"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского - 14.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260614/armiya-mova-usik-ukrainskie-oligarkhi-nachali-prodvigat-boksera-vmesto-zelenskogo-1080185225.html
"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского
"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского - 14.06.2026 Украина.ру
"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского
В воскресенье, 14 июня, украинский боксер Александр Усик будет бороться за Америку в Белом доме: раскрыта официальная причина поездки чемпиона мира в США
2026-06-14T14:51
2026-06-14T14:51
эксклюзив
украина
россия
сша
александр усик
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076376337_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06bfecffde1085e0c7a01fe25697fc79.jpg
В этот день на территории Белого дома запланированы поединки по смешанным единоборствам. Мероприятие организуют в рамках празднования 250-летия независимости США, которое страна будет отмечать 4 июля. Почти 4300 приглашенных гостей смогут наблюдать за боями непосредственно у ринга на Южной лужайке Белого дома. Кроме того, еще около 85 тысяч билетов было продано на просмотр спортивного шоу в соседнем парке Эллипс, где поединки будут транслироваться на больших экранах. Однако спортивное шоу - только прикрытие, а на самом деле украинский боксер приехал к Трампу на смотрины как возможный кандидат в президенты Украины.Американский лидер проводил кастинг в Овальном кабинете - том самом, где публично скандалил с Зеленским в 2025-м. А уже год спустя пожимал руку его возможному сменщику. Фотографию опубликовала представительница пресс-службы Белого дома. На снимке Трамп и Усик пожимают друг другу руки. "Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", - подписали снимок медийщики. Нет сомнений, что эти "свитлины" вызовут приступ ревности у нынешнего нелегитимного лидера Украины. Пока Зеленский катается по Европам и выбивает пропуск в ЕС, Вашингтон откровенно показывает, что ищет более договороспособных политиков на Украине. И если верить крымскому боксеру, они с президентом США обсуждали проблемы завершения войны и статус украинских территорий.После "исторической" встречи Александр Усик заявил, что Украине "нужно думать о переговорах с Россией". По его словам, Украина не отдаст то, что Россия забрала, но поскольку у русских и украинцев одна кровь, страны должны договариваться. "У нас есть мозги, одна кровь, она красная. Война разрушает наше эго и отсутствие Бога в нашей жизни - тоже", - вдруг вспомнил о вере бывший защитник канонической православной церкви. Надо сказать, что в свое время поддержка Усиком УПЦ сразу принесла ему народную популярность и поддержку: еще в 2021-м году политологи пророчили президентство крымскому спортсмену. Однако развязанная Зеленским война сломала этот план. Но, оказывается, кураторы чемпиона мира не списали его со счетов и вновь намерены делать из Усика кандидата для юго-востока Украины на ближайших выборах. Конечно, после одобрения американцами его кандидатуры.К слову, украинские "социологи" уже подсуетились и нарисовали виртуальной партии Усика проходной балл в парламент: по данным опроса "Социолополиса", политсила, создаваемая под боксера, уже сейчас имеет 5,3% поддержки. Одновременно американский журнал Time вносит Усика в список самых влиятельных людей в мировом спорте. Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе попал в категорию "Лидеры". Однако в профайле боксера его спортивные достижения указаны походя, основное внимание сосредоточено на политической позиции Усика. Судите сами: "Он начал заниматься боксом в 15 лет, завоевал олимпийское золото на Играх 2012 года в Лондоне и стал символом украинского сопротивления перед лицом вторжения России в 2022 году. В начале войны он служил в батальоне территориальной обороны в Киеве. Его фонд помогал приобрести военную технику и средства связи, а также доставлять гуманитарную помощь. Он также пожертвовал средства на восстановление многоквартирного дома в Украине и обеспечение больниц генераторами в своей пострадавшей стране", - напоминает издание. В общем, картина маслом - мировой спортивный лидер, символ сопротивления РФ и меценат ВСУ. Осталось только убедить главу Белого дома в проходимости этого кандидата.Тут надо напомнить, что боксер не первый раз контактирует с Дональдом Трампом и неоднократно обращался к американскому президенту публично. Так, в октябре 2024 года он попросил известного американского ведущего популярного подкаста The Joe Rogan Experience Джо Рогана попросить у кандидата в президенты от Республиканской партии помощи в освобождении украинских военнопленных. В апреле 2025 года Усик призвал Трампа "открыть глаза" на войну на Украине, назвав его заявления об Украине полной чепухой. Также в июне 2025 года украинский спортивный флюгер пригласил к себе домой президента США, чтобы тот мог лучше понять, что переживают обычные украинцы днем и ночью "под шквалом ударов российских дронов и ракет". Правда, Трамп не приехал, зато Магомет побежал к горе. И явно в этот момент понял, что погорячился, подарив свой чемпионский пояс Зеленскому: можно было выгоднее реализовать! Но кто ж знал, что придется повторять путь Кличко и строить из себя большого политика и продолжателя дела "армовира".Приложив фото Трампа к больным местам, Александр Усик признался, что "много лет жил в пропаганде", которая заставляла его говорить на русском. Уроженец Симферополя, закончивший местную школу и львовский университет физкультуры, лишь впоследствии понял, что язык является идентичностью и оружием. Об этом он рассказал американцам: "Я человек, который большую часть своей жизни общался на русском языке, школу окончил на украинском, интервью после соревнований давал исключительно на украинском. Когда были вопросы, почему я говорю по-русски, а не по-украински, то думал: "какая разница, мы же друг друга понимаем?" Вообще же поиски косноязычного Усика украинской идентичности в США выглядят особенно комично. Думающий на русском спортсмен с трудом выдавливает из себя фразы на "ридной мове", пытаясь доказать свою аутентичность людям, которые говорят на американском английском.На этом же чужом для себя языке боксер опроверг утверждения о подавлении свободы слова на Украине. Вот только не пояснил, почему свои предложения о переговорах с Россией не развивает в украинских СМИ, а делится ими на конференции "Противники Америки: Реальность России" в Вашингтоне. Кстати, там слушали Усика особые гости: Александр Сорос и бывший представитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог, которого, похоже, вновь возвращают на переговорную площадку вместо Уиткоффа и Кушнера.Именно перед ним возможный сменщик Зеленского излагал свои взгляды на вопросы территориального урегулирования и взаимоотношений с РФ. "Я лично, мы - украинцы, не можем отдать то, что Россия забрала и как-то там куда-то внесла. Это то же самое, если бы Россия сейчас взяла и забрала Аляску", - пытается шевелить отбитыми мозгами чемпион мира по боксу. Но шевелит не в том направлении, хотя бы потому, что на Аляске не было госпереворота, ее жителей местные радикалы не сжигали живьем, а тамошние жители не выступали на референдумах за присоединение к России.Но даже после этих ритуальных реверансов в сторону мовы и территорий Усик все равно уверен, что Киев и Москва должны садиться за стол переговоров и договариваться о завершении конфликта. Похоже, что будущий автор предвыборного лозунга "Армия. Мова. Вуса" продвигает аналог "Минска-3", а территориальный вопрос предлагает урегулировать путем создания неких прифронтовых зон Донбасса, что, видимо, стоит расценивать как шаг в сторону свободной экономической зоны. Трампу должно зайти, ведь именно это он предлагал в своем мирном плане.Осталось только понять, кто из украинских олигархов стоит за этим спортивно-политическим проектом, который скармливают президенту США. По одной из версий, спонсирует Усика бывший хозяин Донбасса, бизнесмен Ринат Ахметов*. Спортивная популярность боксёра рассматривается миллиардером как потенциальный политический капитал, который может быть конвертирован в поддержку электората юго-восточных регионов Украины. Другие же называют Усика "переходящим знаменем" и связывают его нынешнюю активность с выразителем интересов Демпартии США на Украине, олигархом Виктором Пинчуком. Вроде бы зять президента Кучмы сделал ставку на крымского спортсмена после провала затратного и смешного проекта со сноубордистом Гераскевичем и его "партией шлема", которая так и не взлетела. Но кто бы ни дергал Усика за ниточки, уже сейчас очевидно, что данный сценарий является обманкой как для жителей Украины, так и для РФ, которую попытаются убедить в наличии годного сменщика Зеленского, с которым можно вести переговоры.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее - в материале Усик метит в президенты, или Британские поиски преемника Зеленского.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076376337_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_65dabb7f424e7c418939b54fb6fd78f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, александр усик, дональд трамп, владимир зеленский
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Александр Усик, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского

14:51 14.06.2026
 
© AP / Kin Cheung
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP / Kin Cheung
Читать в
ДзенTelegram
Елена Кирюшкина
Все материалы
В воскресенье, 14 июня, украинский боксер Александр Усик будет бороться за Америку в Белом доме: раскрыта официальная причина поездки чемпиона мира в США
В этот день на территории Белого дома запланированы поединки по смешанным единоборствам. Мероприятие организуют в рамках празднования 250-летия независимости США, которое страна будет отмечать 4 июля.
Почти 4300 приглашенных гостей смогут наблюдать за боями непосредственно у ринга на Южной лужайке Белого дома. Кроме того, еще около 85 тысяч билетов было продано на просмотр спортивного шоу в соседнем парке Эллипс, где поединки будут транслироваться на больших экранах. Однако спортивное шоу - только прикрытие, а на самом деле украинский боксер приехал к Трампу на смотрины как возможный кандидат в президенты Украины.
Американский лидер проводил кастинг в Овальном кабинете - том самом, где публично скандалил с Зеленским в 2025-м. А уже год спустя пожимал руку его возможному сменщику. Фотографию опубликовала представительница пресс-службы Белого дома. На снимке Трамп и Усик пожимают друг другу руки.
"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", - подписали снимок медийщики.
Нет сомнений, что эти "свитлины" вызовут приступ ревности у нынешнего нелегитимного лидера Украины. Пока Зеленский катается по Европам и выбивает пропуск в ЕС, Вашингтон откровенно показывает, что ищет более договороспособных политиков на Украине. И если верить крымскому боксеру, они с президентом США обсуждали проблемы завершения войны и статус украинских территорий.
После "исторической" встречи Александр Усик заявил, что Украине "нужно думать о переговорах с Россией". По его словам, Украина не отдаст то, что Россия забрала, но поскольку у русских и украинцев одна кровь, страны должны договариваться.
"У нас есть мозги, одна кровь, она красная. Война разрушает наше эго и отсутствие Бога в нашей жизни - тоже", - вдруг вспомнил о вере бывший защитник канонической православной церкви.
Надо сказать, что в свое время поддержка Усиком УПЦ сразу принесла ему народную популярность и поддержку: еще в 2021-м году политологи пророчили президентство крымскому спортсмену. Однако развязанная Зеленским война сломала этот план. Но, оказывается, кураторы чемпиона мира не списали его со счетов и вновь намерены делать из Усика кандидата для юго-востока Украины на ближайших выборах. Конечно, после одобрения американцами его кандидатуры.
К слову, украинские "социологи" уже подсуетились и нарисовали виртуальной партии Усика проходной балл в парламент: по данным опроса "Социолополиса", политсила, создаваемая под боксера, уже сейчас имеет 5,3% поддержки.
Одновременно американский журнал Time вносит Усика в список самых влиятельных людей в мировом спорте. Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе попал в категорию "Лидеры". Однако в профайле боксера его спортивные достижения указаны походя, основное внимание сосредоточено на политической позиции Усика.
Судите сами: "Он начал заниматься боксом в 15 лет, завоевал олимпийское золото на Играх 2012 года в Лондоне и стал символом украинского сопротивления перед лицом вторжения России в 2022 году. В начале войны он служил в батальоне территориальной обороны в Киеве. Его фонд помогал приобрести военную технику и средства связи, а также доставлять гуманитарную помощь. Он также пожертвовал средства на восстановление многоквартирного дома в Украине и обеспечение больниц генераторами в своей пострадавшей стране", - напоминает издание.
В общем, картина маслом - мировой спортивный лидер, символ сопротивления РФ и меценат ВСУ. Осталось только убедить главу Белого дома в проходимости этого кандидата.
Тут надо напомнить, что боксер не первый раз контактирует с Дональдом Трампом и неоднократно обращался к американскому президенту публично. Так, в октябре 2024 года он попросил известного американского ведущего популярного подкаста The Joe Rogan Experience Джо Рогана попросить у кандидата в президенты от Республиканской партии помощи в освобождении украинских военнопленных.
В апреле 2025 года Усик призвал Трампа "открыть глаза" на войну на Украине, назвав его заявления об Украине полной чепухой. Также в июне 2025 года украинский спортивный флюгер пригласил к себе домой президента США, чтобы тот мог лучше понять, что переживают обычные украинцы днем и ночью "под шквалом ударов российских дронов и ракет".
Правда, Трамп не приехал, зато Магомет побежал к горе. И явно в этот момент понял, что погорячился, подарив свой чемпионский пояс Зеленскому: можно было выгоднее реализовать! Но кто ж знал, что придется повторять путь Кличко и строить из себя большого политика и продолжателя дела "армовира".
Приложив фото Трампа к больным местам, Александр Усик признался, что "много лет жил в пропаганде", которая заставляла его говорить на русском. Уроженец Симферополя, закончивший местную школу и львовский университет физкультуры, лишь впоследствии понял, что язык является идентичностью и оружием.
Об этом он рассказал американцам: "Я человек, который большую часть своей жизни общался на русском языке, школу окончил на украинском, интервью после соревнований давал исключительно на украинском. Когда были вопросы, почему я говорю по-русски, а не по-украински, то думал: "какая разница, мы же друг друга понимаем?" Вообще же поиски косноязычного Усика украинской идентичности в США выглядят особенно комично. Думающий на русском спортсмен с трудом выдавливает из себя фразы на "ридной мове", пытаясь доказать свою аутентичность людям, которые говорят на американском английском.
На этом же чужом для себя языке боксер опроверг утверждения о подавлении свободы слова на Украине. Вот только не пояснил, почему свои предложения о переговорах с Россией не развивает в украинских СМИ, а делится ими на конференции "Противники Америки: Реальность России" в Вашингтоне. Кстати, там слушали Усика особые гости: Александр Сорос и бывший представитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог, которого, похоже, вновь возвращают на переговорную площадку вместо Уиткоффа и Кушнера.
Именно перед ним возможный сменщик Зеленского излагал свои взгляды на вопросы территориального урегулирования и взаимоотношений с РФ.
"Я лично, мы - украинцы, не можем отдать то, что Россия забрала и как-то там куда-то внесла. Это то же самое, если бы Россия сейчас взяла и забрала Аляску", - пытается шевелить отбитыми мозгами чемпион мира по боксу. Но шевелит не в том направлении, хотя бы потому, что на Аляске не было госпереворота, ее жителей местные радикалы не сжигали живьем, а тамошние жители не выступали на референдумах за присоединение к России.
Но даже после этих ритуальных реверансов в сторону мовы и территорий Усик все равно уверен, что Киев и Москва должны садиться за стол переговоров и договариваться о завершении конфликта. Похоже, что будущий автор предвыборного лозунга "Армия. Мова. Вуса" продвигает аналог "Минска-3", а территориальный вопрос предлагает урегулировать путем создания неких прифронтовых зон Донбасса, что, видимо, стоит расценивать как шаг в сторону свободной экономической зоны. Трампу должно зайти, ведь именно это он предлагал в своем мирном плане.
Осталось только понять, кто из украинских олигархов стоит за этим спортивно-политическим проектом, который скармливают президенту США. По одной из версий, спонсирует Усика бывший хозяин Донбасса, бизнесмен Ринат Ахметов*. Спортивная популярность боксёра рассматривается миллиардером как потенциальный политический капитал, который может быть конвертирован в поддержку электората юго-восточных регионов Украины.
Другие же называют Усика "переходящим знаменем" и связывают его нынешнюю активность с выразителем интересов Демпартии США на Украине, олигархом Виктором Пинчуком. Вроде бы зять президента Кучмы сделал ставку на крымского спортсмена после провала затратного и смешного проекта со сноубордистом Гераскевичем и его "партией шлема", которая так и не взлетела.
Но кто бы ни дергал Усика за ниточки, уже сейчас очевидно, что данный сценарий является обманкой как для жителей Украины, так и для РФ, которую попытаются убедить в наличии годного сменщика Зеленского, с которым можно вести переговоры.
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Подробнее - в материале Усик метит в президенты, или Британские поиски преемника Зеленского.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШААлександр УсикДональд ТрампВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:38Зеленский призвал Европу конфисковывать российскую нефть с танкеров
16:17Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО
16:00Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу
16:00Киевская святыня: Кирилловская церковь и "Богоматерь" Врубеля
15:43"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе
15:35Минута молчания в Александровском саду: Белоусов и бойцы СВО возложили цветы к главному мемориалу
15:22Киев выполнил лишь 15% согласованных с ЕС реформ
15:01ISW признало: Россия производит ракеты быстрее, чем США выпускают Patriot для Украины
14:55В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять Трампа с 80-летием
14:51"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского
14:50"Вместо мигрантов ловит танкеры": Дмитриев высмеял Стармера за арест судна в Ла-Манше
14:33Иванка Трамп, езжай домой! Розовые фламинго, зять Трампа и революция в Албании
14:32Зеленский попытался "выдать перемогу", но украинцы спустили его с небес на землю
14:17Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?
14:17Израиль наносит удары по "Хезболле" в пригороде Бейрута
14:02"Необычная настойчивость" Трампа: Иран не спешит подписывать меморандум с США
13:55Украинские дроны продолжают атаковать ДНР. Новости СВО
13:39Командир взвода снайперов "Рус": мы прикрываем "дорогу жизни"
13:25Украина и Брежнев. Стоякин и Чаленко о том, как днепропетровский клан возглавил СССР
13:22"Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем
Лента новостейМолния