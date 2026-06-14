https://ukraina.ru/20260614/ivanka-tramp-ezzhay-domoy-rozovye-flamingo-zyat-trampa-i-revolyutsiya-v-albanii-1080184440.html

Иванка Трамп, езжай домой! Розовые фламинго, зять Трампа и революция в Албании

Иванка Трамп, езжай домой! Розовые фламинго, зять Трампа и революция в Албании - 14.06.2026 Украина.ру

Иванка Трамп, езжай домой! Розовые фламинго, зять Трампа и революция в Албании

Все начиналось совершенно обыденно.Премьер Албании Эди Рама, избранный уже на четвёртый срок и правящий страной с 2013 года, решил предоставить зятю Дональда Трампа, небезызвестному Джареду Кушнеру, права на самый большой остров Албании для строительства там отеля класса "люкс"

2026-06-14T14:33

2026-06-14T14:33

2026-06-14T14:33

эксклюзив

албания

сербия

иран

джаред кушнер

эди рама

дональд трамп

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Он, не задумываясь, подписал бумаги, по которым остров в Адриатическом море формально остаётся албанским, но фактически отходит семейству жадных и беспринципных барыг - Кушнерам и Иванке Трамп.Что интересно, все важные решения и необходимые бумаги были подписаны в декабре 2024 года и в январе 2025 года. Сразу после избрания Трампа президентом и перед его инаугурацией.Услужливый Эди Рама увидел "окно возможностей" и поспешил его приоткрыть.Всё, как всегда, как было во все годы правления Эди Рамы.Что позволяло "королю Албании" бесконечно править этой страной?Фантастическая коррупция плюс "правильная" политическая линия, огромные взятки "кому надо", и премьер "демократической Албании" "избирается" на следующий срок.Инвестиции продолжатсяНо в этот раз что-то пошло не так. А премьер Эди Рама, судя по всему, ещё не понял, что попал в фантастический по масштабам и последствиям скандал.В качестве реакции на протесты он сказал, что "инвестиции продолжатся". В ответ протестующие попытались поджечь его резиденцию.Какие "инвестиции"? Разве Кушнеры что-то строят для народа Албании?Эдвин Рама попытался практически бесплатно отдать кусок страны - видимо, взамен на политическую лояльность нынешней администрации США.Дело не только в розовых фламинго, не в жадности Кушнеров и даже не в том, что Эди Рама всем надоел. И даже не в оппозиции, которая пока что не вместе с протестующими и, кажется, оторопела так же, как и сам Рама.Подействовало всё вместе. Настроения народа можно охарактеризовать так: "вы все нас уже достали!"События развиваются, как снежный ком.Тысячи людей собираются в столице каждый вечер и маршируют к резиденции премьера с требованиями остановить застройку, отменить льготы Кушнерам, защитить природные зоны и уйти в отставку!И народу с каждым днём становится всё больше.Революция фламингоВсё началось как протест экологических организаций в защиту розовых фламинго и заповедной зоны, но сейчас протестующие уже требуют отставки премьера и правительства.Протесты в Албании уже называют "революция фламинго". Демонстранты часто несут с собой изображения фламинго как символ протеста."Правительство коррумпировано, оппозиция коррумпирована, и те, и другие в этом замешаны, но мы надеемся, что чего-нибудь добьёмся, - сказала в интервью одна из участниц демонстрации. - Это у нас первые протесты такого масштаба и впервые в них не участвуют никакие партии.""Главное - свалить это правительство, - говорит другой демонстрант, - мы хотим, чтобы в парламенте было новое поколение, абсолютно новое."Демонстранты несут лозунги:"Иванка Трамп, езжай домой!""Брат, реально? Ты продал свою страну?"Виноват Иран!Эди Рама вертится, как уж на сковороде. То он говорит, что проект ещё не согласован окончательно.То утверждает, что проекта вообще никакого нет (хотя о нём уже публично рассказали Иванка и Джаред).То обвиняет во всем происходящем Иран - это якобы иранцы подстрекают албанцев защищать свои острова. Это не албанские протестующие, это "прокси Ирана" выходят на площади столицы Албании с протестами.Иран уже выразил сдержанное изумление в стиле "у нас своих забот хватает".А тем временем в Тиране в ход пошли бутылки с зажигательной смесью, которые протестующие бросают в резиденцию премьера, а в ответ полиция начала применять слезоточивый газ.Как же экологические протесты переросли в серьёзный политический кризис?Курорт для богатыхКурорт, который собирается построить зять Трампа Джаред Кушнер, уничтожит заповедную зону, где обитают розовые фламинго.Этот остров находится в том месте, где сливаются Адриатическое и Ионическое моря. Площадь 1400 гектаров, чудесная природа, субтропики, чистейшая лазурная вода.Джаред Кушнер хочет вложить 4,5 миллиарда долларов в создание "лакшери-курорта" на острове Сазани.Планируются отели, виллы, рестораны, яхтенный порт. Все только для очень богатых! Также будет использована уникальная подземная сеть коммуникаций.Раньше на этом острове находилась албанская военная база, он весь изрыт бункерами, бомбоубежищами, потайными ходами. Но уже 30 лет не используется. На острове бывают только туристы и гиды, которые водят желающих по заброшенным тайным ходам.Территория острова и близлежащих бухт является национальным заповедником Албании.Ротшильды, яхта, премьер АлбанииВот как описывала Иванка Трамп "чудесное обретение" этого острова их семейством:"Мы плавали на яхте и обнаружили уединенный остров. Мы были очарованы".Яхта, как сообщил Джаред, принадлежала Ротшильдам. И буквально сразу же Ротшильды и Кушнеры вызвали на яхту Эди Раму.Там состоялась "наша частная встреча" с премьером Албании, так описал все сам Джаред Кушнер.Всё, теперь уединенному заповеднику фламинго конец.Иванка и Джаред приступили к делу с грацией бульдозеров.Начали всё именно с бульдозеров: на острове и рядом, на полуострове Звернец появилась колючая проволока, тяжелая техника. Начали уничтожать древние дюны и сосновый лес.Вообще без каких-либо разрешений на строительство, как утверждают природоохранные организации.Местные жители были в шоке, начались протесты, и буквально через несколько дней протестующие начали проводить демонстрации в столице.Сербская "башня Трампа"А ведь совсем недавно подобный скандал разразился в Сербии.Там Джаред присмотрел другой "лакомый кусок" - здание Генштаба Сербии (которое разбомбили американцы в 1999 году). Собирались строить на его месте очередную "башню Трампа".Здание построено уникальным образом, по две стороны улицы Князя Милоша, и представляет собой стилизованное изображение ущелья, где проходил знаменитый бой партизанского отряда Иосифа Броз Тито с немецкой армией.Это был каньон реки Сутьеска. Здание, вернее, комплекс зданий, является уникальным памятником архитектуры, и сербы хотели бы его восстановить.Но пришел Джаред Кушнер и в своей "дипломатичной" манере заявил: мы будем строить на месте вашего национального символа, который мы же и уничтожили, символ США - "Трамп Тауэр".Начались многолюдные протесты.В результате делом занялась сербская спецпрокуратура по борьбе с оргпреступностью.Сейчас проект уже заблокирован. Так как здания Генштаба незаконно лишились статуса культурного наследия. И Кушнер от строительства уже отказался.Кстати, премьер Сербии Александр Вучич тоже заявлял, как и Эди Рама, что это какие-то злые силы из-за рубежа науськивают сербов на протесты. А Кушнеры - прекрасные, уважаемые инвесторы, которые несут только добро в Белград, Сербию. И, видимо, лично самому Вучичу.Коррупция? В Албании? Быть того не может!И в Албании делом начинает заниматься спецпрокуратура по борьбе с коррупцией.Выяснилось, что для того, чтобы семейство Кушнеров могло спокойно уничтожать остров и изгонять фламинго, был специально изменен, именно под этот проект, закон Албании о заповедниках.Самому Кушнеру премьер Эди Рама присвоил статус стратегического инвестора. Это значительно упрощает все бюрократические процессы. Как, на каком основании? В чем стратегическое значение "курорта для супербогатых"?Также премьер, которому очень хочется угодить семейству Кушнеров, взял обязательства проложить воду, канализацию и электричество Кушнерам за счет государства.Также теперь прокуратуры - и сербская, и албанская - будут проверять происхождение средств, которые собирался вложить в эти проекты Кушнер. Откуда у него миллиарды?А всё так хорошо начиналось. Приветливо соглашался отдать Кушнерам заповедный кусочек страны премьер Эди Рама на яхте Ротшильдов. Улыбалась Иванка. Подсчитывал будущую прибыль Джаред.Ну что ж, зато теперь понятно, почему Трамп путал Армению с Албанией. Они для него, конечно, все на одно лицо. Что Пашинян, что Эди Рама. Что Армения. Что Албания. Главное, чтобы "сделка" состоялась.Интересно, что в Армении присмотрят себе Джаред Кушнер и семейство Трампов?У вас есть заповедная территория? Чистая вода? Фламинго? Тогда "мы идём к вам"!Страшно подумать, что станет с озером Севан, если его увидят Джаред с Иванкой.Подробнее о происходящем в зоне СВО - в материале Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России.

https://ukraina.ru/20260607/armeniya---tse-evropa-a-vozmozhno-li-vstuplenie-armenii-v-es-v-printsipe-rozy-i-konyak-ot-nikola-1079918425.html

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эксклюзив, албания, сербия, иран, джаред кушнер, эди рама, дональд трамп