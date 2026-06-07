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«Вокруг Булгакова»: Лысая гора

«Вокруг Булгакова»: Лысая гора - 07.06.2026 Украина.ру

«Вокруг Булгакова»: Лысая гора

Лысая гора – один из сквозных образов творчества Булгакова. Она прямо упоминается в «Белой гвардии» и косвенно – в «Мастере и Маргарите». Ничего удивительного в этом нет – Булгаков называл себя писателем мистическим, а какое место его родного Киева более мистическое, чем Лысая гора?

2026-06-07T12:00

2026-06-07T12:00

2026-06-07T12:00

эксклюзив

михаил булгаков

"белая гвардия"

мастер и маргарита

"вокруг булгакова"

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днепр

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русская литература

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Киевская Лысая гора находится в близком родстве с Голгофой. Слово "голгофа" означает "череп". В 25-й главе "Мастера и Маргариты" читаем: "странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана. Она уже навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнимых". Увы, описаний киевской Лысой горы у Булгакова нет, но само слово "лысый" применимо к черепу (не к колену же?)Лысая гора в "Белой гвардии"Упоминается она в связи с взрывом артиллерийских складов 6 июня 1918 года."Стёкла из окон, выходивших на Крещатик, все вылетели. Меня и секретарей почти сбило с ног, когда мы, подбежав к окнам, посмотрели вниз на улицу, усеянную толчёным стеклом. Тут и там лежали люди, сбитые с ног, по всей вероятности, силой воздуха", – так вспоминал эти события директор Украинского телеграфного агентства Дмитрий Донцов. Да, да – тот самый Донцов. Теоретик "интегрального национализма", считавшего себя единомышленником лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини.У Булгакова всё это, конечно, описано намного красочнее – "однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук. (…) Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошёл взрыв".Взрыв произошёл не на Лысой горе, а на Зверинце. Зверинецкий холм – соседний с Печерским. Сейчас он в основном занят Ботаническим садом Академии наук. Сад расположен как раз на месте бывших складов и некоторые особенности рельефа наглядно это показывают. Лысая же гора находится значительно дальше – за обширной долиной реки Лыбедь. Взрыв на складах Лысогорского форта не нанёс бы больших разрушений Печерску, о которых пишет Булгаков.Разумеется, Булгаков это отлично знал. Но, тем не менее, он пошёл на подмену одного холма другим. Почему? Очевидно потому, что сам он "мистический писатель", а взрыв был одним из трёх мистических знамений, предсказывающих падение белого Киева (двумя другими были убийство немецкого главнокомандующего Германа фон Эйхгорна и молоко по пятьдесят карбованцев, которое купил Василиса). Разумеется, знамение такое должно было произойти на особом, "чёртовом" месте. Зверинец для этого никак не подходил.Кстати, в этом же фрагменте Булгаков допускает другую географическую вольницу – он пишет через тире Верхний Город и Печерск, как будто это два названия одного объекта. Это не так – Верхний город находится на Старокиевском холме. Впрочем, его взрывом тоже задело (Крещатик, на котором находился Донцов, проложен между Печерским и Старокиевским холмами). Так что тире здесь, возможно, просто заменяет союз "и".Лысая гора в "Мастере и Маргарите"В "закатном романе" Лысая гора прямо не упоминается. Однако, перед балом у сатаны Маргарита летала на ведьминский шабаш, проходивший недалеко от какой-то горы. Причём Маргарита летела туда довольно долго с очень высокой скоростью, миновав несколько крупных городов."Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. За этим обрывом внизу, в тени, лежала река. Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва, а противоположный берег был плоский, низменный. На нём, под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев, метался огонёчек от костра и виднелись какие-то движущиеся фигурки".Где может быть такое место?Корреспондент "Известий" Виктор Филиппов полагал, что это урочище Людоедово (!) возле села Головчино в Белгородской области, на берегу Ворсклы. Во всяком случае, именно туда привело его прямое следование указаниям Азазелло (лететь из Москвы на юг).В пользу это версии говорит то, что место это глухое. Правда, есть недостаток – "меловой обрыв почти не виден – склоны Лысой горы покрыты кустами и деревьями. Однако местные старожилы утверждают, что гора всего лет тридцать как густо заросла, а прежде обрыв был "голым".Большинство булгаковедов, правда, с Филипповым не согласны – Маргарита летела не прямо на юг, а на юго-запад: "во время полёта Маргариты (примерно от половины десятого до половины двенадцатого вечера т.к. бал начался в полночь) луна в Москве находилась примерно на Юго-Юго Востоке – точнее на 120-150 градусах. (…) Поскольку Луна была слева, Маргарита двигалась примерно на 220-230 градусов. (…) Направление на Киев – почти точно 225 градусов" (Филиппов предлагал двигаться на 200 градусов). Т.о., Маргарита прибывает именно в Киев, где с одной стороны – Лысая гора (даже несколько), а с другой – низменный левый берег.Какая именно гора тут присутствует сказать трудно – это может быть собственной Лысая гора, а может быть и Замковая гора, и Щекавица, и даже Кирилловская гора. Напротив трёх последних на левом берегу Днепра в булгаковские времена находилась ещё одна "лысая гора" – песчаный холм, о котором ещё в 1847 году киевский губернатор Иван Фундуклей писал так: "что касается знаменитой Лысой горы, о которых молва вместе с молвою о киевских ведьмах распространена по всем пределам России, то она находится на левой стороне Днепра в виду Киева и небольшим песчанистым возвышением простирается до сельца Выгуровщины". Сейчас этой возвышенности нет – её снесли при строительстве микрорайона Воскресенка в 1960-е годы. Гора это выходила к протоке Черторою (Десёнке), в которой, по легендам, обитало множество русалок.У киевской версии есть минимум три недостатка.Во-первых, киевские холмы лёссовые, а не меловые. Разница в общем-то небольшая (и то, и другое – мягкие породы, пригодные для строительства пещер), но всё же она есть. В черте Киева сосны растут преимущественно на левом берегу, а не на горах.Во-вторых, нигде в Киеве холмы склонами не подходят к самому берегу Днепра. Отроги Лысой горы выходят к Столичному шоссе, от которого до реки ещё пара километров (сейчас там промзона), а если говорить о Замковой горе и Щекавице, то от их подножия до реки идёт густонаселённый Подол.В-третьих, все эти места – в пределах большого города. Холмы застроены (кроме прибрежных отрогов Лысой горы, которые и сейчас пустые), а местность хорошо освещена.Самое главное достоинство киевской версии заключается в том, что Булгаков всегда описывал места, где он бывал. Т.е., киевская версия более вероятна.Но ведь Булгаков мог описывать не обязательно именно Киев. И тут место подсказывает манёвр Маргариты, которая сначала летела на юго-запад (Луна была от неё слева), а потом резко повернула на северо-запад (Луна светила ей в спину). Если бы дело было в Киеве, то она пролетала бы со стороны левого берега к киевским холмам. А вот за ними она оказалась бы над крутыми склонами холмов правого берега рек Буча и Ирпень (сейчас Ирпень впадает в Киевское море севернее Вышгорода – около Дымера). Эти места Булгаков хорошо знал, поскольку в курортном городке Буча была их семейная дача. Кстати, леса в этой части города – сосновые.

https://ukraina.ru/20200606/1027907891.html

https://ukraina.ru/20181221/1022164941.html

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киев

днепр

буча

ирпень

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