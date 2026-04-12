Закарпатский узел. Фёдор Лукьянов о том, сдаст ли Евросоюз интересы венгерского меньшинства ради Киева
Мечты Владимира Зеленского, связанные со сменой власти в Венгрии, могут не оправдаться. В свою очередь, оппозиционному политику Петеру Мадьяру в случае победы на выборах тоже не стоит питать надежды на то, что Украина откроет венграм нефтепровод "Дружба".
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов заявил, что оппозиция пытается посеять хаос, чтобы подорвать избирательный процесс, сообщают европейские СМИ.
— Федор Александрович, в прошлом интервью мы говорили, что Зеленский не только претендует на роль участника в большой геополитической игре на Ближнем Востоке, но и вступил в конфликт с Венгрией, а Виктор Орбан стал лидером так называемого сопротивления Киеву в Евросоюзе. Давайте начнем с ситуации вокруг выборов в Венгрии. Во-первых, Вэнс приезжал в Будапешт поддержать Орбана. Это как-то увеличит рейтинги последнего?
— Вэнс сказал и сделал, что мог, даже включал видео с Трампом, который лично поприветствовал Орбана. Результат этих действий не очевиден, потому что все предыдущие случаи, когда Трамп так или иначе занимал сторону в избирательных процессах в других странах, его солидарность, за исключением Японии, не сработала.
В Румыния того кандидата, которого яростно поддержали американцы, сначала сняли, а потом заменили — не помогло. "Альтернатива для Германии" набрала ровно столько голосов, сколько обычно и получала, несмотря на Вэнса и Маска, которые активно включились в процесс выборов. Да, и нигде особенно не получилось.
А в Японии нынешний премьер-министр Санаэ Такаити победила не благодаря поддержке Трампа, а из-за того, что она оказалась действительно сильным кандидатом. Такаити — популярный политик, справилась бы и без Трампа.
В Венгрии, насколько я понимаю, ситуация для Орбана сложная. Во-первых, против него весь Евросоюз. Во-вторых, самое главное, когда ты такое количество сроков и лет находишься бессменно у власти, особенно в странах, где [исторически] заложена ротация лидеров, рано или поздно у народа наступает усталость — даже у тех, кто относится к Орбану нормально. Сочетание этих факторов приводит к тому, что Орбан по опросам отставал практически весь период предвыборной гонки.
Но сюрпризы, конечно, могут быть. Во-первых, в Восточной Европе всякое бывает: и манипуляции, и, наоборот, эмоции, и все прочее. Посмотрим, может быть, что-то сработает. В венгерские выборы вмешиваются все. Брюссель, как может, поддерживает оппозицию. Зеленский пытается торпедировать Орбана. Вэнс и Трамп делают все, что могут, в помощь нынешней партии "Фидес". То есть равнодействующая пока не ясна.
— Действительно, СМИ много пишут о том, что еврочиновники чинят всякие препятствия Орбану, хотят наказать Венгрию за то, что она, во-первых, блокирует антироссийские санкции и кредит в 90 миллиардов для Украины. Плюс, запрещает транзит вооружений через свою территорию. Но мне кажется, что Евросоюзу удобно, что Венгрия блокирует деньги для Украины. Ведь всегда можно сказать: вот, мы молодцы хотели помочь, а плохая Венгрия не дала — и спустить эту тему на тормозах. А вы как думаете?
— Мне кажется, ситуация выглядит иначе. Хотя в принципе, да, такая схема могла бы быть, тем более в Европе, где всегда любили подобные незатейливые разводки, например, между государствами и Еврокомиссией, Европейскими институтами. Допустим, глава Германии или Франции кому-то говорил: "Мы всей душой хотим это сделать, но проклятый Брюссель не даёт". Или, наоборот. В общем, они умеют играть в такие политические игры, и в их положении, может, оно и правильно.
Но в данном случае я не вижу, что кто-то хотел бы играть в подобную игру. Европейские институты, основной истеблишмент Европы, наоборот, желают тратить деньги на войну, на Украину, чтобы она не сдавалась, а конфликт продолжался дальше. Поэтому они действительно видят в Орбане препятствие, а значит будут делать все, чтобы его устранить.
— Тем временем в самом западном регионе Украины местные СМИ отмечают рост напряженности и особую активность украинских спецслужб, которые "готовятся" к выборам в соседней Венгрии, возлагая большие надежды на победу венгерской оппозиции. И вот тут такой вопрос. В случае поражения Виктора Орбана и прихода к власти в Венгрии оппозиции в лице Петера Мадьяра будет ли последний удобным партнером для Киева?
— Думаю, что Мадьяр будет, конечно, более удобным партнёром для Киева, нежели Орбан. Потому что Орбан, во-первых, упёртый; во-вторых, с Зеленским у него взаимная ненависть. А в-третьих, он много лет базирует свою позицию на том, что, Венгрия — отдельно. То есть она ниоткуда не выходит (Европа, НАТО), но всегда ведет свою самобытную политическую линию, которая год от года усиливается.
Если к власти в Венгрии придет нынешняя оппозиция, думаю, что линия "Мы не против Европы, а вместе с ней" станет главной. И они представят свою победу так, что именно это и выбрал избиратель. Дескать, люди устали от противостояния со своим цивилизационным гнездом и возвращаются в его лоно.
С другой стороны, Венгрия, действительно, страна маленькая, народ небольшой и испытавший в предыдущие исторические эпохи тяжелые потрясения, унижения, переживший раздел государства. После Первой мировой войны от Венгрии осталось чуть меньше половины того, что было. То есть у всех венгров есть чувства, связанные с национальными эмоциями.
И вот тут как раз все зависит от того, как поведет себя Украина. Потому что, если Киев на радостях в случае победы Мадьяра начнет скручивать в бараний рог венгров в Закарпатье (теперь совсем некому за вас заступиться), это никому не понравится. И тогда оппозиция, уже в лице Орбана, партия которого остается одной из крупнейших в стране, будет всячески это использовать уже против нового правительства.
Во-вторых, Орбан ранее упирал на фактор энергоснабжения, подчеркивая, что Венгрия не пророссийская, а имеет с Россией хорошие отношения, потому что получает от нее энергию. Сейчас этот фактор несколько размылся, потому что Украина жестко все заблокировала, не идет ни на какие компромиссы и не поддается давлению — даже когда Евросоюз вяло пытается просить. То есть упирать на необходимость сохранения отношений с Россией из-за энергетики сложнее.
Но в случае победы новому правительству все равно придется решать этот вопрос. Не думаю, что Украина при новом правительстве скажет: теперь вы хорошие, мы вам откроем нефтепровод "Дружба". Нет, так не будет. Потому что у Киева стоит задача полностью отсечь Европу от российского сырья.
И дальше начинаются вопросы. Несмотря на то, что новые власти будут себя позиционировать как часть общеевропейского истеблишмента, им все равно придется отвечать перед своими согражданами. То есть, думаю, что в случае прихода к руководству Мадьяра, со стороны Венгрии в сторону Украины будет меньше разворот, чем некоторые думают.
9 апреля, 06:06Удары по НПЗ, провал Орбана и иранская сделка. Грег Вайнер о том, кто накажет Украину за дорогую нефтьРейтинг Зеленского на Украине сейчас низкий. В Европе он тоже не так популярен. А вот образ "спасителя" Ближнего Востока от "российско-иранской агрессии" может выправить его положение.
— История отношений между венгерским и русским народами восходит к концу IX века. Венгрия блокирует антироссийские санкции, готова предоставить свою территорию для переговоров США и России по Украине, что тоже немаловажно для нас. Если Орбан проиграет, это все схлопнется?
— Я думаю, что отношения России с Венгрией свернутся в том смысле, что сейчас это больше связи с конкретными политиками: Орбаном и его министром иностранных дел Сийярто. Более мы особо ни о ком не слышали в этом плане. Я практически уверен, что даже правящей партии “Фидес” разные мнения [в отношении России].
Вообще, говоря “Фидес”, нужно понимать, что Орбан когда-то был одним из герольдов и главных толкачей антисоветского движения в Венгрии. На финальном этапе он выступал за освобождение Венгерской народной республики: в Интернете легко найти ролик тех лет, где молодой совсем Орбан выступает на митинге, жжет глаголом про советское варварство, которое подавляло венгров.
То есть партия “Фидес” имеет генезис вполне себе восточноевропейский. И под его влиянием она сдвинулась сильно в сторону консерватизма — . причем консерватизма не классического, а современно-популистского. И от Орбана лично очень многое зависит.
Но в какой-то более длительной перспективе, поскольку Венгрия никуда не денется со своего места, она в любом случае будет всегда в тени конфликта на Украине, и любому её лидеру придется какие-то решения в этом плане принимать.
В целом, в разных странах Восточной Европы начинает доминировать точка зрения “нам не надо сильно в это вовлекаться”. Даже в Польше — при всей риторике, которую мы слышим от нее, и при исторически предвзятом отношении к России. В Польше люди с богатым опытом, которые понимают, что не дай бог какая большая заварушка — первыми под нож попадут они.
Кроме того, Польша — страна, которая успешно развивается и хорошо использует экономически свое пребывание в Евросоюзе. Конечно, обидно будет, если все это полетит в тартарары из-за того, что какие-то дяди в Западной Европе хотят их пихнуть на Россию.
В Словакии понятно, какая сейчас линия. В Чехии, где нет никаких симпатий к нашей стране, в том числе со стороны правительства, тем не менее тоже понимают, что им это не нужно [вовлекаться в Украину]. Поэтому, думаю, что восточная и юго-восточная части Европы при любой власти, особенно глядя на динамику происходящего, постараются, как минимум, поосторожничать на этом направлении.
— Давайте попробуем дать прогноз на выборы в Венгрии. Ожидать ли майдан руками Зеленского в поддержку Мадьяра, о котором говорят Орбан и Сийярто? И в ином случае — если победит оппозиция?
— Не думаю, что будет майдан. Все-таки Венгрия, во-первых, маленькая страна; во-вторых, это государство, встроенное в общеевропейскую матрицу. Да, Орбан всегда занимал позицию enfant terrible (ужасное дитя), но реальных возможностей у Венгрии мало: небольшая экономика, которая полностью зависит от крупных стран, прежде всего от Германии.
2 апреля, 06:00Битва за ВенгриюВенгрия — удивительное государство. Страна с населением менее десяти миллионов человек, без выхода к морю и с экономическим весом уровня дробины в шкуре слона, генерирует столько инфоповодов, что президенту США Дональду Трампу пришлось начать целую войну, чтобы переплюнуть этот бесконечный генератор шпионских сюжетов.
То, что Орбану в этих обстоятельствах удавалось занимать чрезвычайно фрондирующую позицию, это его личное достижение. Такой характер, такой тип, так себя поставил. В принципе если посмотреть на его опыт, он всегда против, как та баба-яга. Но добился ли он этим чего-нибудь существенного?
Например, никакие санкции против России (если считать, что он действительно хотел их притормозить) в общем-то не затормозились, и Венгрия в итоге голосовала “за”. Обеспечить себе уникальную позицию с точки зрения снабжения энергии, как мы видим, тоже не получилось — все эти блокировки, поломки, взрывы и прочее. А когда тебя никто из партнеров по твоему же союзу не поддерживает, а, наоборот, отодвигается, что тут сделаешь?
Это я к тому говорю, что революции не будет ни в том, ни в другом случае [ни в случае проигрыша Орбана, ни в случае Мадьяра]. Если Орбан все-таки победит, думаю, он, конечно, будет преисполнен уверенности в себе, но ничего не изменится. Та объективная ситуация, в которой находится Венгрия, сохранится, и придется ему продолжать сложные танцы и с Евросоюзом, и с Украиной, и с Россией, и так далее.
Если победят оппоненты Орбана, да, риторика изменится, они заклеймят антинародный курс предшественников. Но тоже, в общем, Евросоюз с удовольствием возьмет с Венгрии все, что она задолжала, в плане того “перестаньте нам мешать”. А даст ли Евросоюз Венгрии что-то новое? Вряд ли. Сейчас вообще никто никому ничего не дает, потому что нечего.
Поэтому я бы сказал, что психологически это важные выборы. Орбан сделал себя слишком знаковой фигурой, и, если он проиграет, мы без сомнения услышим дикий вой по всему Евросоюзу: “Кончилось время проклятых популистов-автократов. И Трамп обделался в Иране, и Орбан проиграл”. Но по существу, повторюсь, вряд ли что-то принципиально изменится.
— В случае победы Мадьяра кредит в 90 миллиардов для Украины будет утвержден, верно?
— Думаю, да. Это принципиальная знаковая вещь. Он придет и скажет, что это бессмысленное упрямство, мы поддерживаем — пожалуйста. Тем более, что конкретно от Венгрии мало что требуется.
Венгры могут определить будущее ЕС, как в своё время французы и голландцы. Об этом в материале Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих.
