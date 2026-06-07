https://ukraina.ru/20260607/vs-rf-prodvigayutsya-na-kharkovskom-i-sumskom-napravleniyakh-aktivizatsiya-u-dvurechnoy-boi-za-kondratovku-1079930432.html

ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку

ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку - 07.06.2026 Украина.ру

ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку

Российские войска наращивают давление на двух направлениях. На Харьковщине и в Сумской области подразделения ВС РФ продолжают теснить противника, улучшая тактическое положение. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-07T21:14

2026-06-07T21:14

2026-06-07T21:14

спецоперация

россия

сумская область

харьков

сво

сумы

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На Харьковском направлении российские подразделения активизировались в районе Двуречной и начали продвижение в сторону Кутьковки. Противник пытается удерживать позиции, но под натиском отступает. На Сумском направлении продолжаются бои за Кондратовку. Кроме того, сообщается о продвижении российских бойцов от Малой Корчаковки в направлении Писаревки. Планомерное наступление продолжается. Противник несет потери и вынужден перебрасывать резервы, которые тут же попадают под удары российской артиллерии и дронов. Инициатива на этих участках фронта — за нашими подразделениями. Об этом – в материале Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль

россия

сумская область

харьков

сумы

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спецоперация, россия, сумская область, харьков, сво, сумы