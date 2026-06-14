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В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием

В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием - 14.06.2026 Украина.ру

В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июня заявил, что Кремль проинформирует, если Владимир Путин примет решение поздравить американского лидера Дональда Трампа с 80-летним юбилеем

2026-06-14T14:55

2026-06-14T14:55

2026-06-14T14:55

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В Кремле пока не определились, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять главу американской администрации Дональда Трампа с 80-летием. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", о любом таком решении будет объявлено отдельно."Сообщим", — лаконично ответил представитель Кремля.Как сообщает Bloomberg, свой 80-летний юбилей 14 июня Дональд Трамп отпразднует масштабным шоу Ultimate Fighting Championship (UFC). Организаторам мероприятие обойдётся в 60 млн долларов, а турнир по смешанным единоборствам пройдёт на Южной лужайке Белого дома.Напомним, что ранее Трампа с юбилеем поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. О соответствующем послании сообщала пресс-служба белорусского лидера.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, кремль, интерфакс, дональд трамп, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, украина.ру, bloomberg