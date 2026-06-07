Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
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Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу
Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу
Ударный атомный флот Великобритании фактически парализован. Пять подлодок класса Astute застряли в портах в ожидании ремонта, шестая еще не вошла в строй. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-07T21:36
2026-06-07T21:36
сша
новости
израиль
британия
кир стармер
владимир зеленский
эммануэль макрон
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Бывший командир атомной субмарины назвал ситуацию "серьезным сигналом тревоги". О других новостях к этому часу — в сводке. 🟦 Лондон собирает переговорщиков. Советник по безопасности премьера Британии Кира Стармера прибыл на переговоры по Украине в Лондоне. Там же ждут Зеленского, Макрона и Мерца. Европейские лидеры пытаются выработать общую позицию — судя по всему, Киеву будут объяснять новые правила игры. 🟦 Иран угрожает США и Израилю. Спикер иранского парламента Галибаф заявил, что активы и базы США и Израиля являются законными целями для Тегерана в свете блокады иранских портов и ударов по Бейруту. На Ближнем Востоке продолжают сгущаться тучи. 🟥 Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сша, новости, израиль, британия, кир стармер, владимир зеленский, эммануэль макрон
США, Новости, Израиль, Британия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу

21:36 07.06.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Ударный атомный флот Великобритании фактически парализован. Пять подлодок класса Astute застряли в портах в ожидании ремонта, шестая еще не вошла в строй. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
Бывший командир атомной субмарины назвал ситуацию "серьезным сигналом тревоги".
О других новостях к этому часу — в сводке.
🟦 Лондон собирает переговорщиков. Советник по безопасности премьера Британии Кира Стармера прибыл на переговоры по Украине в Лондоне. Там же ждут Зеленского, Макрона и Мерца. Европейские лидеры пытаются выработать общую позицию — судя по всему, Киеву будут объяснять новые правила игры.
🟦 Иран угрожает США и Израилю. Спикер иранского парламента Галибаф заявил, что активы и базы США и Израиля являются законными целями для Тегерана в свете блокады иранских портов и ударов по Бейруту. На Ближнем Востоке продолжают сгущаться тучи.
🟥 Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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