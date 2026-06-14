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МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июня

МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июня - 14.06.2026 Украина.ру

МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июня

МИД Украины прокомментировал публикацию Нацразведки США о биолабораториях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата ЕС и возможным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас

2026-06-14T09:09

2026-06-14T09:09

2026-06-14T09:09

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Министерство иностранных дел Украины называло манипуляцией заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард о длительном финансировании правительством США более 120 биолабораторий, в том числе и на Украине. В МИД заявили, что Украина "последовательно выполняет свои международные обязательства по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)"."Сотрудничество между Украиной и Соединёнными Штатами в сфере биологической безопасности на протяжении многих лет было направлено исключительно на укрепление потенциала системы общественного здравоохранения, эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики, биобезопасности и биозащиты. Речь идёт об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями", – гласило заявление МИД Украины.Там же отмечалось, что лабораторные учреждения, участвовавшие в соответствующих программах международной технической помощи, "являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы общественного здравоохранения, ветеринарной медицины или других научных учреждений".Также в МИД Украины заявили, что это государство привержено принципам прозрачности, международного сотрудничества и укрепления глобальной системы биологической безопасности."Призываем опираться на результаты международных консультаций и проверенные факты, а не на искаженные интерпретации", – подытожили в МИД Украины.Ранее, 12 июня, Офис главы Нацразведки США обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах."После нескольких месяцев поиска в архивах и материалах разведывательного сообщества директор Национальной разведки Тулси Габбард раскрывает новые свидетельства многолетнего финансирования правительством Соединённых Штатов более 120 биологических лабораторий", — говорилось в заявлении ведомства.При этом многие из этих лабораторий проводят исследования опасных патогенов или занимались этим раньше, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению ими новых функций в результате мутации.Также в документах указывалось, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чем предупреждало американское разведсообщество. Всего же на Украине построили четыре таких учреждения, на что ушли миллионы долларов, в том числе из средств Пентагона. В дальнейшем США оплачивали изучение в них высокопатогенного птичьего гриппа и других особо опасных вирусов.При этом американские власти намеренно скрывали сведения о существовании подобных лабораторий, а некие влиятельные люди навешивали ярлык иностранных агентов и предателей Америки на всех, кто подвергал официальную версию сомнению."Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, который могут иметь исследования опасных патогенов в биолабораториях, политики, так называемые специалисты в области здравоохранения вроде доктора Фаучи и структуры в команде нацбезопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", — заявили в Офисе главы Нацразведки.Сейчас же там утверждают, что нынешний президент США Дональд Трамп понимает угрозу, которую представляют такие исследования, поэтому в мае прошлого года подписал указ, прекращающий их федеральное финансирование.Ранее, 30 марта, Федеральная служба безопасности официальный представитель УФСБ России по Донецкой Народной Республике Арина Клепанова в ходе выставки сбитого и трофейного вооружения, посвященной премьере сериала "Центурия" рассказала об обнаружении на территории региона украинских схронов с химическим и бактериологическим оружием."Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население", – рассказала она одному из СМИ.По словам Клепановой, такие схроны были найдены на территориях ДНР, освобожденных от ВСУ, в достаточно большом количестве.Позднее, 27 мая, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко на полях Международного форума по безопасности в комментарии РИА Новости сообщила о том, что у СК есть данные о финансировании Вашингтоном разработки биологического оружия на Украине. По словам Петренко, расследование уголовного дела ведется с 2022 года по статье о разработке оружия массового поражения.В рамках этого расследования получены сведения о финансировании министерством обороны США с участием сотрудников Минздрава Украины разработки биологического оружия. Речь идет об использовании в военно-биологических целях возбудителей опасных заболеваний, таких как чума и сибирская язва.До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявлял, что по всему миру продолжает создаваться сеть закрытых западных биолабораторий.Война двух дамГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата ЕС и возможным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас, сообщил телеканал Euronews."Дополнительным фактором в этом обсуждении (реформы дипслужбы) является растущая напряженность между Калласом и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой", — указывалось в публикации.По информации портала, фон дер Ляйен давно вышла за рамки своих полномочий, всё чаще давая комментарии по вопросам внешней политики, что ещё сильнее подрывает позиции Каллас на должности главы евродипломатии."На самом деле, некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой (речь о предложении Франции по реорганизации дипслужбы ЕС – Ред.), является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей", — указывалось в публикации.До этого издание Τhe Financial Times сообщало о том, что страны ЕС рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы ЕС на фоне неудач в работе Европейской службы внешних действий и её главы Каи Каллас."Очевидно, что [EEAS] не работает так, как должна в современном мире. Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить", — сообщил изданию источнк.По информации Τhe Financial Times, европейские страны рассматривают возможность лишения Каллас должности главы евродипломатии, а ее отдела с бюджетом в €1 млрд — полномочий с целью передачи функций EEAS странам-членам Евросоюза.При этом некоторые европейские столицы в частном порядке утверждали, что в настоящий момент существует слишком большое пересечение и отсутствие координации между EEAS, национальными МИД и отделами по внешним связям ЕК и Совета ЕС. При этом в публикации указывалось, что сама Каллас часто высказывает собственное мнение по вопросам, ответ на которые должен быть согласован коллективно.Публикации западных СМИ уже прокомментировали в России."Кае удалось всех вывести из себя", – прокомментировал публикацию Τhe Financial Times спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Позднее агентство Reuters сообщило о том, что Франция предложила реформировать дипломатическую службу Евросоюза, включая усиление роли главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас для улучшения реагирования блока на кризисы. Агентство сослалось на документ, в котором отражено мнение европейских чиновников и дипломатов о том, что на фоне разногласий между институтами и правительствами 27 стран-участниц Евросоюз до сих пор слишком медленно и разрозненно пытался отреагировать на войну в секторе Газа и другие чрезвычайные ситуации.Одним из источников сбоев названо дублирование функций Еврокомиссии и отдельной Службы внешних действий ЕС, созданной в 2011 году.В документе были изложены три варианта реформы: передача всей внешней политики Еврокомиссии, передача функций дипломатической службы Совету ЕС, усиление роли Каллас в рамках более широкой институциональной реорганизации.Согласно третьему варианту, Каллас получит больше власти внутри Комиссии, став её "первым исполнительным вице-президентом" и руководителем комиссаров и департаментов, ответственных за внешние связи, торговлю и экономическое развитие.Это будет означать "укрепление" роли Каллас в Комиссии, где она сейчас занимает должность одного из шести исполнительных вице-президентов, указало агентство. Также Каллас должна будет получить более тесную связь с лидерами национальных правительств, а дипломатическая служба возьмёт на себя более узкую роль, сосредоточившись на стратегиях внешнеполитических взаимодействий.В то же время, как заявил в комментарии Reuters один из дипломатов, требование единогласного согласия всех членов ЕС по вопросам внешней политики является большим препятствием, чем любые институциональные проблемы."Это всего лишь иллюзия брюссельского пузыря, будто мы можем реформировать политику путём институционального строительства", - указал евродипломат.Он заявил, что вместо этого "нужно оптимизировать процесс принятия решений".Подробнее о нюансах евродипломатии – в статье Елены Мурзиной "Кая Каллас против флота России, Урсула запрещает русским солдатам посещать Европу".

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https://ukraina.ru/20260613/publikatsiya-natsrazvedki-ssha-o-biolaboratoriyakh-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-13-iyunya-1080169709.html

https://ukraina.ru/20260613/strakh-zelenskogo-lukashenko-nazval-srok-khronika-sobytiy-na-utro-13-iyunya-1080165895.html

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эксклюзив, джо байден, урсула фон дер ляйен, ес, мид, еврокомиссия, украина, сша, россия, каллас кая