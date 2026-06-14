ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд" - 14.06.2026 Украина.ру
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ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"
ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд" - 14.06.2026 Украина.ру
ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"
Российские Воздушно-космические силы нанесли точный удар бомбами с УМПК по херсонскому заводу "Заряд", который используется в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T07:42
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Российская авиация нанесла удар по производственному предприятию в Херсоне. Целью стал завод "Заряд", расположенный в Лесном переулке, дом 10.Завод был основан 18 мая 1998 года и размещается в корпусах советской постройки. В разные периоды он входил в состав Полупроводникового завода, являясь его подразделением. На предприятии производились кабели и провода специального назначения, а также линии по выпуску полипропиленовых и металлопластиковых конструкций. В настоящее время завод используется в интересах украинского ВПК — его цеха и склады удобны для размещения личного состава, техники и горюче-смазочных материалов.На кадрах, опубликованных украинскими площадками, видны множественные точные попадания в цель, задымление в районе промышленного объекта, а также возгорание в ходе вторичной детонации (предположительно, горюче-смазочных материалов или пластиковых изделий).13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по херсонскому заводу "Ансерглоб". Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, херсон, украина, впк, вкс, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Херсон, Украина, ВПК, ВКС, Украина.ру

ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"

07:42 14.06.2026
 
© Фото : соцсетиПораженный завод Flex в Мукачево
Пораженный завод Flex в Мукачево - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : соцсети
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Российские Воздушно-космические силы нанесли точный удар бомбами с УМПК по херсонскому заводу "Заряд", который используется в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Российская авиация нанесла удар по производственному предприятию в Херсоне. Целью стал завод "Заряд", расположенный в Лесном переулке, дом 10.
Завод был основан 18 мая 1998 года и размещается в корпусах советской постройки. В разные периоды он входил в состав Полупроводникового завода, являясь его подразделением. На предприятии производились кабели и провода специального назначения, а также линии по выпуску полипропиленовых и металлопластиковых конструкций.
В настоящее время завод используется в интересах украинского ВПК — его цеха и склады удобны для размещения личного состава, техники и горюче-смазочных материалов.
На кадрах, опубликованных украинскими площадками, видны множественные точные попадания в цель, задымление в районе промышленного объекта, а также возгорание в ходе вторичной детонации (предположительно, горюче-смазочных материалов или пластиковых изделий).
13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по херсонскому заводу "Ансерглоб". Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России
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