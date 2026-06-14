https://ukraina.ru/20260614/stalo-izvestno-chto-stanet-glavnoy-temoy-gryaduschego-sammita-g7-novosti-k-etomu-chasu-1080186684.html
Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу
Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу - 14.06.2026 Украина.ру
Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу
Саммит "Большой семерки" во Франции откроется 15 июня, и его главной темой станет не Украина, а эскалация вокруг Ирана. Как пишет Politico, мероприятие пройдет 15–17 июня в курортном Эвиан-ле-Бен
2026-06-14T16:00
2026-06-14T16:00
2026-06-14T16:11
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Президент США Дональд Трамп подтвердил участие. При этом, по данным Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия попытаются убедить его поддержать новые условия переговоров с Россией по Украине. Однако иранский вопрос явно перетягивает внимание на себя. Другие новости к этому часу: 🟥 Дрон ВСУ ударил по магазину в Курской области, ранены два человека, сообщил губернатор Хинштейн. Киевский режим продолжает террор против мирного населения. 🟥 Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет. 🟦 Социальные объекты в Запорожской области подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор Балицкий. Регион продолжает жить и работать, несмотря на провокации противника.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, франция, украина, дональд трамп, хинштейн, евгений балицкий, вооруженные силы украины, иран, politico, bloomberg
Новости, Франция, Украина, Дональд Трамп, Хинштейн, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Иран, Politico, bloomberg
Стало известно, что станет главной темой грядущего саммита G7: новости к этому часу
16:00 14.06.2026 (обновлено: 16:11 14.06.2026)
Саммит "Большой семерки" во Франции откроется 15 июня, и его главной темой станет не Украина, а эскалация вокруг Ирана. Как пишет Politico, мероприятие пройдет 15–17 июня в курортном Эвиан-ле-Бен
Президент США Дональд Трамп подтвердил участие. При этом, по данным Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия попытаются убедить его поддержать новые условия переговоров с Россией по Украине. Однако иранский вопрос явно перетягивает внимание на себя.
Другие новости к этому часу:
🟥 Дрон ВСУ ударил по магазину в Курской области, ранены два человека, сообщил губернатор Хинштейн. Киевский режим продолжает террор против мирного населения.
🟥 Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ, по предварительной информации, пострадавших нет.
🟦 Социальные объекты в Запорожской области подключены к резервным источникам питания, сообщил губернатор Балицкий. Регион продолжает жить и работать, несмотря на провокации противника.
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