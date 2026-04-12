Закарпатский узел. Фёдор Лукьянов о том, сдаст ли Евросоюз интересы венгерского меньшинства ради Киева

Мечты Владимира Зеленского, связанные со сменой власти в Венгрии, могут не оправдаться. В свою очередь, оппозиционному политику Петеру Мадьяру в случае победы на выборах тоже не стоит питать надежды на то, что Украина откроет венграм нефтепровод "Дружба".

2026-04-12T06:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов заявил, что оппозиция пытается посеять хаос, чтобы подорвать избирательный процесс, сообщают европейские СМИ.— Федор Александрович, в прошлом интервью мы говорили, что Зеленский не только претендует на роль участника в большой геополитической игре на Ближнем Востоке, но и вступил в конфликт с Венгрией, а Виктор Орбан стал лидером так называемого сопротивления Киеву в Евросоюзе. Давайте начнем с ситуации вокруг выборов в Венгрии. Во-первых, Вэнс приезжал в Будапешт поддержать Орбана. Это как-то увеличит рейтинги последнего?— Вэнс сказал и сделал, что мог, даже включал видео с Трампом, который лично поприветствовал Орбана. Результат этих действий не очевиден, потому что все предыдущие случаи, когда Трамп так или иначе занимал сторону в избирательных процессах в других странах, его солидарность, за исключением Японии, не сработала.В Румыния того кандидата, которого яростно поддержали американцы, сначала сняли, а потом заменили — не помогло. "Альтернатива для Германии" набрала ровно столько голосов, сколько обычно и получала, несмотря на Вэнса и Маска, которые активно включились в процесс выборов. Да, и нигде особенно не получилось. А в Японии нынешний премьер-министр Санаэ Такаити победила не благодаря поддержке Трампа, а из-за того, что она оказалась действительно сильным кандидатом. Такаити — популярный политик, справилась бы и без Трампа.В Венгрии, насколько я понимаю, ситуация для Орбана сложная. Во-первых, против него весь Евросоюз. Во-вторых, самое главное, когда ты такое количество сроков и лет находишься бессменно у власти, особенно в странах, где [исторически] заложена ротация лидеров, рано или поздно у народа наступает усталость — даже у тех, кто относится к Орбану нормально. Сочетание этих факторов приводит к тому, что Орбан по опросам отставал практически весь период предвыборной гонки.Но сюрпризы, конечно, могут быть. Во-первых, в Восточной Европе всякое бывает: и манипуляции, и, наоборот, эмоции, и все прочее. Посмотрим, может быть, что-то сработает. В венгерские выборы вмешиваются все. Брюссель, как может, поддерживает оппозицию. Зеленский пытается торпедировать Орбана. Вэнс и Трамп делают все, что могут, в помощь нынешней партии "Фидес". То есть равнодействующая пока не ясна.— Действительно, СМИ много пишут о том, что еврочиновники чинят всякие препятствия Орбану, хотят наказать Венгрию за то, что она, во-первых, блокирует антироссийские санкции и кредит в 90 миллиардов для Украины. Плюс, запрещает транзит вооружений через свою территорию. Но мне кажется, что Евросоюзу удобно, что Венгрия блокирует деньги для Украины. Ведь всегда можно сказать: вот, мы молодцы хотели помочь, а плохая Венгрия не дала — и спустить эту тему на тормозах. А вы как думаете?— Мне кажется, ситуация выглядит иначе. Хотя в принципе, да, такая схема могла бы быть, тем более в Европе, где всегда любили подобные незатейливые разводки, например, между государствами и Еврокомиссией, Европейскими институтами. Допустим, глава Германии или Франции кому-то говорил: "Мы всей душой хотим это сделать, но проклятый Брюссель не даёт". Или, наоборот. В общем, они умеют играть в такие политические игры, и в их положении, может, оно и правильно.Но в данном случае я не вижу, что кто-то хотел бы играть в подобную игру. Европейские институты, основной истеблишмент Европы, наоборот, желают тратить деньги на войну, на Украину, чтобы она не сдавалась, а конфликт продолжался дальше. Поэтому они действительно видят в Орбане препятствие, а значит будут делать все, чтобы его устранить.— Тем временем в самом западном регионе Украины местные СМИ отмечают рост напряженности и особую активность украинских спецслужб, которые "готовятся" к выборам в соседней Венгрии, возлагая большие надежды на победу венгерской оппозиции. И вот тут такой вопрос. В случае поражения Виктора Орбана и прихода к власти в Венгрии оппозиции в лице Петера Мадьяра будет ли последний удобным партнером для Киева?— Думаю, что Мадьяр будет, конечно, более удобным партнёром для Киева, нежели Орбан. Потому что Орбан, во-первых, упёртый; во-вторых, с Зеленским у него взаимная ненависть. А в-третьих, он много лет базирует свою позицию на том, что, Венгрия — отдельно. То есть она ниоткуда не выходит (Европа, НАТО), но всегда ведет свою самобытную политическую линию, которая год от года усиливается.Если к власти в Венгрии придет нынешняя оппозиция, думаю, что линия "Мы не против Европы, а вместе с ней" станет главной. И они представят свою победу так, что именно это и выбрал избиратель. Дескать, люди устали от противостояния со своим цивилизационным гнездом и возвращаются в его лоно.С другой стороны, Венгрия, действительно, страна маленькая, народ небольшой и испытавший в предыдущие исторические эпохи тяжелые потрясения, унижения, переживший раздел государства. После Первой мировой войны от Венгрии осталось чуть меньше половины того, что было. То есть у всех венгров есть чувства, связанные с национальными эмоциями.И вот тут как раз все зависит от того, как поведет себя Украина. Потому что, если Киев на радостях в случае победы Мадьяра начнет скручивать в бараний рог венгров в Закарпатье (теперь совсем некому за вас заступиться), это никому не понравится. И тогда оппозиция, уже в лице Орбана, партия которого остается одной из крупнейших в стране, будет всячески это использовать уже против нового правительства.Во-вторых, Орбан ранее упирал на фактор энергоснабжения, подчеркивая, что Венгрия не пророссийская, а имеет с Россией хорошие отношения, потому что получает от нее энергию. Сейчас этот фактор несколько размылся, потому что Украина жестко все заблокировала, не идет ни на какие компромиссы и не поддается давлению — даже когда Евросоюз вяло пытается просить. То есть упирать на необходимость сохранения отношений с Россией из-за энергетики сложнее.Но в случае победы новому правительству все равно придется решать этот вопрос. Не думаю, что Украина при новом правительстве скажет: теперь вы хорошие, мы вам откроем нефтепровод "Дружба". Нет, так не будет. Потому что у Киева стоит задача полностью отсечь Европу от российского сырья.И дальше начинаются вопросы. Несмотря на то, что новые власти будут себя позиционировать как часть общеевропейского истеблишмента, им все равно придется отвечать перед своими согражданами. То есть, думаю, что в случае прихода к руководству Мадьяра, со стороны Венгрии в сторону Украины будет меньше разворот, чем некоторые думают.— История отношений между венгерским и русским народами восходит к концу IX века. Венгрия блокирует антироссийские санкции, готова предоставить свою территорию для переговоров США и России по Украине, что тоже немаловажно для нас. Если Орбан проиграет, это все схлопнется?— Я думаю, что отношения России с Венгрией свернутся в том смысле, что сейчас это больше связи с конкретными политиками: Орбаном и его министром иностранных дел Сийярто. Более мы особо ни о ком не слышали в этом плане. Я практически уверен, что даже правящей партии “Фидес” разные мнения [в отношении России].Вообще, говоря “Фидес”, нужно понимать, что Орбан когда-то был одним из герольдов и главных толкачей антисоветского движения в Венгрии. На финальном этапе он выступал за освобождение Венгерской народной республики: в Интернете легко найти ролик тех лет, где молодой совсем Орбан выступает на митинге, жжет глаголом про советское варварство, которое подавляло венгров.То есть партия “Фидес” имеет генезис вполне себе восточноевропейский. И под его влиянием она сдвинулась сильно в сторону консерватизма — . причем консерватизма не классического, а современно-популистского. И от Орбана лично очень многое зависит.Но в какой-то более длительной перспективе, поскольку Венгрия никуда не денется со своего места, она в любом случае будет всегда в тени конфликта на Украине, и любому её лидеру придется какие-то решения в этом плане принимать.В целом, в разных странах Восточной Европы начинает доминировать точка зрения “нам не надо сильно в это вовлекаться”. Даже в Польше — при всей риторике, которую мы слышим от нее, и при исторически предвзятом отношении к России. В Польше люди с богатым опытом, которые понимают, что не дай бог какая большая заварушка — первыми под нож попадут они.Кроме того, Польша — страна, которая успешно развивается и хорошо использует экономически свое пребывание в Евросоюзе. Конечно, обидно будет, если все это полетит в тартарары из-за того, что какие-то дяди в Западной Европе хотят их пихнуть на Россию.В Словакии понятно, какая сейчас линия. В Чехии, где нет никаких симпатий к нашей стране, в том числе со стороны правительства, тем не менее тоже понимают, что им это не нужно [вовлекаться в Украину]. Поэтому, думаю, что восточная и юго-восточная части Европы при любой власти, особенно глядя на динамику происходящего, постараются, как минимум, поосторожничать на этом направлении.— Давайте попробуем дать прогноз на выборы в Венгрии. Ожидать ли майдан руками Зеленского в поддержку Мадьяра, о котором говорят Орбан и Сийярто? И в ином случае — если победит оппозиция?— Не думаю, что будет майдан. Все-таки Венгрия, во-первых, маленькая страна; во-вторых, это государство, встроенное в общеевропейскую матрицу. Да, Орбан всегда занимал позицию enfant terrible (ужасное дитя), но реальных возможностей у Венгрии мало: небольшая экономика, которая полностью зависит от крупных стран, прежде всего от Германии.То, что Орбану в этих обстоятельствах удавалось занимать чрезвычайно фрондирующую позицию, это его личное достижение. Такой характер, такой тип, так себя поставил. В принципе если посмотреть на его опыт, он всегда против, как та баба-яга. Но добился ли он этим чего-нибудь существенного?Например, никакие санкции против России (если считать, что он действительно хотел их притормозить) в общем-то не затормозились, и Венгрия в итоге голосовала “за”. Обеспечить себе уникальную позицию с точки зрения снабжения энергии, как мы видим, тоже не получилось — все эти блокировки, поломки, взрывы и прочее. А когда тебя никто из партнеров по твоему же союзу не поддерживает, а, наоборот, отодвигается, что тут сделаешь?Это я к тому говорю, что революции не будет ни в том, ни в другом случае [ни в случае проигрыша Орбана, ни в случае Мадьяра]. Если Орбан все-таки победит, думаю, он, конечно, будет преисполнен уверенности в себе, но ничего не изменится. Та объективная ситуация, в которой находится Венгрия, сохранится, и придется ему продолжать сложные танцы и с Евросоюзом, и с Украиной, и с Россией, и так далее.Если победят оппоненты Орбана, да, риторика изменится, они заклеймят антинародный курс предшественников. Но тоже, в общем, Евросоюз с удовольствием возьмет с Венгрии все, что она задолжала, в плане того “перестаньте нам мешать”. А даст ли Евросоюз Венгрии что-то новое? Вряд ли. Сейчас вообще никто никому ничего не дает, потому что нечего.Поэтому я бы сказал, что психологически это важные выборы. Орбан сделал себя слишком знаковой фигурой, и, если он проиграет, мы без сомнения услышим дикий вой по всему Евросоюзу: “Кончилось время проклятых популистов-автократов. И Трамп обделался в Иране, и Орбан проиграл”. Но по существу, повторюсь, вряд ли что-то принципиально изменится.— В случае победы Мадьяра кредит в 90 миллиардов для Украины будет утвержден, верно?— Думаю, да. Это принципиальная знаковая вещь. Он придет и скажет, что это бессмысленное упрямство, мы поддерживаем — пожалуйста. Тем более, что конкретно от Венгрии мало что требуется.Венгры могут определить будущее ЕС, как в своё время французы и голландцы. Об этом в материале Парламентские выборы в Венгрии. Три ключевых отличия от всех предыдущих.

https://ukraina.ru/20230707/1047882806.html

https://ukraina.ru/20260409/udary-po-npz-proval-orbana-i-iranskaya-sdelka-greg-vayner-o-tom-kto-nakazhet-ukrainu-za-doroguyu-neft-1077686420.html

https://ukraina.ru/20260402/bitva-za-vengriyu-1077434542.html

Анна Черкасова

