"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине
"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине
"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине - 07.04.2026 Украина.ру
"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине
Европейцам нужно чем-то заполнить разрыв в своих планах, пока Украина будет пытаться провоевать еще два года. Для этого они попытаются растянуть российские силы, создав протяженный фронт от Белоруссии до Белого моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-04-07T04:30
2026-04-07T04:30
Отвечая на вопрос журналиста о сроках блокады Балтики со стороны НАТО, Ищенко объяснил, как европейцы подстраивают свои планы под ситуацию на Украине.Теперь же европейцы рассчитывают, что Украина сможет провоевать еще два года, добавил он."Если у вас такой разрыв в оценках и планах, вам надо этот разрыв чем-то заполнять. И чтобы его заполнить, надо хотя бы растянуть российские силы. Линия фронта до Белого моря еще большая" , — заявил Ищенко.Если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши."А как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что Прибалтика входит в НАТО? Если НАТО допускает, что можно потерять Прибалтику, в следующий раз НАТО допустит, что можно потерять и Польшу", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря" на сайте Украина.ру.О правовых механизмах защиты россиян за границей — в материале "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру.
новости, прибалтика, украина, белоруссия, ростислав ищенко, нато, украина.ру, война, блокада, водная блокада, главные новости, главное, балтийское море, балтика, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, прогноз
Новости, Прибалтика, Украина, Белоруссия, Ростислав Ищенко, НАТО, Украина.ру, война, блокада, водная блокада, Главные новости, главное, Балтийское море, Балтика, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, прогноз

"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине

04:30 07.04.2026
 
Европейцам нужно чем-то заполнить разрыв в своих планах, пока Украина будет пытаться провоевать еще два года. Для этого они попытаются растянуть российские силы, создав протяженный фронт от Белоруссии до Белого моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос журналиста о сроках блокады Балтики со стороны НАТО, Ищенко объяснил, как европейцы подстраивают свои планы под ситуацию на Украине.
"В конце 2025 года европейские политики и военные полагали, что это произойдет к лету 2026 года. То есть все свои планы они должны были подвязывать под этот дедлайн по принципу "Надеемся на лучшее – готовимся к худшему", — отметил эксперт.
Теперь же европейцы рассчитывают, что Украина сможет провоевать еще два года, добавил он.
"Если у вас такой разрыв в оценках и планах, вам надо этот разрыв чем-то заполнять. И чтобы его заполнить, надо хотя бы растянуть российские силы. Линия фронта до Белого моря еще большая" , — заявил Ищенко.
Если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши.
"А как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что Прибалтика входит в НАТО? Если НАТО допускает, что можно потерять Прибалтику, в следующий раз НАТО допустит, что можно потерять и Польшу", — констатировал собеседник издания.
