https://ukraina.ru/20260614/armiya-mova-usik-ukrainskie-oligarkhi-nachali-prodvigat-boksera-vmesto-zelenskogo-1080185225.html

"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского

"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского - 14.06.2026 Украина.ру

"Армия. Мова. Усик". Украинские олигархи начали продвигать боксера вместо Зеленского

В воскресенье, 14 июня, украинский боксер Александр Усик будет бороться за Америку в Белом доме: раскрыта официальная причина поездки чемпиона мира в США

2026-06-14T14:51

2026-06-14T14:51

2026-06-14T14:51

эксклюзив

украина

россия

сша

александр усик

дональд трамп

владимир зеленский

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В этот день на территории Белого дома запланированы поединки по смешанным единоборствам. Мероприятие организуют в рамках празднования 250-летия независимости США, которое страна будет отмечать 4 июля. Почти 4300 приглашенных гостей смогут наблюдать за боями непосредственно у ринга на Южной лужайке Белого дома. Кроме того, еще около 85 тысяч билетов было продано на просмотр спортивного шоу в соседнем парке Эллипс, где поединки будут транслироваться на больших экранах. Однако спортивное шоу - только прикрытие, а на самом деле украинский боксер приехал к Трампу на смотрины как возможный кандидат в президенты Украины.Американский лидер проводил кастинг в Овальном кабинете - том самом, где публично скандалил с Зеленским в 2025-м. А уже год спустя пожимал руку его возможному сменщику. Фотографию опубликовала представительница пресс-службы Белого дома. На снимке Трамп и Усик пожимают друг другу руки. "Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком", - подписали снимок медийщики. Нет сомнений, что эти "свитлины" вызовут приступ ревности у нынешнего нелегитимного лидера Украины. Пока Зеленский катается по Европам и выбивает пропуск в ЕС, Вашингтон откровенно показывает, что ищет более договороспособных политиков на Украине. И если верить крымскому боксеру, они с президентом США обсуждали проблемы завершения войны и статус украинских территорий.После "исторической" встречи Александр Усик заявил, что Украине "нужно думать о переговорах с Россией". По его словам, Украина не отдаст то, что Россия забрала, но поскольку у русских и украинцев одна кровь, страны должны договариваться. "У нас есть мозги, одна кровь, она красная. Война разрушает наше эго и отсутствие Бога в нашей жизни - тоже", - вдруг вспомнил о вере бывший защитник канонической православной церкви. Надо сказать, что в свое время поддержка Усиком УПЦ сразу принесла ему народную популярность и поддержку: еще в 2021-м году политологи пророчили президентство крымскому спортсмену. Однако развязанная Зеленским война сломала этот план. Но, оказывается, кураторы чемпиона мира не списали его со счетов и вновь намерены делать из Усика кандидата для юго-востока Украины на ближайших выборах. Конечно, после одобрения американцами его кандидатуры.К слову, украинские "социологи" уже подсуетились и нарисовали виртуальной партии Усика проходной балл в парламент: по данным опроса "Социолополиса", политсила, создаваемая под боксера, уже сейчас имеет 5,3% поддержки. Одновременно американский журнал Time вносит Усика в список самых влиятельных людей в мировом спорте. Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе попал в категорию "Лидеры". Однако в профайле боксера его спортивные достижения указаны походя, основное внимание сосредоточено на политической позиции Усика. Судите сами: "Он начал заниматься боксом в 15 лет, завоевал олимпийское золото на Играх 2012 года в Лондоне и стал символом украинского сопротивления перед лицом вторжения России в 2022 году. В начале войны он служил в батальоне территориальной обороны в Киеве. Его фонд помогал приобрести военную технику и средства связи, а также доставлять гуманитарную помощь. Он также пожертвовал средства на восстановление многоквартирного дома в Украине и обеспечение больниц генераторами в своей пострадавшей стране", - напоминает издание. В общем, картина маслом - мировой спортивный лидер, символ сопротивления РФ и меценат ВСУ. Осталось только убедить главу Белого дома в проходимости этого кандидата.Тут надо напомнить, что боксер не первый раз контактирует с Дональдом Трампом и неоднократно обращался к американскому президенту публично. Так, в октябре 2024 года он попросил известного американского ведущего популярного подкаста The Joe Rogan Experience Джо Рогана попросить у кандидата в президенты от Республиканской партии помощи в освобождении украинских военнопленных. В апреле 2025 года Усик призвал Трампа "открыть глаза" на войну на Украине, назвав его заявления об Украине полной чепухой. Также в июне 2025 года украинский спортивный флюгер пригласил к себе домой президента США, чтобы тот мог лучше понять, что переживают обычные украинцы днем и ночью "под шквалом ударов российских дронов и ракет". Правда, Трамп не приехал, зато Магомет побежал к горе. И явно в этот момент понял, что погорячился, подарив свой чемпионский пояс Зеленскому: можно было выгоднее реализовать! Но кто ж знал, что придется повторять путь Кличко и строить из себя большого политика и продолжателя дела "армовира".Приложив фото Трампа к больным местам, Александр Усик признался, что "много лет жил в пропаганде", которая заставляла его говорить на русском. Уроженец Симферополя, закончивший местную школу и львовский университет физкультуры, лишь впоследствии понял, что язык является идентичностью и оружием. Об этом он рассказал американцам: "Я человек, который большую часть своей жизни общался на русском языке, школу окончил на украинском, интервью после соревнований давал исключительно на украинском. Когда были вопросы, почему я говорю по-русски, а не по-украински, то думал: "какая разница, мы же друг друга понимаем?" Вообще же поиски косноязычного Усика украинской идентичности в США выглядят особенно комично. Думающий на русском спортсмен с трудом выдавливает из себя фразы на "ридной мове", пытаясь доказать свою аутентичность людям, которые говорят на американском английском.На этом же чужом для себя языке боксер опроверг утверждения о подавлении свободы слова на Украине. Вот только не пояснил, почему свои предложения о переговорах с Россией не развивает в украинских СМИ, а делится ими на конференции "Противники Америки: Реальность России" в Вашингтоне. Кстати, там слушали Усика особые гости: Александр Сорос и бывший представитель Трампа по Украине генерал Кит Келлог, которого, похоже, вновь возвращают на переговорную площадку вместо Уиткоффа и Кушнера.Именно перед ним возможный сменщик Зеленского излагал свои взгляды на вопросы территориального урегулирования и взаимоотношений с РФ. "Я лично, мы - украинцы, не можем отдать то, что Россия забрала и как-то там куда-то внесла. Это то же самое, если бы Россия сейчас взяла и забрала Аляску", - пытается шевелить отбитыми мозгами чемпион мира по боксу. Но шевелит не в том направлении, хотя бы потому, что на Аляске не было госпереворота, ее жителей местные радикалы не сжигали живьем, а тамошние жители не выступали на референдумах за присоединение к России.Но даже после этих ритуальных реверансов в сторону мовы и территорий Усик все равно уверен, что Киев и Москва должны садиться за стол переговоров и договариваться о завершении конфликта. Похоже, что будущий автор предвыборного лозунга "Армия. Мова. Вуса" продвигает аналог "Минска-3", а территориальный вопрос предлагает урегулировать путем создания неких прифронтовых зон Донбасса, что, видимо, стоит расценивать как шаг в сторону свободной экономической зоны. Трампу должно зайти, ведь именно это он предлагал в своем мирном плане.Осталось только понять, кто из украинских олигархов стоит за этим спортивно-политическим проектом, который скармливают президенту США. По одной из версий, спонсирует Усика бывший хозяин Донбасса, бизнесмен Ринат Ахметов*. Спортивная популярность боксёра рассматривается миллиардером как потенциальный политический капитал, который может быть конвертирован в поддержку электората юго-восточных регионов Украины. Другие же называют Усика "переходящим знаменем" и связывают его нынешнюю активность с выразителем интересов Демпартии США на Украине, олигархом Виктором Пинчуком. Вроде бы зять президента Кучмы сделал ставку на крымского спортсмена после провала затратного и смешного проекта со сноубордистом Гераскевичем и его "партией шлема", которая так и не взлетела. Но кто бы ни дергал Усика за ниточки, уже сейчас очевидно, что данный сценарий является обманкой как для жителей Украины, так и для РФ, которую попытаются убедить в наличии годного сменщика Зеленского, с которым можно вести переговоры.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее - в материале Усик метит в президенты, или Британские поиски преемника Зеленского.

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, украина, россия, сша, александр усик, дональд трамп, владимир зеленский