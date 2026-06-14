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Зеленский попытался "выдать перемогу", но украинцы спустили его с небес на землю

Зеленский попытался "выдать перемогу", но украинцы спустили его с небес на землю - 14.06.2026 Украина.ру

Зеленский попытался "выдать перемогу", но украинцы спустили его с небес на землю

Глава Киевского режима Владимир Зеленский снова попытался натянуть сову на глобус. На этот раз он решил развеселить украинцев чужими рейтингами — президента России Владимира Путина и российского парламента. Об этом 14 июня сообщили украинские СМИ

2026-06-14T14:32

2026-06-14T14:32

2026-06-14T14:32

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владимир зеленский

владимир путин

украина.ру

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Однако что-то пошло не так. Вместо бурного ликования в комментариях началось то, чего на Банковой явно не ожидали. Украинцы, уставшие от бесконечных "перемог", принялись откровенно высмеивать своего же президента. Пока Зеленский разглядывает чужую социологию, его собственная реальность трещит по швам: мобилизация буксует, ТЦК бесчинствуют, экономика лежит, а народ массово голосует ногами — кто за границу, кто на авторынки подальше от военкомов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, банковая, британия, владимир зеленский, владимир путин, украина.ру