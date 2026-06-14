"Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем - 14.06.2026 Украина.ру
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"Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем
"Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем - 14.06.2026 Украина.ру
"Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем
В экспертном сообществе обсуждают, что ждёт Украину в будущем, когда украинцев, вполне возможно, просто "сотрут" в войне, а территорию страны заселят мигранты
2026-06-14T13:22
2026-06-14T13:23
эксклюзив
россия
украина
севастополь
владимир зеленский
константин сивков
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Будущее украинцев как нации под угрозой, некие "неотроцкисты" (в лице Владимира Зеленского и компании) делают всё для того, чтобы разрушить традиционные украинские ценности, православные и семейные, заменить их "ценностями" ЛГБТ*, а самих украинцев стереть в войне, заявил бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук**."Хотят полностью разорвать кровно-духовную связь между украинцами, чтобы уничтожить нас как народ, как нацию", - сказал политик в эфире интернет-канала MayiakUA. Так он прокомментировал ответ Зеленского на вопрос некоего "ветерана-защитника Мариуполя", главы общественной организации "ЛГБТ-военные за равные права" о толерантности. Глава киевского режима ответил, что "мы одинаковы", у всех "абсолютно одинаковые права".Таким образом, Зеленский фактически поддержал ЛГБТ-движение.Мосийчук подчеркнул, что не все одинаковы, в Конституции Украины записано: брак — это союз мужчины и женщины. Однако, по его мнению, сам этот вопрос Зеленскому задан был совсем не случайно, "соросятня" подводит к тому, чтобы изменить Гражданский кодекс, принять закон об однополых браках и т. д."Покажите мне, где преследуют людей нетрадиционной ориентации в Украине?" - задал Мосийчук вопрос. И сам же ответил, что нигде, напротив - "у нас Офис президента кишит содомитами".Мосийчук добавил, что это серьёзный вопрос, касающийся будущего Украины, потому украинцы должны объединиться и бороться за то, чтобы отстоять свои традиционные ценности.А где украинцев стирают? Да на войне. По словам экс-депутата, возможно, готовится контрнаступление с целью перерезать сухопутный коридор в Крым с тем, чтобы улучшить переговорные позиции. Он предположил, что серьёзного успеха в этом деле добиться не удастся, но прольётся море крови."Учитывая, что Россия - ядерное государство, диктовать свои условия не совсем, я думаю, получится", - сказал политик. Он добавил, что европейцы "пытаются втянуть Дональда Трампа в эту войну", но это вряд ли получится, у того свои заботы. При этом некоторые страны ЕС уже сейчас думают о том, как после завершения конфликта восстановить поставки энергоносителей из РФ.Что же в таких условиях делать Киеву?"Войну надо прекращать, иначе мы истощим страну до нуля… Потом — индийцы, пакистанцы, малазийцы, Бангладеш, кто угодно. А плюс ЛГБТ-идеология — и всё нормально, получим биомассу вместо украинского народа, каких-то непонятных существ, проживающих на нашей территории", - обрисовал Мосийчук картину будущего.О прекращении огня говорят и в Киеве, но понятно, с какой целью — получить передышку, довооружиться и продолжить.Что на фронтах? Ситуация сложная. Попытки киевского режима осуществить блокаду Крыма продолжаются. Российский военный эксперт и политолог Василий Фатигаров в эфире канала "Красная линия" рассказал, что трасса "Новороссия" находится "реально полностью под огневым контролем дронов врага", в чём он сам недавно имел возможность убедиться, проехав по этой дороге."Ночью летят дроны — минируют трассу, утром, вечером летят дроны, непосредственно оказывая огневое воздействие, в том числе, на гражданские машины", - рассказал эксперт. Он добавил, что ВС РФ действительно продвигаются на всех направлениях, но враг в ответ перешёл к методам терроризма - "и пока у врага это получается".По его словам, президент РФ Владимир Путин не просто так повторил слова героя Магомеда Нурбогандова - "работайте, братья". А Нурбогандов произнёс эти слова "в тяжелейший момент, когда он понимал, что погибает… и он призывал людей бороться и победить"."Таким образом, президент даёт определённый посыл, что ситуация сейчас очень непростая и что сейчас действительно одна надежда, и другой надежды нет — только на Вооружённые силы Российской Федерации", - сказал Фатигаров, подчеркнув, что "нам нужно срочно переформатироваться, защититься и не позволить врагу реализовать свой замысел".Эксперт пояснил, что под врагом он подразумевает не столько Украину, сколько Европу, Запад. А чего хочет враг — он хочет лишить Россию ядерного щита. И почему бы не предположить, что "где-то снова готовятся фуры, из которых снова полетят беспилотники по нашим ядерным объектам?"."Мы срочно должны переформатироваться, понять, собраться: в самом широком смысле слова мобилизовать общество и не дать это сделать врагу. Сегодня это уже на грани, завтра — будет поздно", - считает Фатигаров.Вернёмся к Крыму. Итак, трассы простреливаются, противником уничтожен мост в Армянске. Атаки ВСУ на Севастополь приобретают всё более ожесточённый характер, в том числе наносятся удары по многоквартирным и частным домам.Бьют и по историческим объектам — и в этом глубокий смысл, таким образом реализуется программа "стирания" исторической памяти. Чего не добились у школьной доски, теперь пытаются добиться ракетами и дронами. Так, в ночь на 10 июня был нанесён целенаправленный удар по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."Сообщалось, что ВСУ в этой атаке использовали беспилотник с кумулятивным зарядом. Десять фрагментов исторического полотна удалось спасти от пожара, сказал директор музея Михаил Смородкин. Здание выгорело.Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея, "все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников".Подробно об этом пишет журналист и блогер Наталия Ефимова, анализируя, в том числе, реакцию на это событие украинских и западных СМИ. Картинка получается перевёрнутая: "ЕЖЕДНЕВНО в сознание жителей ЕС всего коллективного Запада втирается история, что мы (Россия — ред.) буквально стираем с киевской земли культурные ценности".Но кто их на самом деле стирает? "Не сомневаюсь, что Панорама - личное "спасибо" клоуна (Зеленского — ред.) английским кукловодам за обещанный транш. Их стародавняя мечта не даëт им покоя. У меня прадед воевал с ними в ту давнюю войну, так что и моя личная ненависть присоединяется к общей" - пишет одна из читательниц в комментариях в статье.Как бы то ни было, работа по уничтожению исторической памяти ведётся вполне последовательно — и не только на Украине. В эти же дни со стелы "Киев — город-герой" на въезде в столицу сняли Золотую звезду. А в Гюмри (Армения) осквернили мемориал "Мать Армения", посвящённый героям Великой Отечественной войны.Вернёмся к ситуации в Севастополе. Атаки продолжаются, помимо музея, пострадали многоэтажки и частные дома. Журналист Андрей Караулов** на своём канале задаёт вопрос — а почему туда (и не только туда) так спокойно прилетает, кто ответит за голое небо над Россией?Он напомнил, что в Великую Отечественную, в 1941-м, полотно не успели эвакуировать, а сегодня… и не думали. Панорама Франца Рубо фактически уничтожена. Говорят, что всё оцифровано, всё восстановят - "но это будет макет в натуральную величину".Журналист удивляется, почему в условиях участившихся налётов никто не ставит вопрос об эвакуации культурных ценностей из Севастополя, ведь "там есть и другие музеи".Тут, правда, возникает вопрос — музейные ценности, конечно, надо беречь, кто же спорит. А что с людьми? Людей из Севастополя тоже надо эвакуировать? Или надо уже что-то делать для того, чтобы Севастополь и другие города больше не бомбили, чтобы ВСУ попросту не имели такой возможности?Ответа на этот вопрос пока нет. А некоторые российские эксперты вообще сомневаются в том, что у Москвы есть цель победить Запад. Об этом в эфире "Красной линии" сказал военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.Он напомнил о том, что в Киев ездил на переговоры не кто-нибудь, но олигарх Роман Абрамович, запомнившийся тем, что в своё время вызволял "азовцев"* и дарил им айфоны. По словам Сивкова, "это символ для всего фронта".Аналитик подчеркнул, что в 1990-е годы "мы (РФ — ред.) входили в Европу в роли холуя, сырьевого придатка". Но ведь российская элита с тех пор не поменялась, "все они - рыночники"."Делайте выводы, - предложил Сивков. - Вот всё, что я могу сказать".*Деятельность организации запрещена в РФ** Лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Украина - страна-камикадзе". Эксперты и политики о перспективах войны и мира.
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эксклюзив, россия, украина, севастополь, владимир зеленский, константин сивков
Эксклюзив, Россия, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Константин Сивков

"Получим биомассу вместо украинского народа". Эксперты и политики о будущем

13:22 14.06.2026 (обновлено: 13:23 14.06.2026)
 
© Украина.руэксперты обзор
эксперты обзор - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В экспертном сообществе обсуждают, что ждёт Украину в будущем, когда украинцев, вполне возможно, просто "сотрут" в войне, а территорию страны заселят мигранты
Будущее украинцев как нации под угрозой, некие "неотроцкисты" (в лице Владимира Зеленского и компании) делают всё для того, чтобы разрушить традиционные украинские ценности, православные и семейные, заменить их "ценностями" ЛГБТ*, а самих украинцев стереть в войне, заявил бывший депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук**.
"Хотят полностью разорвать кровно-духовную связь между украинцами, чтобы уничтожить нас как народ, как нацию", - сказал политик в эфире интернет-канала MayiakUA.
Так он прокомментировал ответ Зеленского на вопрос некоего "ветерана-защитника Мариуполя", главы общественной организации "ЛГБТ-военные за равные права" о толерантности. Глава киевского режима ответил, что "мы одинаковы", у всех "абсолютно одинаковые права".
Таким образом, Зеленский фактически поддержал ЛГБТ-движение.
Мосийчук подчеркнул, что не все одинаковы, в Конституции Украины записано: брак — это союз мужчины и женщины. Однако, по его мнению, сам этот вопрос Зеленскому задан был совсем не случайно, "соросятня" подводит к тому, чтобы изменить Гражданский кодекс, принять закон об однополых браках и т. д.
"Покажите мне, где преследуют людей нетрадиционной ориентации в Украине?" - задал Мосийчук вопрос.
И сам же ответил, что нигде, напротив - "у нас Офис президента кишит содомитами".
Мосийчук добавил, что это серьёзный вопрос, касающийся будущего Украины, потому украинцы должны объединиться и бороться за то, чтобы отстоять свои традиционные ценности.
А где украинцев стирают? Да на войне. По словам экс-депутата, возможно, готовится контрнаступление с целью перерезать сухопутный коридор в Крым с тем, чтобы улучшить переговорные позиции. Он предположил, что серьёзного успеха в этом деле добиться не удастся, но прольётся море крови.
"Учитывая, что Россия - ядерное государство, диктовать свои условия не совсем, я думаю, получится", - сказал политик.
Он добавил, что европейцы "пытаются втянуть Дональда Трампа в эту войну", но это вряд ли получится, у того свои заботы. При этом некоторые страны ЕС уже сейчас думают о том, как после завершения конфликта восстановить поставки энергоносителей из РФ.
Что же в таких условиях делать Киеву?
"Войну надо прекращать, иначе мы истощим страну до нуля… Потом — индийцы, пакистанцы, малазийцы, Бангладеш, кто угодно. А плюс ЛГБТ-идеология — и всё нормально, получим биомассу вместо украинского народа, каких-то непонятных существ, проживающих на нашей территории", - обрисовал Мосийчук картину будущего.
О прекращении огня говорят и в Киеве, но понятно, с какой целью — получить передышку, довооружиться и продолжить.
Что на фронтах? Ситуация сложная. Попытки киевского режима осуществить блокаду Крыма продолжаются. Российский военный эксперт и политолог Василий Фатигаров в эфире канала "Красная линия" рассказал, что трасса "Новороссия" находится "реально полностью под огневым контролем дронов врага", в чём он сам недавно имел возможность убедиться, проехав по этой дороге.
"Ночью летят дроны — минируют трассу, утром, вечером летят дроны, непосредственно оказывая огневое воздействие, в том числе, на гражданские машины", - рассказал эксперт.
Он добавил, что ВС РФ действительно продвигаются на всех направлениях, но враг в ответ перешёл к методам терроризма - "и пока у врага это получается".
По его словам, президент РФ Владимир Путин не просто так повторил слова героя Магомеда Нурбогандова - "работайте, братья". А Нурбогандов произнёс эти слова "в тяжелейший момент, когда он понимал, что погибает… и он призывал людей бороться и победить".
"Таким образом, президент даёт определённый посыл, что ситуация сейчас очень непростая и что сейчас действительно одна надежда, и другой надежды нет — только на Вооружённые силы Российской Федерации", - сказал Фатигаров, подчеркнув, что "нам нужно срочно переформатироваться, защититься и не позволить врагу реализовать свой замысел".
Эксперт пояснил, что под врагом он подразумевает не столько Украину, сколько Европу, Запад. А чего хочет враг — он хочет лишить Россию ядерного щита. И почему бы не предположить, что "где-то снова готовятся фуры, из которых снова полетят беспилотники по нашим ядерным объектам?".
"Мы срочно должны переформатироваться, понять, собраться: в самом широком смысле слова мобилизовать общество и не дать это сделать врагу. Сегодня это уже на грани, завтра — будет поздно", - считает Фатигаров.
Вернёмся к Крыму. Итак, трассы простреливаются, противником уничтожен мост в Армянске. Атаки ВСУ на Севастополь приобретают всё более ожесточённый характер, в том числе наносятся удары по многоквартирным и частным домам.
Бьют и по историческим объектам — и в этом глубокий смысл, таким образом реализуется программа "стирания" исторической памяти. Чего не добились у школьной доски, теперь пытаются добиться ракетами и дронами. Так, в ночь на 10 июня был нанесён целенаправленный удар по музею-панораме "Оборона Севастополя 1854-1855 гг."
Сообщалось, что ВСУ в этой атаке использовали беспилотник с кумулятивным зарядом. Десять фрагментов исторического полотна удалось спасти от пожара, сказал директор музея Михаил Смородкин. Здание выгорело.
Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея, "все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников".
Подробно об этом пишет журналист и блогер Наталия Ефимова, анализируя, в том числе, реакцию на это событие украинских и западных СМИ. Картинка получается перевёрнутая: "ЕЖЕДНЕВНО в сознание жителей ЕС всего коллективного Запада втирается история, что мы (Россия — ред.) буквально стираем с киевской земли культурные ценности".
Но кто их на самом деле стирает? "Не сомневаюсь, что Панорама - личное "спасибо" клоуна (Зеленского — ред.) английским кукловодам за обещанный транш. Их стародавняя мечта не даëт им покоя. У меня прадед воевал с ними в ту давнюю войну, так что и моя личная ненависть присоединяется к общей" - пишет одна из читательниц в комментариях в статье.
Как бы то ни было, работа по уничтожению исторической памяти ведётся вполне последовательно — и не только на Украине. В эти же дни со стелы "Киев — город-герой" на въезде в столицу сняли Золотую звезду. А в Гюмри (Армения) осквернили мемориал "Мать Армения", посвящённый героям Великой Отечественной войны.
Вернёмся к ситуации в Севастополе. Атаки продолжаются, помимо музея, пострадали многоэтажки и частные дома. Журналист Андрей Караулов** на своём канале задаёт вопрос — а почему туда (и не только туда) так спокойно прилетает, кто ответит за голое небо над Россией?
Он напомнил, что в Великую Отечественную, в 1941-м, полотно не успели эвакуировать, а сегодня… и не думали. Панорама Франца Рубо фактически уничтожена. Говорят, что всё оцифровано, всё восстановят - "но это будет макет в натуральную величину".
Журналист удивляется, почему в условиях участившихся налётов никто не ставит вопрос об эвакуации культурных ценностей из Севастополя, ведь "там есть и другие музеи".
Тут, правда, возникает вопрос — музейные ценности, конечно, надо беречь, кто же спорит. А что с людьми? Людей из Севастополя тоже надо эвакуировать? Или надо уже что-то делать для того, чтобы Севастополь и другие города больше не бомбили, чтобы ВСУ попросту не имели такой возможности?
Ответа на этот вопрос пока нет. А некоторые российские эксперты вообще сомневаются в том, что у Москвы есть цель победить Запад. Об этом в эфире "Красной линии" сказал военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков.
Он напомнил о том, что в Киев ездил на переговоры не кто-нибудь, но олигарх Роман Абрамович, запомнившийся тем, что в своё время вызволял "азовцев"* и дарил им айфоны. По словам Сивкова, "это символ для всего фронта".
Аналитик подчеркнул, что в 1990-е годы "мы (РФ — ред.) входили в Европу в роли холуя, сырьевого придатка". Но ведь российская элита с тех пор не поменялась, "все они - рыночники".
"Делайте выводы, - предложил Сивков. - Вот всё, что я могу сказать".
*Деятельность организации запрещена в РФ
** Лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Украина - страна-камикадзе". Эксперты и политики о перспективах войны и мира.
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