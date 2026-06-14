Успехи ВС РФ в Харьковской области: бои южнее Волчанска. Новости СВО
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
Бойцы 69-й и 71-й дивизий продолжают расширять зону контроля южнее Волчанска. Об этом 14 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
Российские подразделения методично выдавливают противника, улучшая тактическое положение на Харьковском направлении.
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