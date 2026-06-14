https://ukraina.ru/20260614/uspekhi-vs-rf-v-kharkovskoy-oblasti-boi-yuzhnee-volchanska-novosti-svo-1080187180.html

Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО

Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру

Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО

Бойцы 69-й и 71-й дивизий продолжают расширять зону контроля южнее Волчанска. Об этом 14 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-14T16:17

2026-06-14T16:17

2026-06-14T16:17

спецоперация

волчанск

россия

харьковская область

сергей собянин

вооруженные силы украины

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Российские подразделения методично выдавливают противника, улучшая тактическое положение на Харьковском направлении. Другие новости к этому часу: 🟥 В Лозовой повреждены локомотивы, сообщает украинское министерство развития общин и территорий. Удары по транспортной инфраструктуре противника продолжаются. 🟥 В Павлограде после поражения объекта инфраструктуры исчез свет. Энергетика врага несет потери. 🟥 Взрывы во временно оккупированном ВСУ Запорожье — российские силы наносят удары по целям противника. 🟥 Мирная жительница погибла из-за атаки украинского беспилотника на деревню Сагутьево, еще двое мужчин получили ранения, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. 🟥 Силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин. Столица под надежной защитой.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Британия повышает ставки, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

волчанск

россия

харьковская область

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спецоперация, волчанск, россия, харьковская область, сергей собянин, вооруженные силы украины