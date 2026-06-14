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В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием
В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием - 14.06.2026 Украина.ру
В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июня заявил, что Кремль проинформирует, если Владимир Путин примет решение поздравить американского лидера Дональда Трампа с 80-летним юбилеем
2026-06-14T14:55
2026-06-14T14:55
2026-06-14T14:55
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В Кремле пока не определились, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять главу американской администрации Дональда Трампа с 80-летием. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", о любом таком решении будет объявлено отдельно."Сообщим", — лаконично ответил представитель Кремля.Как сообщает Bloomberg, свой 80-летний юбилей 14 июня Дональд Трамп отпразднует масштабным шоу Ultimate Fighting Championship (UFC). Организаторам мероприятие обойдётся в 60 млн долларов, а турнир по смешанным единоборствам пройдёт на Южной лужайке Белого дома.Напомним, что ранее Трампа с юбилеем поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. О соответствующем послании сообщала пресс-служба белорусского лидера.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, кремль, интерфакс, дональд трамп, россия, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, украина.ру, bloomberg
Новости, Кремль, Интерфакс, Дональд Трамп, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Украина.ру, bloomberg
В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июня заявил, что Кремль проинформирует, если Владимир Путин примет решение поздравить американского лидера Дональда Трампа с 80-летним юбилеем
В Кремле пока не определились, будет ли президент России Владимир Путин поздравлять главу американской администрации Дональда Трампа с 80-летием. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса", о любом таком решении будет объявлено отдельно.
"Сообщим", — лаконично ответил представитель Кремля.
Как сообщает Bloomberg, свой 80-летний юбилей 14 июня Дональд Трамп отпразднует масштабным шоу Ultimate Fighting Championship (UFC). Организаторам мероприятие обойдётся в 60 млн долларов, а турнир по смешанным единоборствам пройдёт на Южной лужайке Белого дома.
Напомним, что ранее Трампа с юбилеем поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. О соответствующем послании сообщала пресс-служба белорусского лидера.
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