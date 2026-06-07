https://ukraina.ru/20260607/vs-rf-prodvigayutsya-na-kharkovskom-i-sumskom-napravleniyakh-aktivizatsiya-u-dvurechnoy-boi-za-kondratovku-1079930432.html
ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку
ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку - 07.06.2026 Украина.ру
ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку
Российские войска наращивают давление на двух направлениях. На Харьковщине и в Сумской области подразделения ВС РФ продолжают теснить противника, улучшая тактическое положение. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T21:14
2026-06-07T21:14
2026-06-07T21:14
спецоперация
россия
сумская область
харьков
сво
сумы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734528_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_209d2e5453628948c9f2af55a9d1db51.jpg
На Харьковском направлении российские подразделения активизировались в районе Двуречной и начали продвижение в сторону Кутьковки. Противник пытается удерживать позиции, но под натиском отступает. На Сумском направлении продолжаются бои за Кондратовку. Кроме того, сообщается о продвижении российских бойцов от Малой Корчаковки в направлении Писаревки. Планомерное наступление продолжается. Противник несет потери и вынужден перебрасывать резервы, которые тут же попадают под удары российской артиллерии и дронов. Инициатива на этих участках фронта — за нашими подразделениями. Об этом – в материале Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль
россия
сумская область
харьков
сумы
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076734528_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7bb1ae70d27c41ab585356ae2b4197f2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, россия, сумская область, харьков, сво, сумы
Спецоперация, Россия, Сумская область, Харьков, СВО, Сумы
ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку
Российские войска наращивают давление на двух направлениях. На Харьковщине и в Сумской области подразделения ВС РФ продолжают теснить противника, улучшая тактическое положение. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"