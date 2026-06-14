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Герой рекламы шоколадных конфет фабрики им. Павла Судоплатова. 135 лет с рождения Евгения Коновальца

Герой рекламы шоколадных конфет фабрики им. Павла Судоплатова. 135 лет с рождения Евгения Коновальца - 14.06.2026 Украина.ру

Герой рекламы шоколадных конфет фабрики им. Павла Судоплатова. 135 лет с рождения Евгения Коновальца

В среде многочисленных направлений и сект украинских националистов не так много общезначимых фигур. Одной из них является Евгений Коновалец, действительно сыгравший значительную роль в истории Украины, которую, при желании, можно счесть даже героической. Тем более, что она наглядно подтверждает – есть много сладкого вредно

2026-06-14T08:00

2026-06-14T08:00

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14 июня 1891 года появился на свет Евгений Коновалец – крупнейшая фигура украинского национализма, командир Сечевых стрельцов, создатель УВО и ОУН*. Вплоть до своей гибели в 1938 году он оставался самым авторитетным деятелем и общепризнанным лидером националистического движенияКоновалец родился в селе Зашков, тогда входившем в состав Австро-Венгрии, в семье директора сельской школы. Учился в народной школе, затем во львовской гимназии. После ее окончания поступил на юридический факультет Львовского университета.В студенческие годы Коновалец попал под влияние Ивана Боберского — зачинателя украинского Сокольского движения (соколы были предшественниками скаутов и пользовались большой популярностью в Восточной Европе). Тогда же состоялось знакомство Коновальца с будущим идеологом национализма Дмитрием Донцовым, который также оказал на него влияние.Уже в студенческие годы Коновалец стал активистом национального движения, был секретарем местной "Просвиты", вступил в Украинскую национально-демократическую партию. Но тут началась Первая мировая война, и Коновалец в звании фенриха (примерный аналог прапорщика) был мобилизован в ландвер (что-то вроде ополчения).Весной 1915 года Коновалец попал в плен и до конца войны находился в лагерях для военнопленных на территории России. В лагере под Царицыном он познакомился с Андреем Мельником, который станет его ближайшим соратником, а после смерти — преемником во главе ОУН. Они станут настолько близки, что даже женятся на сестрах.Незадолго до Октябрьской революции Коновалец освободился из лагеря и перебрался в Киев, где начал формирование отряда из пленных галичан. Он получил название Галицко-Буковинский курень Сечевых стрельцов. К концу года численность отряда составила 700 человек. Командные посты заняли знакомые Коновальца по лагерю.После формирования курень был переименован в 1-й полк Сечевых стрельцов, а Коновалец получил звание полковника УНР. Поскольку личный состав был менее падок на пропаганду большевиков, часть считалась элитной и занималась охраной Центральной Рады. Они также участвовали в подавлении восстания на заводе "Арсенал".После прихода к власти Скоропадского сечевики были распущены. Но летом того же года Коновальцу было позволено создать новый отряд. Отношения с гетманом были весьма напряжёнными. Коновалец крайне негативно относился к симпатиям Скоропадского к России и после провозглашения федеративного государства ушел в оппозицию и примкнул к Петлюре.Коновалец поддержал вооружённое выступление, и после бегства гетмана сечевики были развернуты сначала в дивизию, а затем в корпус. В декабре 1918 года именно сечевики Коновальца первыми вошли в Киев, что было описано Булгаковым в "Белой гвардии" (в романе Коновалец выведен под именем полковника Торопца). Долгое время сечевики были одной из самых боеспособных и идейных сил УНР. Однако позднее Коновалец не поддержал идею союза с Пилсудским и покинул армию, перебравшись в Чехословакию.Там он создал Украинскую военную организацию. Эта подпольная организация, объединявшая старых соратников Коновальца и сослуживцев-сечевиков, должна была действовать на территории всех стран, где после войны оказалось значительное украинское население.Центром деятельности УВО стала Польша, где она была наиболее активна. Причём занимались они не только пропагандой, но и диверсиями и откровенным террором. С начала 20-х годов активистами УВО были совершены десятки экспроприаций и покушений в Польше.5 миллионов украинцев были весомым меньшинством в Польше, на которую по итогам войны затаили обиду немцы и литовцы ("гиена Европы" понадкусывала и тех, и других). А УВО была их радикальным голосом, поэтому неудивительно, что с Коновальцем вскоре наладили контакты спецслужбы этих стран и начали оказывать ему негласную поддержку.Однако террористическая деятельность не всегда находила понимание в других странах и осложняла существование подполья в самой Польше, поэтому в конце 20-х годов появилась параллельная организация ОУН*. По замыслу, она должна была стать политическим крылом националистов, а УВО — остаться боевой организацией. Формально они были разными структурами, но на деле в них зачастую состояли одни и те же люди и руководил обеими сам Коновалец. Со временем организации слились и УВО растворилась в ОУН.С начала 1930-х годов в организации начал шириться раскол между поколениями. Старики во главе с Коновальцем, осевшим в Германии, пытались притормозить активность радикальной молодежи, которая уже начинала вредить деятельности всей организации. Молодёжь, поколение, выросшее в Галиции уже при польском владычестве, никаких ограничений не желала, а хотела бороться всеми способами и до последней капли крови, не считаясь с потерями и разрушениями.При жизни Коновальцу удавалось своим авторитетом удерживать ОУН от окончательного раскола. Он смог стать самой весомой фигурой украинской эмиграции, задвинув в тень даже Скоропадского.Учитывая, что ОУН пыталась действовать и на территории Советской Украины, он стал объектом пристального интереса спецслужб, которым удалось внедрить в его окружение своего агента по фамилии Хомяк-Лебедь.В свое время Лебедь был сечевым стрельцом под командованием Сушко (во многих современных источниках Лебедя часто называют заместителем Коновальца, но это ошибочная информация). Позднее служил в Красной Галицкой армии. В СССР он был завербован и отправлен в Европу, восстанавливать контакты с сослуживцами-сечевиками. Теперь он "сливал" Коновальцу дезинформацию от советских спецслужб.Именно через Лебедя в окружение лидера националистов был внедрен Павел Судоплатов. Тот вырос на Украине, хорошо знал язык, и ему не составляло труда выдать себя за идейного хлопца из УВО-ОУН. Лебедь представил Судоплатова как своего племянника по фамилии Валюх, который якобы работает радистом на советских судах и благодаря этому может посещать другие страны.Валюх-Судоплатов заслужил доверие Коновальца и на протяжении нескольких лет имел с ним регулярные встречи. Ему удалось убедить лидера ОУН, что на него можно положиться в деле формирования разветвлённого националистического подполья в УССР, где многие только этого и ждут.Так продолжалось до 1938 года, пока Судоплатов не получил приказ уничтожить Коновальца. Разработкой операции занимались начальник Иностранного отдела НКВД Слуцкий и его заместитель Шпигельглас. Решено было передать Коновальцу большую коробку конфет, украшенную украинскими орнаментами, в которой было замаскировано взрывное устройство. Этот способ посчитали самым надёжным, учитывая страсть Коновальца к сладкому и тот факт, что он никогда не появлялся в безлюдных местах без охраны, а значит застрелить его без свидетелей было почти невозможно.Судоплатова снабдили фальшивым чехословацким паспортом и очень крупной суммой в валюте. Около полудня 23 мая 1938 года он встретился с лидером ОУН в одном из роттердамских кафе. Сославшись на то, что ему надо спешить на судно, Судоплатов оставил коробку конфет и распрощался с Коновальцем, договорившись еще раз встретиться вечером.Когда Коновалец через несколько минут вышел на улицу, раздался взрыв. Лидер ОУН погиб на месте, ещё двое прохожих получили ранения. Полиция совместно с охранником Коновальца, знавшим Судоплатова, провела проверки на всех советских кораблях в порту.Но Судоплатова там не было. Отдав коробку с бомбой, он зашёл в магазин, приобрёл новую одежду, сел на поезд до Парижа, но вскоре сошёл, взял такси и на машине доехал до Брюсселя, откуда вновь сел на поезд до Парижа и наконец оказался на конспиративной квартире.Стоит отметить, что все подробности покушения на Коновальца известны исключительно из воспоминаний Судоплатова, зафиксированных уже после распада СССР. Вплоть до 1990-х годов гибель Коновальца так и оставалась нераскрытой. Среди организаторов покушения рассматривались как советские, так и польские спецслужбы. В СССР официально считалось, что за смерть лидера националистов ответственны спецслужбы Германии.Гибель Коновальца привела к расколу в ОУН и доминированию ультрарадикального крыла. Во главе организации встал ближайший соратник Коновальца Андрей Мельник.Однако о его непризнании заявил лидер Краевой Экзекутивы на западноукраинских землях Бандера, который отказался признавать нового вождя и объявил новым лидером себя. Так возникло две организации: более умеренные "мельниковцы" группировались вокруг официального лидера ОУН*, а более радикальные "бандеровцы" считали подлинной ОУН* именно себя.Вражда между ними была кровавой и длилась долгие годы. А имя Коновальца постепенно было вытеснено Бандерой, который стал самой известной фигурой националистического движения, хотя, в отличие от Коновальца, он никогда не был единым и общепризнанным лидером.* Организация, запрещенная в России.

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