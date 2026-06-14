https://ukraina.ru/20260614/pravda-otkrylas-oon-tirazhiruet-feyki-o-gigantskom-rossiyskom-kontslagere-v-donbasse-1080186069.html
"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе
"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе - 14.06.2026 Украина.ру
"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, которым поручили написать статью или доклад о новых территориях России. Правду писать скучно, да и нельзя, но где же тогда взять фактуру? На помощь приходят статьи в "Википедии", наморщенный лоб и палец в небе. И знаете – получается отлично!
2026-06-14T15:43
2026-06-14T15:43
2026-06-14T15:43
мнения
донбасс
россия
новороссия
владимир путин
марат хуснуллин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047756944_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a5e87a71bc17dd9a49401d15183f8e89.jpg
С первых дней СВО на Западе очень быстро сформулировали комплект золотых шаблонов, с помощью которых можно было написать совершенно "правдивую" статью о Донбассе и Новороссии буквально за пять минут, а потом спокойно идти пить пиво.Немецкий аналитический центр SWP плотно оседлал тему, где данные регионы являются "зоной принудительной русификации и правового беспредела".Французская газета Le Monde выбрала плодотворное направление "изменение демографической структуры и принудительная интеграция".Американский мозговой центр CEPA в своих материалах упирает на "бедности и беззаконии" на "оккупированных Россией территориях Украины", где "города лежат в руинах", а если что и построено из соломы и глины, то оно "покрывается трещинами через год после сдачи".Европейский парламент в резолюции 2024 года квалифицировал действия России на освобожденных территориях как попытку "этнически зачистить Украину", а отдельные евродепутаты настаивали на термине "геноцид"."Радио Свобода"* в июле 2025 года декларировало, что "сельское хозяйство в Херсонской области в полном упадке", а "регион превращается в пустыню".Издание The Washington Post выбрало линию, согласно которой Донбасс и Новороссию стремительно покидают все, кто может, и там остались только "пожилые, больные и нищие".Издание The Insider* в июне 2025 года с железными фактами в руках извещало, что "Мариуполь в руинах, работы практически нет, компенсации — копейки"; "эта территория полна разрушенных домов, где ничего не делается и никто не живёт".Но самого жару дало целое Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое "обнаружило" на новых российских территориях самый большой в мире "концлагерь". Согласно стопроцентным доказательствам комиссара, на подконтрольных России территориях "царит атмосфера страха и террора", множатся бессудные аресты, похищения, пытки, казни и убийства. Тот, кто еще может ходить, по волчьим тропам бежит от "принудительной паспортизации, страха призыва и репрессий".Правда, свои эмоциональные доклады УВКПЧ заканчивает маленькой припиской, что "доступа на территорию у миссии нет, и значительная часть информации поступает от отдельных пострадавших, правозащитников и украинских структур". Ну то есть верим, плачем и сжимаем в бессильной ярости зубы.Однако на днях президент России Владимир Путин подло разрушил всю эту сложившуюся идиллию, проведя совещание по развитию Донбасса и Новороссии, в котором участвовали главы профильных министерств и ведомств.По всей видимости, Путин не читал "Википедию" и западные СМИ, поэтому он сообщил, что в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии было восстановлено и построено заново более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, а к 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. В общем и целом, в работу по интеграции новых регионов плотно включились все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, и сейчас общенациональная задача – сделать так, чтобы "все сферы жизни в них должны получить мощный импульс для развития".Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено более 7,7 тыс. многоквартирных жилых домов, к 2030 году там будут восстановлены еще 2 300 объектов социальной инфраструктуры, и к этому же сроку регионы должны достичь среднероссийского уровня по строительству жилья. Средства на это уже зарезервированы (объем заявленных инвестиций в ОЭЗ Донбасса и Новороссии уже превышает 383 млрд рублей), а программа социального развития воссоединенных субъектов выполняется в полном объеме. Важный момент: объем налоговых поступлений регионов Донбасса и Новороссии в 2025 году превысил 435 млрд рублей, что на 22% больше, чем в 2024 году.Зампред правительства РФ Татьяна Голикова проинформировала, что исторические регионы уже полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 млн их жителей, и полным ходом идет поэтапный переход на федеральные пенсии – с 2023 года они назначены уже более 1,5 млн человек.Совершенно очевидно, что российское руководство занимается откровенной "провокацией", потому что коллективному Западу (и киевскому режиму) придется срочно объяснять своей недоумевающей аудитории, почему в ужасном российском "концлагере" живется не хуже (а может, и лучше), чем в волшебном саду.Впрочем, всегда можно заявить, что все это – кремлевская пропаганда, а верховный комиссар по правам человека ООН возьмет интервью у бомжа в центре Киева - и рассказов Путина уже можно не бояться.*СМИ, выполняющее функции иностранного агентаПодробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
донбасс
россия
новороссия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047756944_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_88debaf7c6dd73f91b0295d299574591.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
мнения, донбасс, россия, новороссия, владимир путин, марат хуснуллин, украина
"Правда" открылась: ООН тиражирует фейки о гигантском российском "концлагере" в Донбассе
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, которым поручили написать статью или доклад о новых территориях России. Правду писать скучно, да и нельзя, но где же тогда взять фактуру? На помощь приходят статьи в "Википедии", наморщенный лоб и палец в небе. И знаете – получается отлично!
С первых дней СВО на Западе очень быстро сформулировали комплект золотых шаблонов, с помощью которых можно было написать совершенно "правдивую" статью о Донбассе и Новороссии буквально за пять минут, а потом спокойно идти пить пиво.
Немецкий аналитический центр SWP плотно оседлал тему, где данные регионы являются "зоной принудительной русификации и правового беспредела".
Французская газета Le Monde выбрала плодотворное направление "изменение демографической структуры и принудительная интеграция".
Американский мозговой центр CEPA в своих материалах упирает на "бедности и беззаконии" на "оккупированных Россией территориях Украины", где "города лежат в руинах", а если что и построено из соломы и глины, то оно "покрывается трещинами через год после сдачи".
Европейский парламент в резолюции 2024 года квалифицировал действия России на освобожденных территориях как попытку "этнически зачистить Украину", а отдельные евродепутаты настаивали на термине "геноцид".
"Радио Свобода"* в июле 2025 года декларировало, что "сельское хозяйство в Херсонской области в полном упадке", а "регион превращается в пустыню".
Издание The Washington Post выбрало линию, согласно которой Донбасс и Новороссию стремительно покидают все, кто может, и там остались только "пожилые, больные и нищие".
Издание The Insider* в июне 2025 года с железными фактами в руках извещало, что "Мариуполь в руинах, работы практически нет, компенсации — копейки"; "эта территория полна разрушенных домов, где ничего не делается и никто не живёт".
Но самого жару дало целое Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), которое "обнаружило" на новых российских территориях самый большой в мире "концлагерь". Согласно стопроцентным доказательствам комиссара, на подконтрольных России территориях "царит атмосфера страха и террора", множатся бессудные аресты, похищения, пытки, казни и убийства. Тот, кто еще может ходить, по волчьим тропам бежит от "принудительной паспортизации, страха призыва и репрессий".
Правда, свои эмоциональные доклады УВКПЧ заканчивает маленькой припиской, что "доступа на территорию у миссии нет, и значительная часть информации поступает от отдельных пострадавших, правозащитников и украинских структур". Ну то есть верим, плачем и сжимаем в бессильной ярости зубы.
Однако на днях президент России Владимир Путин подло разрушил всю эту сложившуюся идиллию, проведя совещание по развитию Донбасса и Новороссии, в котором участвовали главы профильных министерств и ведомств.
По всей видимости, Путин не читал "Википедию" и западные СМИ, поэтому он сообщил, что в рамках реализации программы комплексного развития Донбасса и Новороссии было восстановлено и построено заново более 25 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, а к 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
В общем и целом, в работу по интеграции новых регионов плотно включились все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы, и сейчас общенациональная задача – сделать так, чтобы "все сферы жизни в них должны получить мощный импульс для развития".
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено более 7,7 тыс. многоквартирных жилых домов, к 2030 году там будут восстановлены еще 2 300 объектов социальной инфраструктуры, и к этому же сроку регионы должны достичь среднероссийского уровня по строительству жилья.
Средства на это уже зарезервированы (объем заявленных инвестиций в ОЭЗ Донбасса и Новороссии уже превышает 383 млрд рублей), а программа социального развития воссоединенных субъектов выполняется в полном объеме. Важный момент: объем налоговых поступлений регионов Донбасса и Новороссии в 2025 году превысил 435 млрд рублей, что на 22% больше, чем в 2024 году.
Зампред правительства РФ Татьяна Голикова проинформировала, что исторические регионы уже полностью интегрированы в систему обязательного медицинского страхования, федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 млн их жителей, и полным ходом идет поэтапный переход на федеральные пенсии – с 2023 года они назначены уже более 1,5 млн человек.
Совершенно очевидно, что российское руководство занимается откровенной "провокацией", потому что коллективному Западу (и киевскому режиму) придется срочно объяснять своей недоумевающей аудитории, почему в ужасном российском "концлагере" живется не хуже (а может, и лучше), чем в волшебном саду.
Впрочем, всегда можно заявить, что все это – кремлевская пропаганда, а верховный комиссар по правам человека ООН возьмет интервью у бомжа в центре Киева - и рассказов Путина уже можно не бояться.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента