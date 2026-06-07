Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с Россией - 07.06.2026 Украина.ру
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Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с Россией
Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с Россией - 07.06.2026 Украина.ру
Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб н заявил, что с Россией необходимо вести диалог, но с циничной оговоркой — "когда она не находится в выгодном положении". Об этом 7 июня пишет издание Neue Zürcher Zeitung
2026-06-07T16:40
2026-06-07T16:40
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"Я считаю, что нам следует поговорить с Путиным", — сказал Стубб, добавив, что делать это нужно вместе с американцами. При этом финский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, звонил ли он лично президенту России Владимиру Путину. "Существует много предположений, но я считаю, что содержание важнее личности. Я бы предпочел, чтобы такие переговоры вела группа людей", — ответил он. Любопытно, что Стубб, с одной стороны, называет Россию "самой большой угрозой для Европы", а с другой — признает неизбежность восстановления отношений. "Я говорю это как глава государства, которое граничит с Россией на протяжении более 1300 километров. Эта граница останется. В какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения", — пояснил он. Ранее в новостях: Стубб предложил взять в ЕС почти всех на сайте Украина.ру
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новости, россия, финляндия, александр стубб, владимир путин, ес
Новости, Россия, Финляндия, Александр Стубб, Владимир Путин, ЕС

Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с Россией

16:40 07.06.2026
 
Александр Стубб в черном
Александр Стубб в черном
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Президент Финляндии Александр Стубб н заявил, что с Россией необходимо вести диалог, но с циничной оговоркой — "когда она не находится в выгодном положении". Об этом 7 июня пишет издание Neue Zürcher Zeitung
"Я считаю, что нам следует поговорить с Путиным", — сказал Стубб, добавив, что делать это нужно вместе с американцами.
При этом финский лидер ушел от прямого ответа на вопрос, звонил ли он лично президенту России Владимиру Путину.
"Существует много предположений, но я считаю, что содержание важнее личности. Я бы предпочел, чтобы такие переговоры вела группа людей", — ответил он.
Любопытно, что Стубб, с одной стороны, называет Россию "самой большой угрозой для Европы", а с другой — признает неизбежность восстановления отношений.
"Я говорю это как глава государства, которое граничит с Россией на протяжении более 1300 километров. Эта граница останется. В какой-то момент нам придется поддерживать политические отношения", — пояснил он.
Ранее в новостях: Стубб предложил взять в ЕС почти всех на сайте Украина.ру
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