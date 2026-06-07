https://ukraina.ru/20260607/podlodki-britanii-zastryali-v-portakh-iran-obyavil-ssha-i-izrail-zakonnymi-tselyami--novosti-k-etomu-1079930871.html

Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу

Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру

Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу

Ударный атомный флот Великобритании фактически парализован. Пять подлодок класса Astute застряли в портах в ожидании ремонта, шестая еще не вошла в строй. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-06-07T21:36

2026-06-07T21:36

2026-06-07T21:36

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израиль

британия

кир стармер

владимир зеленский

эммануэль макрон

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Бывший командир атомной субмарины назвал ситуацию "серьезным сигналом тревоги". О других новостях к этому часу — в сводке. 🟦 Лондон собирает переговорщиков. Советник по безопасности премьера Британии Кира Стармера прибыл на переговоры по Украине в Лондоне. Там же ждут Зеленского, Макрона и Мерца. Европейские лидеры пытаются выработать общую позицию — судя по всему, Киеву будут объяснять новые правила игры. 🟦 Иран угрожает США и Израилю. Спикер иранского парламента Галибаф заявил, что активы и базы США и Израиля являются законными целями для Тегерана в свете блокады иранских портов и ударов по Бейруту. На Ближнем Востоке продолжают сгущаться тучи. 🟥 Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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сша, новости, израиль, британия, кир стармер, владимир зеленский, эммануэль макрон