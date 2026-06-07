«Вокруг Булгакова»: Лысая гора
Лысая гора – один из сквозных образов творчества Булгакова. Она прямо упоминается в «Белой гвардии» и косвенно – в «Мастере и Маргарите». Ничего удивительного в этом нет – Булгаков называл себя писателем мистическим, а какое место его родного Киева более мистическое, чем Лысая гора?
Киевская Лысая гора находится в близком родстве с Голгофой. Слово "голгофа" означает "череп". В 25-й главе "Мастера и Маргариты" читаем: "странную тучу принесло с моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана. Она уже навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнимых". Увы, описаний киевской Лысой горы у Булгакова нет, но само слово "лысый" применимо к черепу (не к колену же?)
Лысая гора в "Белой гвардии"
Упоминается она в связи с взрывом артиллерийских складов 6 июня 1918 года.
"Стёкла из окон, выходивших на Крещатик, все вылетели. Меня и секретарей почти сбило с ног, когда мы, подбежав к окнам, посмотрели вниз на улицу, усеянную толчёным стеклом. Тут и там лежали люди, сбитые с ног, по всей вероятности, силой воздуха", – так вспоминал эти события директор Украинского телеграфного агентства Дмитрий Донцов. Да, да – тот самый Донцов. Теоретик "интегрального национализма", считавшего себя единомышленником лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини.
У Булгакова всё это, конечно, описано намного красочнее – "однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам и заспанные приказчики начали в магазинах открывать рокочущие шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук. (…) Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой горе произошёл взрыв".
Взрыв произошёл не на Лысой горе, а на Зверинце. Зверинецкий холм – соседний с Печерским. Сейчас он в основном занят Ботаническим садом Академии наук. Сад расположен как раз на месте бывших складов и некоторые особенности рельефа наглядно это показывают. Лысая же гора находится значительно дальше – за обширной долиной реки Лыбедь. Взрыв на складах Лысогорского форта не нанёс бы больших разрушений Печерску, о которых пишет Булгаков.
6 июня 2020, 01:00День в истории. 6 июня: в Киеве произошел мощнейший взрыв, от которого содрогнулся весь город«...Было 15 сильных детонаций. Стёкла из окон, которые выходили на Крещатик, все вылетели. Меня и секретарей едва не сбило с ног, когда мы, подбежав к окнам, смотрели вниз на улицу, усеянную битым стеклом. Тут и там лежали, вероятно, сбитые с ног воздушной волной люди... В ушах трещало от грохота, с некоторыми дамами случилась истерика...»
Разумеется, Булгаков это отлично знал. Но, тем не менее, он пошёл на подмену одного холма другим. Почему? Очевидно потому, что сам он "мистический писатель", а взрыв был одним из трёх мистических знамений, предсказывающих падение белого Киева (двумя другими были убийство немецкого главнокомандующего Германа фон Эйхгорна и молоко по пятьдесят карбованцев, которое купил Василиса). Разумеется, знамение такое должно было произойти на особом, "чёртовом" месте. Зверинец для этого никак не подходил.
Кстати, в этом же фрагменте Булгаков допускает другую географическую вольницу – он пишет через тире Верхний Город и Печерск, как будто это два названия одного объекта. Это не так – Верхний город находится на Старокиевском холме. Впрочем, его взрывом тоже задело (Крещатик, на котором находился Донцов, проложен между Печерским и Старокиевским холмами). Так что тире здесь, возможно, просто заменяет союз "и".
Лысая гора в "Мастере и Маргарите"
В "закатном романе" Лысая гора прямо не упоминается. Однако, перед балом у сатаны Маргарита летала на ведьминский шабаш, проходивший недалеко от какой-то горы. Причём Маргарита летела туда довольно долго с очень высокой скоростью, миновав несколько крупных городов.
© Фото : Василий СтоякинВалы на вершине Зверинецкого холма в Киеве - след взрыва 6 июня 1918 года
© Фото : Василий Стоякин
Валы на вершине Зверинецкого холма в Киеве - след взрыва 6 июня 1918 года
"Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. За этим обрывом внизу, в тени, лежала река. Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва, а противоположный берег был плоский, низменный. На нём, под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев, метался огонёчек от костра и виднелись какие-то движущиеся фигурки".
Где может быть такое место?
Корреспондент "Известий" Виктор Филиппов полагал, что это урочище Людоедово (!) возле села Головчино в Белгородской области, на берегу Ворсклы. Во всяком случае, именно туда привело его прямое следование указаниям Азазелло (лететь из Москвы на юг).
21 декабря 2018, 15:00Как правитель Украины стал жертвой русских террористовВ наше время немецкий фельдмаршал Эйхгорн известен разве что тем, что своей гибелью впечатлил Михаила Булгакова. А между тем перипетии истории, приведшей к гибели командующего оккупационными войсками на Украине, любопытны сами по себе. Фельдмаршал ухитрился нарваться на один из последних терактов некогда грозных эсеровских бомбистов
В пользу это версии говорит то, что место это глухое. Правда, есть недостаток – "меловой обрыв почти не виден – склоны Лысой горы покрыты кустами и деревьями. Однако местные старожилы утверждают, что гора всего лет тридцать как густо заросла, а прежде обрыв был "голым".
Большинство булгаковедов, правда, с Филипповым не согласны – Маргарита летела не прямо на юг, а на юго-запад: "во время полёта Маргариты (примерно от половины десятого до половины двенадцатого вечера т.к. бал начался в полночь) луна в Москве находилась примерно на Юго-Юго Востоке – точнее на 120-150 градусах. (…) Поскольку Луна была слева, Маргарита двигалась примерно на 220-230 градусов. (…) Направление на Киев – почти точно 225 градусов" (Филиппов предлагал двигаться на 200 градусов). Т.о., Маргарита прибывает именно в Киев, где с одной стороны – Лысая гора (даже несколько), а с другой – низменный левый берег.
Какая именно гора тут присутствует сказать трудно – это может быть собственной Лысая гора, а может быть и Замковая гора, и Щекавица, и даже Кирилловская гора. Напротив трёх последних на левом берегу Днепра в булгаковские времена находилась ещё одна "лысая гора" – песчаный холм, о котором ещё в 1847 году киевский губернатор Иван Фундуклей писал так: "что касается знаменитой Лысой горы, о которых молва вместе с молвою о киевских ведьмах распространена по всем пределам России, то она находится на левой стороне Днепра в виду Киева и небольшим песчанистым возвышением простирается до сельца Выгуровщины". Сейчас этой возвышенности нет – её снесли при строительстве микрорайона Воскресенка в 1960-е годы. Гора это выходила к протоке Черторою (Десёнке), в которой, по легендам, обитало множество русалок.
© Фото : Василий СтоякинКиев. Вид на Замковую (Лысую) гору с Пейзажной аллеи. На переднем плане урочище Гончары-Кожемяки, на заднем - Подол и Оболонь
© Фото : Василий Стоякин
Киев. Вид на Замковую (Лысую) гору с Пейзажной аллеи. На переднем плане урочище Гончары-Кожемяки, на заднем - Подол и Оболонь
У киевской версии есть минимум три недостатка.
Во-первых, киевские холмы лёссовые, а не меловые. Разница в общем-то небольшая (и то, и другое – мягкие породы, пригодные для строительства пещер), но всё же она есть. В черте Киева сосны растут преимущественно на левом берегу, а не на горах.
Во-вторых, нигде в Киеве холмы склонами не подходят к самому берегу Днепра. Отроги Лысой горы выходят к Столичному шоссе, от которого до реки ещё пара километров (сейчас там промзона), а если говорить о Замковой горе и Щекавице, то от их подножия до реки идёт густонаселённый Подол.
8 августа 2020, 14:00"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: полёт МаргаритыНе так давно, 18 июля, исполнилось 50 лет со дня смерти Елены Сергеевны Булгаковой – третьей жены писателя. Е.С. – личность во многом уникальная, вполне достойная ещё не написанного тома в серии «Жизнь замечательных людей». Общее мнение всех без исключения булгаковедов состоит в том, что именно она была основным прототипом Маргариты
В-третьих, все эти места – в пределах большого города. Холмы застроены (кроме прибрежных отрогов Лысой горы, которые и сейчас пустые), а местность хорошо освещена.
Самое главное достоинство киевской версии заключается в том, что Булгаков всегда описывал места, где он бывал. Т.е., киевская версия более вероятна.
Но ведь Булгаков мог описывать не обязательно именно Киев. И тут место подсказывает манёвр Маргариты, которая сначала летела на юго-запад (Луна была от неё слева), а потом резко повернула на северо-запад (Луна светила ей в спину). Если бы дело было в Киеве, то она пролетала бы со стороны левого берега к киевским холмам. А вот за ними она оказалась бы над крутыми склонами холмов правого берега рек Буча и Ирпень (сейчас Ирпень впадает в Киевское море севернее Вышгорода – около Дымера). Эти места Булгаков хорошо знал, поскольку в курортном городке Буча была их семейная дача. Кстати, леса в этой части города – сосновые.
Подписывайся на