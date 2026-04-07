https://ukraina.ru/20260407/nadeemsya-na-luchshee--gotovimsya-k-khudshemu-kak-nato-podstraivaetsya-pod-dedlayny-na-ukraine-1077600091.html

"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине

Европейцам нужно чем-то заполнить разрыв в своих планах, пока Украина будет пытаться провоевать еще два года. Для этого они попытаются растянуть российские силы, создав протяженный фронт от Белоруссии до Белого моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

новости

прибалтика

украина

белоруссия

ростислав ищенко

нато

украина.ру

война

блокада

водная блокада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073777539_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_80ae50c60e975f0314e9bd92ee5a5493.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о сроках блокады Балтики со стороны НАТО, Ищенко объяснил, как европейцы подстраивают свои планы под ситуацию на Украине.Теперь же европейцы рассчитывают, что Украина сможет провоевать еще два года, добавил он."Если у вас такой разрыв в оценках и планах, вам надо этот разрыв чем-то заполнять. И чтобы его заполнить, надо хотя бы растянуть российские силы. Линия фронта до Белого моря еще большая" , — заявил Ищенко.Если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши."А как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что Прибалтика входит в НАТО? Если НАТО допускает, что можно потерять Прибалтику, в следующий раз НАТО допустит, что можно потерять и Польшу", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.О правовых механизмах защиты россиян за границей — в материале "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

