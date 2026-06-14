https://ukraina.ru/20260614/vks-rossii-udarili-po-khersonskomu-zavodu-zaryad-1080177353.html

ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"

ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд" - 14.06.2026 Украина.ру

ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"

Российские Воздушно-космические силы нанесли точный удар бомбами с УМПК по херсонскому заводу "Заряд", который используется в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-14T07:42

2026-06-14T07:42

2026-06-14T07:42

сво

спецоперация

россия

херсон

украина

впк

вкс

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385425_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8d510e3c65587e7033f9652308439543.jpg

Российская авиация нанесла удар по производственному предприятию в Херсоне. Целью стал завод "Заряд", расположенный в Лесном переулке, дом 10.Завод был основан 18 мая 1998 года и размещается в корпусах советской постройки. В разные периоды он входил в состав Полупроводникового завода, являясь его подразделением. На предприятии производились кабели и провода специального назначения, а также линии по выпуску полипропиленовых и металлопластиковых конструкций. В настоящее время завод используется в интересах украинского ВПК — его цеха и склады удобны для размещения личного состава, техники и горюче-смазочных материалов.На кадрах, опубликованных украинскими площадками, видны множественные точные попадания в цель, задымление в районе промышленного объекта, а также возгорание в ходе вторичной детонации (предположительно, горюче-смазочных материалов или пластиковых изделий).13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по херсонскому заводу "Ансерглоб". Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

херсон

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, херсон, украина, впк, вкс, украина.ру