https://ukraina.ru/20260614/vmesto-migrantov-lovit-tankery-dmitriev-vysmeyal-starmera-za-arest-sudna-v-la-manshe-1080185092.html

"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше

"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше - 14.06.2026 Украина.ру

"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прошелся по британскому премьеру Киру Стармеру

2026-06-14T14:50

2026-06-14T14:50

2026-06-14T14:50

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Поводом стал воскресный инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна и отбуксировали его к якорной стоянке на юге Англии."Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта", — написал Дмитриев в соцсети Х. И пока британские власти заняты показательными арестами танкеров, реальные проблемы страны — нелегальная миграция, рост преступности и экономический спад — остаются без внимания. Об этом – в материале Стармер приказал военным остановить российский танкер в Ла-МаншеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, ла-манш, россия, англия, кир стармер, оксана дмитриева