https://ukraina.ru/20260614/vks-rossii-udarili-po-khersonskomu-zavodu-zaryad-1080177353.html
ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"
ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд" - 14.06.2026 Украина.ру
ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"
Российские Воздушно-космические силы нанесли точный удар бомбами с УМПК по херсонскому заводу "Заряд", который используется в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T07:42
2026-06-14T07:42
2026-06-14T07:42
сво
спецоперация
россия
херсон
украина
впк
вкс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385425_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8d510e3c65587e7033f9652308439543.jpg
Российская авиация нанесла удар по производственному предприятию в Херсоне. Целью стал завод "Заряд", расположенный в Лесном переулке, дом 10.Завод был основан 18 мая 1998 года и размещается в корпусах советской постройки. В разные периоды он входил в состав Полупроводникового завода, являясь его подразделением. На предприятии производились кабели и провода специального назначения, а также линии по выпуску полипропиленовых и металлопластиковых конструкций. В настоящее время завод используется в интересах украинского ВПК — его цеха и склады удобны для размещения личного состава, техники и горюче-смазочных материалов.На кадрах, опубликованных украинскими площадками, видны множественные точные попадания в цель, задымление в районе промышленного объекта, а также возгорание в ходе вторичной детонации (предположительно, горюче-смазочных материалов или пластиковых изделий).13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по херсонскому заводу "Ансерглоб". Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
херсон
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385425_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_7a1b8c651dbebe9d165c3e48d3a88c52.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, херсон, украина, впк, вкс, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Херсон, Украина, ВПК, ВКС, Украина.ру
ВКС России ударили по херсонскому заводу "Заряд"
Российские Воздушно-космические силы нанесли точный удар бомбами с УМПК по херсонскому заводу "Заряд", который используется в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Российская авиация нанесла удар по производственному предприятию в Херсоне. Целью стал завод "Заряд", расположенный в Лесном переулке, дом 10.
Завод был основан 18 мая 1998 года и размещается в корпусах советской постройки. В разные периоды он входил в состав Полупроводникового завода, являясь его подразделением. На предприятии производились кабели и провода специального назначения, а также линии по выпуску полипропиленовых и металлопластиковых конструкций.
В настоящее время завод используется в интересах украинского ВПК — его цеха и склады удобны для размещения личного состава, техники и горюче-смазочных материалов.
На кадрах, опубликованных украинскими площадками, видны множественные точные попадания в цель, задымление в районе промышленного объекта, а также возгорание в ходе вторичной детонации (предположительно, горюче-смазочных материалов или пластиковых изделий).
13 июня телеграм-канал "Дневник десантника" сообщил, что утром российские войска нанесли мощный удар по херсонскому заводу "Ансерглоб". Отмечается, что с этого предприятия ранее неоднократно запускали ракеты в сторону России. Подробнее в материале ВС РФ нанесли удар по заводу в Херсоне, откуда запускали ракеты по России
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру