https://ukraina.ru/20260614/stalo-izvestno-chto-stanet-glavnoy-temoy-gryaduschego-sammita-g7-novosti-k-etomu-chasu-1080186684.html

Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу

Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу - 14.06.2026 Украина.ру

Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу

Саммит "Большой семерки" во Франции откроется 15 июня, и его главной темой станет не Украина, а эскалация вокруг Ирана. Как пишет Politico, мероприятие пройдет 15–17 июня в курортном Эвиан-ле-Бен

2026-06-14T16:00

2026-06-14T16:00

2026-06-14T16:11

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дональд трамп

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вооруженные силы украины

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Президент США Дональд Трамп подтвердил участие. При этом, по данным Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия попытаются убедить его поддержать новые условия переговоров с Россией по Украине. Однако иранский вопрос явно перетягивает внимание на себя. Другие новости к этому часу: 🟥 Дрон ВСУ ударил по магазину в Курской области, ранены два человека, сообщил губернатор Хинштейн. Киевский режим продолжает террор против мирного населения. 🟥 Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. 🟦 Социальные объекты в Запорожской области подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор Балицкий. Регион продолжает жить и работать, несмотря на провокации противника.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, франция, украина, дональд трамп, хинштейн, евгений балицкий, вооруженные силы украины, иран, politico, bloomberg