Анкоридже опередила время, но Россия и США еще вернутся к этим договоренностям" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию вокруг Ирана и перспективах урегулирования конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Андрей Грозин: США и Иран хотели бы остановить войну, но национальная гордость может этому помешать" на сайте Украина.ру.
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