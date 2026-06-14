"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше - 14.06.2026 Украина.ру
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"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше
"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше - 14.06.2026 Украина.ру
"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прошелся по британскому премьеру Киру Стармеру
2026-06-14T14:50
2026-06-14T14:50
новости
ла-манш
россия
англия
кир стармер
оксана дмитриева
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Поводом стал воскресный инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна и отбуксировали его к якорной стоянке на юге Англии."Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта", — написал Дмитриев в соцсети Х. И пока британские власти заняты показательными арестами танкеров, реальные проблемы страны — нелегальная миграция, рост преступности и экономический спад — остаются без внимания. Об этом – в материале Стармер приказал военным остановить российский танкер в Ла-МаншеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, ла-манш, россия, англия, кир стармер, оксана дмитриева
Новости, Ла-Манш, Россия, Англия, Кир Стармер, Оксана Дмитриева

"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше

14:50 14.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГлава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира:
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сегодняшний день важным для мира: - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прошелся по британскому премьеру Киру Стармеру
Поводом стал воскресный инцидент в Ла-Манше, где британские власти задержали нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна и отбуксировали его к якорной стоянке на юге Англии.
"Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта", — написал Дмитриев в соцсети Х.
И пока британские власти заняты показательными арестами танкеров, реальные проблемы страны — нелегальная миграция, рост преступности и экономический спад — остаются без внимания. Об этом – в материале Стармер приказал военным остановить российский танкер в Ла-Манше
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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