ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку - 07.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку
ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку - 07.06.2026 Украина.ру
ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку
Российские войска наращивают давление на двух направлениях. На Харьковщине и в Сумской области подразделения ВС РФ продолжают теснить противника, улучшая тактическое положение. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T21:14
2026-06-07T21:14
спецоперация
россия
сумская область
харьков
сво
сумы
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На Харьковском направлении российские подразделения активизировались в районе Двуречной и начали продвижение в сторону Кутьковки. Противник пытается удерживать позиции, но под натиском отступает. На Сумском направлении продолжаются бои за Кондратовку. Кроме того, сообщается о продвижении российских бойцов от Малой Корчаковки в направлении Писаревки. Планомерное наступление продолжается. Противник несет потери и вынужден перебрасывать резервы, которые тут же попадают под удары российской артиллерии и дронов. Инициатива на этих участках фронта — за нашими подразделениями. Об этом – в материале Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль
россия
сумская область
харьков
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спецоперация, россия, сумская область, харьков, сво, сумы
Спецоперация, Россия, Сумская область, Харьков, СВО, Сумы

ВС РФ продвигаются на Харьковском и Сумском направлениях: активизация у Двуречной, бои за Кондратовку

21:14 07.06.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска наращивают давление на двух направлениях. На Харьковщине и в Сумской области подразделения ВС РФ продолжают теснить противника, улучшая тактическое положение. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
На Харьковском направлении российские подразделения активизировались в районе Двуречной и начали продвижение в сторону Кутьковки. Противник пытается удерживать позиции, но под натиском отступает.
На Сумском направлении продолжаются бои за Кондратовку. Кроме того, сообщается о продвижении российских бойцов от Малой Корчаковки в направлении Писаревки. Планомерное наступление продолжается.
Противник несет потери и вынужден перебрасывать резервы, которые тут же попадают под удары российской артиллерии и дронов. Инициатива на этих участках фронта — за нашими подразделениями. Об этом – в материале Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль
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