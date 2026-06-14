https://ukraina.ru/20260614/isw-priznalo-rossiya-proizvodit-rakety-bystree-chem-ssha-vypuskayut-patriot-dlya-ukrainy-1080185695.html

ISW признало: Россия производит ракеты быстрее, чем США выпускают Patriot для Украины

ISW признало: Россия производит ракеты быстрее, чем США выпускают Patriot для Украины - 14.06.2026 Украина.ру

ISW признало: Россия производит ракеты быстрее, чем США выпускают Patriot для Украины

Институт изучения войны 14 июня опубликовал доклад, в котором признается: Россия наращивает темпы производства и модернизации баллистических ракет и беспилотников

2026-06-14T15:01

2026-06-14T15:01

2026-06-14T15:01

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Ежемесячный выпуск российских ракет теперь превышает производство зенитных комплексов PAC-3 Patriot в США. "Растущий российский арсенал подчеркивает решающее значение западной поддержки в укреплении возможностей ПВО Украины", — отмечают аналитики. По данным ISW, Москва также увеличивает военные расходы. Даже под санкционным давлением российский ВПК работает эффективнее западного. Пока Брюссель готовит 21-й пакет санкций, а Киев выпрашивает новые Patriot, российские заводы выдают ракеты темпами, которые Запад не может перекрыть. Об этом – в материале Что известно о 21-м пакете антироссийских санкций ЕС

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, ес, впк