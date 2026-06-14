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Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля

Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля - 14.06.2026 Украина.ру

Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля

Одно из самых старых зданий, оставшихся от древней, домонгольской Руси – Кирилловская церковь в Киеве. Сейчас это музей, но в 2005 году в церкви возобновлены богослужения, а 15 лет назад, 14 июня 2011 года, Священный Синод УПЦ принял решение о восстановлении Кирилловского монастыря, ликвидированного ещё в 1796 году

2026-06-14T16:00

2026-06-14T16:00

2026-06-14T16:00

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Строительство церкви во имя святых Кирилла и Афанасия Александрийских началось после восхождения на киевский престол в 1139 году черниговского князя Всеволода Ольговича. Первое летописное упоминание относится к 1171 году (София Киевская – 1036 год, церковь Спаса на Берестове – до 1125 года).В качестве места была избрана стратегическая точка далеко за границей города – в селе Дорогожичи (или Дорожичи), где сходились дороги, связывающие Киев с Черниговом, Полоцком, Новгородом, Волынью, Галичем, а также с Европой. Именно отсюда двигалась дружина черниговского князя, чтобы завоевать ему киевский стол.Место не только историческое, но и мифологическое – в этой местности протекала былинная река Смородина, в глинистых обрывах которой жил Змей... Местность же называется Кирилловой горой – в честь легендарного Кирилла (Никиты) Кожемяки. Правда, большинство историков всё же полагает, что тут мы сталкиваемся с обратной мифологией – местность называлась по монастырю, а уже в XIX веке, на фоне роста интереса к истории и мифологии, к нему приделали легендарное начало. Никита же, по логике, должен был жить в урочище Гончары-Кожемяки, рядом с центром древнего Киева.Строилась даже не церковь, а целый монастырь, который должен был стать семейной усыпальницей Ольговичей. В 1194 году в Кирилловской церкви был погребен киевский князь Святослав Всеволодович – герой "Слова о полку Игореве". Саркофаги с княжескими погребениями до нашего времени не сохранились, но в западной части храма видны аркосолии – арочные ниши, предназначенные для захоронений.В древности церковь представляла собой типичный византийский храм – крестовокупольный, одноглавый, шестистолпный. Уцелели стены, имеющие толщину до двух метров, пол из поливной керамики, значительные фрагменты древней фресковой живописи.Четыре боковых купола были достроены в XVII веке гетманом Иваном Самойловичем и князем Константином Острожским. В 1612 году храм был заново освящен и переименован в Свято-Троицкий.После пожара 1734 года храм был реконструирован в стиле украинского барокко под руководством Ивана Григоровича-Барского. Перестройки преимущественно затронули своды, боковые купола, был пристроен фронтон над входом, оформлены лепным декором окна и порталы.Под надзором Григоровича-Барского в 1748-1760 годах возле церкви были выстроены каменные монастырские здания. Монастырь был обнесён стенами с четырьмя угловыми башнями.В XVIII веке по указу Екатерины II Кирилловский Свято-Троицкий монастырь был упразднён. Посл﻿е создания в 1806 году Киево-Кирилловских богоугодных заведений, церковь стала больничн﻿ой.В 1860-х годах под штукатуркой была обнаружена древняя фреска. В 1880-1884 годах под руководством Адриана Прахова в храме начинались работы по расчистке старинных фресок, а утерянные фрагменты древней стенописи были обновлены в технике масляной живописи. К проведению реставрационных работ профессор Прахов привлек около 30 учеников и преподавателей Киевской рисовальной школы Николая Мурашко, а также малоизвестного студента Михаила Врубеля.В советское время все монастырские строения были национализированы и отданы Киевскому психоневрологическому диспансеру (ныне Киевская городская клиническая психоневрологическая больница № 1 им. Павлова), колокольня разрушена. Сама же Кирилловская церковь в 1929 году объявлена историко-культурным музеем, позже вошедшим в состав заповедника "София Киевская".В 1950-х годах при проведении земляных работ под храмом обнаружен подземный ход, ведущий к многочисленным пещерным захоронениям. Но спустя 10 лет вход в пещеры был завален камнями и залит бетоном. Эти вынужденные меры приняты после того, как одна из стен Кирилловской церкви дала сквозную трещину.В 1965 году музей был открыт для посетителей, как один из филиалов Государственного архитектурно-исторического заповедника "Софийский музей". Кирилловская церковь внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.С 1995 года в храме проводятся службы УПЦ МП, а в 2011 году приход был преобразован в Свято-Кирилловский мужской монастырь.Подлинным же украшением храма является созданный Михаилом Врубелем модернистский иконостас и, главное, написанная в 1884-85 годах икона "Богоматерь с младенцем" (1884-85 годы)В 1884 году молодой студент Академии искусств Михаил Врубель, лучший ученик Павла Чистякова, был привлечен профессором Адрианом Праховым к работе по реставрации Кирилловской церкви в Киеве. Помимо собственно реставрационных работ было решено написать совершенно новый иконостас.Врубель, вместе с другими художниками, работающими в Кирилловской церкви и Владимирском соборе, был вхож в дом Прахова на Большой Житомирской и познакомился там с женой профессора – Эмилией Львовной. Дама была очень своеобразная – некрасивая и деспотичная, но – душа компании, великолепно игравшая на рояле (ученица самого Ференца Листа). Она вызывала непередаваемые чувства у всех, кто с ней знаком. Врубель влюбился в нее без памяти. Между ним и Эмилией велась переписка, которая, позже, была уничтожена.Прахов отлично это видел, но, понимая, что художнику нужно вдохновение, решил воспользоваться этой ситуацией по-своему. Его план удался – родился шедевр.В Киеве, дома и на даче Праховых, Врубель сделал несколько карандашных набросков, изображающих Эмилию и Ольгу (младшую дочь) Праховых.Позже он отправился в Венецию, где и написал "Богоматерь". Картина писалась в удивительной технике – на листе цинка. Итальянцы воспользовались неопытностью художника и сделали основу не из одного куска цинка, а допаяли с правой стороны во всю вышину образа узкую полосу (общий размер – 202 на 87 см.). Краски стекали с металла, поэтому художник обратился в письме к Прахову за советом. Прахов проконсультировался у профессора химии Киевского университета Сергея Реформатского, который посоветовал протравить поверхность слабым раствором соляной кислоты, чтобы краска хорошо держалась. Однако, таким образом были сделаны только три другие большие иконы местного чина ("Иисус Христос", "Святой Афанасий", "Святой Кирилл"). "Богоматерь" осталась уникальной и неудачное исполнение доставляет много проблем реставраторам по сей день.Иконографически эта икона относится к типу Панахранта ("Всенепорочная, Пречистая", Всемилостивая, Всецарица). Для этого типа характерно изображение Богоматери, восседающей на престоле с младенцем Христом на коленях. Трон символизирует царственное величие Божией Матери. Такой тип изображения появился в Византии в XI-XII веках.Отрок-Христос сидит на руках Богородицы, правой рукой он благословляет, а левой – держит свиток, что соответствует иконографическому типу Христа Пантократора (Вседержителя). Согласно иконографии Иисуса Христа, на любой иконе его легко узнать по особому нимбу – на нём хорошо заметен крест. Богородица изображена фронтально и с небольшим наклоном головы. Младенец Христос представлен строго анфас, видна правая рука с благословляющим двуперстным жестом.Богоматерь изображена в красном мафории, представляющем символ страданий и воспоминание о царском происхождении. Мафорий – длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят; мафорий (Риза) Богоматери находился во Влахернском храме Богоматери в Константинополе, ее часть находится в "ковчеге Дионисия", хранящемся в Московском Кремле. На лбу и плечах Богородицы изображены три золотые звезды в знак ее "приснодевства", кроме того, три звезды – символ Троицы. Согласно иконографии Богородицы, над её головой выписаны греческие буквы ΜΡ ΘΥ — аббревиатура "Матерь Божья".Икона выполнена с учетом всех канонических требований, но необычайно выразительна и, безусловно, может быть отнесена к искусству модерна. Лицо Богоматери запоминается не только необычными чертами, но и выражением страдания – она-то уже знает, для какой миссии родила ребенка...Икона находится в Кирилловской церкви, эскизные наброски – в Третьяковской галерее.

https://ukraina.ru/20230512/1046030682.html

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