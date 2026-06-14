https://ukraina.ru/20260614/komandir-vzvoda-snayperov-rus-my-prikryvaem-dorogu-zhizni-1080182822.html

Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни"

Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни" - 14.06.2026 Украина.ру

Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни"

О прикрытии "дороги жизни", тактике противника, охоте на дроны, разведывательных операциях, нештатных ситуациях, наградах, ранениях и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал командир взвода стрелковой роты снайперов 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", известный под позывным "Рус"

2026-06-14T13:39

2026-06-14T13:39

2026-06-14T13:39

интервью

макеевка

лнр

украина.ру

днепропетровская область

снайпер

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- Давайте начнем с ваших текущих снайперских задач. Каковы они на сегодняшний день?- Сейчас выполняли задачу на Новопавловском направлении Днепропетровской области. Охраняли "дорогу жизни". Противодействовали БПЛА противника.- Объясни, пожалуйста, читателю, что такое "дорога жизни" в наши дни.- Это основная дорога, по которой осуществляется снабжение наших подразделений. То есть штурмовым подразделениям подвозят БК и провизию. Также по ней вывозят раненых и погибших.- Каким образом противник на нее воздействует?- Противник старается "обрезать" нам пути подхода, "режет" снабжение штурмовых подразделений. Допускать подобное нельзя. Без этой дороги мы не сможем двигаться вперед. Если не сможем снабжать тех наших товарищей, что идут впереди, то движение сильно усложнится.- То есть ответственность на вашем подразделении колоссальная и, вместе с тем, противнику вы жизнь усложняете изрядно. Так?- Да. Противник нас не любит. Мы ему создаем, так сказать, максимальные неудобства, уничтожая весьма дорогостоящие БПЛА. Та же "Баба-яга", как я слышал, до полутора миллионов украинских гривен стоит. А еще слышал, что украинский расчет, потерявший свой гексакоптер, отправляется штурмовать. Такое вот наказание.- Вы, как я понимаю, работаете снайперскими парами. То есть у тебя есть постоянный напарник или работаете в случайном порядке?- Да, работаем парами. Пары сформированы по окончании учебного центра снайпинга и в том же составе работают уже в боевых условиях. Но мы ведь не рядом сидим, как в кино. Выбираем позиции на дистанции в несколько сотен метров. К тому же готовим запасные стрелковые позиции на случай обнаружения. В случае чего перемещаемся на запасные.- Ты изначально был снайпером или переквалифицировался по ходу СВО?- В снайперах я уже год. Ровно год назад был переведен в эту роту, а до того два с половиной года отслужил в разведроте. Профиль не сильно поменялся, поскольку в разведроте я работал с той же СВД-С, но по живой силе противника.- А теперь все изменилось?- И очень сильно. Снайперские пары во всех подразделениях задействованы в противодействии БПЛА противника. По живой силе уже не работаем. Основная задача – уничтожать разведывательные и ударные дроны, не подпускать их к штурмовым подразделениям, не дать им вскрыть местонахождение штурмовиков на нулевых точках.- По дронам труднее работать, чем по живой силе?- Немножко сложнее. Коптер летает на разных высотах и разных скоростях. У тебя, соответственно, нет времени на расчеты. Работать нужно на упреждение.- Считаете сбитые?- Да, ведем подсчет. Плюс – ведем видеофиксацию поражений. В прицелах это у всех есть. У меня три сбитых "Бабы-яги" за год. FPV-дроны я не считаю, "крылья" - тоже. По ним работаем, но в счет идут лишь гексакоптеры.- А "Хорнет" из снайперской винтовки поразить можно?- Да, буквально неделю назад ребятами из моего взвода был уничтожен "Хорнет". Подбили ребята, положили его аккуратненько. Сейчас он вывозится в тыл для дальнейшего изучения.Идет он на высоте до 1200 метров, сбить реально, но уже на снижении к цели. Когда спускается, ребята либо из винтовок работают, либо косят очередями из пулеметов.- А по FPV-дронам тоже из винтовок работаете?- Из винтовок тоже сбивали, но в основном это ружья или автоматы.- Есть мнение, что за последние полгода неприятель заметно нарастил количество дронов. Как это видится с земли?- Да, сейчас намного больше их применяют. "Баб-яг" точно стало больше. Полгода назад противник старался их беречь, а сейчас отправляет буквально все, стараясь нас уничтожить. То есть летит "Баба-яга" и ее прикрывают два FPV-дрона, плюс – "мавик" разведывательный висит, наблюдает.И это усложняет задачу. Видишь "Бабу-ягу", можешь работать по ней, но замечаешь, что рядом висят "глазки". Выстрелишь – обозначишь себя и FPV-дроны сразу же нанесут тебе огневое поражение.- Что обычно происходит после выстрела?- После уничтожения "Бабы-яги" противник нервничает, злится, психует. По нам летит все. Может отработать из танка и даже ракеты не пожалеет. В основном, конечно, FPV-дроны. Прямо роями по двадцать-тридцать штук. Вычисляют и бьют. С этим, конечно, трудно.В прошлый раз 34 дрона за час прилетело после того, как мы гексакоптер их сбили.Работали, насколько я знаю, их элитные беспилотные подразделения.Не давали нам ни высунуться, ни сменить позицию. Мы работали со скрытых огневых позиций. Были запасные, но мы знали, что противник нас не вычислил. Не смог выявить позиции, поэтому просто отработал по квадрату и успокоился.- А ложные позиции, на которые противник тратил бы ударные дроны, оборудуете?- Да, тоже делаем, чтобы выманить противника, вычислить маршруты подлета и уничтожить. Главная наша задача – уничтожать.- У тебя за плечами много выполненных задач. Какие ситуации особо запомнились?- В августе прошлого года работали снайперской парой. Был тяжело ранен мой напарник. Отрыв ноги. После эвакуации я остался на позиции один со штурмовой группой. Две недели работал один. Это жуткий стресс, постоянный недосып. Ужасные ночи. Тем не менее, с задачей справился. Товарищ мой, к счастью, остался жив. Был награжден орденом Мужества.- Я догадываюсь, что снайперов в парах связывает крепкая дружба. Это практически братские отношения, так?- Мы с напарником действительно много времени проводили вместе. Очень много. Учебный центр вместе заканчивали, были инструкторами в учебных центрах уже после. Много чего было.- С новым напарником после этого трудно срабатываться?- Ну… сейчас я являюсь командиром взвода и управляю группой снайперов. То есть на нулевой точке управляю парами. Контролирую работу, организовываю эвакуацию, если, не дай Бог, кто-то получает ранение. А также обеспечиваю питание, помывку личного состава на передовых позициях. Занимаюсь абсолютно всем. Вместо мамы и папы для них там.- Подозреваю, что награды у тебя есть, и ранения наверняка тоже были. Расскажешь?- Медаль "За отвагу". Ранения… два тяжелых было. Крайнее – осколочное в голову. Противник применил гексакоптер. Сбросил мину ТМ-62. Посекло осколками. Бронежилет спас, конечно, но один осколок угодил в голову.- Про медаль расскажешь подробнее?- Да. Получил тяжелое ранение. У меня был отрыв правой руки. Сейчас она пришита, скреплена титановыми пластинами. Но позицию не бросил, продолжал вести бой. Затем потерял сознание, и меня ребята эвакуировали.Шел штурм населенного пункта Макеевка в ЛНР. Это Краснолиманское направление. Вышел на огневую позицию ночью, завязался стрелковый бой. Отстрелял два магазина. Прилетела "польская" мина за спину. Выбросило меня из окопа. На руку смотрю, а она на девяносто градусов болтается. Две кости перебило осколками навылет. Боли не чувствовал. Слабость небольшую, тошноту. Понял, что начинаю терять сознание. По всей видимости, болевой шок. Крови много потерял. Зажгутовался. Тут же подлетел ко мне медик, обезболил, откатили на заднюю точку. Потом еще два дня с позиции невозможно было выйти, поскольку противник вел ожесточенный обстрел наших позиций. И вот товарищ на БМП через двое суток залетел на свой страх и риск, погрузил меня в десантный отсек и вывез оттуда.- Просто чудо, что после двух суток удалось спасти руку…Действительно чудо. Только палец один… фалангу мизинца там оставил. Оторвало. Восстанавливался я год, но уже не смог спокойно сидеть, надоело, хотелось к ребятам. Отказался от дальнейшего лечения и вернулся. Как раз начался штурм Авдеевки, и я принял в нем участие в составе разведгруппы. Проходил по трубе, да. Под землей пробирались к врагу в тыл.- Расскажешь?- 26 января 2023 года в составе разведгруппы выдвинулись в тыл врага, чтобы провести разведку боем. Прошли по трубе три километра. В ужасных, честно говоря, условиях. И тела были в той трубе, и сточные воды. Запах тяжелый. Но прошли, провели разведку боем, вскрыли их огневые позиции, нанесли артиллерийский удар.- С FPV-дронами тогда все же попроще было. Сейчас они куда больше проблем создают…- Четвертого мая этого года противник вскрыл нашу огневую точку и применил FPV-дроны. Напарник, к сожалению, погиб мой в ту ночь. Меня пытались выковырять из блиндажа. Били-били-били, но так и не достали. Выбрал момент. Знал, что минут двадцать у меня есть. Собрал вооружение, снял секретную связь и откатился на другую точку, к командиру соседнего взвода.Получил касательное осколочное ранение в голову, по щеке, отказался от эвакуации. На следующий день прибыли новые снайперские пары, лично завел их на точки, рассадил и приступили к работе.- С ранением как получилось?- Вышел, не успел отработать. Дрон не попал мне в голову, пролетел мимо. Разрыв. В бронежилет прилетели осколки. Рацию посекло, связи нет. Затаился в блиндаже. Пять штук отработали в блиндаж, и после этого я уже откатился.- Ты увернулся от дрона?- Да нет. Я вышел на край полосы и даже не успел автомат вскинуть. Резко, без звука, он сантиметрах в десяти прошел и ударил в бордюр. Я только успел прыгнуть в канавку. Поэтому органы не задело. А так в рации девять осколков и в броне сзади еще три.- Что за винтовка у тебя?- У меня СВД-С первой категории, 2024 года выпуска. На ней установлен тепловизионный прицел с функцией видеозаписи, с микрофоном. Также установлен прибор для бесшумной стрельбы, установлены сошки, накладка приклада. Работаем мы бронебойно-зажигательными боеприпасами, снайперскими и легкими стальными пулями.Все зависит от задачи. Так, например, противник применяет бронирование на гексакоптерах. Ставит плиты от бронежилетов под платы, чтобы не пробивали. Снайперский нужен для более точной стрельбы. А легкая пуля – это для работы по "глазкам". Чтобы до конца дрон не уничтожить и потом иметь возможность снять с него какую-то полезную информацию: точки взлета, какие-то видео. К тому же, если повезет и плата целая, то мы передаем ребятам из подразделения БПЛА. Они восстанавливают и этими же дронами противника лупят.Что говорят на Украине о ситуации на фронте - в материале Обрушение обороны в Константиновке и планы наступать на Крым.

макеевка

лнр

днепропетровская область

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, макеевка, лнр, украина.ру, днепропетровская область, снайпер