https://ukraina.ru/20260614/pravda-otkrylas-oon-tirazhiruet-feyki-o-gigantskom-rossiyskom-kontslagere-v-donbasse-1080186069.html

"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе

"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе - 14.06.2026 Украина.ру

"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, которым поручили написать статью или доклад о новых территориях России. Правду писать скучно, да и нельзя, но где же тогда взять фактуру? На помощь приходят статьи в "Википедии", наморщенный лоб и палец в небе. И знаете – получается отлично!

2026-06-14T15:43

2026-06-14T15:43

2026-06-14T15:43

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С первых дней СВО на Западе очень быстро сформулировали комплект золотых шаблонов, с помощью которых можно было написать совершенно "правдивую" статью о Донбассе и Новороссии буквально за пять минут, а потом спокойно идти пить пиво.Немецкий аналитический центр SWP плотно оседлал тему, где данные регионы являются "зоной принудительной русификации и правового беспредела".Французская газета Le Monde выбрала плодотворное направление "изменение демографической структуры и принудительная интеграция".Американский мозговой центр CEPA в своих материалах упирает на "бедности и беззаконии" на "оккупированных Россией территориях Украины", где "города лежат в руинах", а если что и построено из соломы и глины, то оно "покрывается трещинами через год после сдачи".Европейский парламент в резолюции 2024 года квалифицировал действия России на освобожденных территориях как попытку "этнически зачистить Украину", а отдельные евродепутаты настаивали на термине "геноцид"."Радио Свобода"* в июле 2025 года декларировало, что "сельское хозяйство в Херсонской области в полном упадке", а "регион превращается в пустыню".Издание The Washington Post выбрало линию, согласно которой Донбасс и Новороссию стремительно покидают все, кто может, и там остались только "пожилые, больные и нищие".Издание The Insider* в июне 2025 года с железными фактами в руках извещало, что "Мариуполь в руинах, работы практически нет, компенсации — копейки"; "эта территория полна разрушенных домов, где ничего не делается и никто не живёт".Но самого жару дало целое Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое "обнаружило" на новых российских территориях самый большой в мире "концлагерь". Согласно стопроцентным доказательствам комиссара, на подконтрольных России территориях "царит атмосфера страха и террора", множатся бессудные аресты, похищения, пытки, казни и убийства. Тот, кто еще может ходить, по волчьим тропам бежит от "принудительной паспортизации, страха призыва и репрессий".Правда, свои эмоциональные доклады УВКПЧ заканчивает маленькой припиской, что "доступа на территорию у миссии нет, и значительная часть информации поступает от отдельных пострадавших, правозащитников и украинских структур". Ну то есть верим, плачем и сжимаем в бессильной ярости зубы.Однако на днях президент России Владимир Путин подло разрушил всю эту сложившуюся идиллию, проведя совещание по развитию Донбасса и Новороссии, в котором участвовали главы профильных министерств и ведомств.По всей видимости, Путин не читал "Википедию" и западные СМИ, поэтому он сообщил, что в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии было восстановлено и построено заново более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, а к 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. В общем и целом, в работу по интеграции новых регионов плотно включились все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, и сейчас общенациональная задача – сделать так, чтобы "все сферы жизни в них должны получить мощный импульс для развития".Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено более 7,7 тыс. многоквартирных жилых домов, к 2030 году там будут восстановлены еще 2 300 объектов социальной инфраструктуры, и к этому же сроку регионы должны достичь среднероссийского уровня по строительству жилья. Средства на это уже зарезервированы (объем заявленных инвестиций в ОЭЗ Донбасса и Новороссии уже превышает 383 млрд рублей), а программа социального развития воссоединенных субъектов выполняется в полном объеме. Важный момент: объем налоговых поступлений регионов Донбасса и Новороссии в 2025 году превысил 435 млрд рублей, что на 22% больше, чем в 2024 году.Зампред правительства РФ Татьяна Голикова проинформировала, что исторические регионы уже полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 млн их жителей, и полным ходом идет поэтапный переход на федеральные пенсии – с 2023 года они назначены уже более 1,5 млн человек.Совершенно очевидно, что российское руководство занимается откровенной "провокацией", потому что коллективному Западу (и киевскому режиму) придется срочно объяснять своей недоумевающей аудитории, почему в ужасном российском "концлагере" живется не хуже (а может, и лучше), чем в волшебном саду.Впрочем, всегда можно заявить, что все это – кремлевская пропаганда, а верховный комиссар по правам человека ООН возьмет интервью у бомжа в центре Киева - и рассказов Путина уже можно не бояться.*СМИ, выполняющее функции иностранного агентаПодробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

мнения, донбасс, россия, новороссия, владимир путин, марат хуснуллин, украина