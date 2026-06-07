https://ukraina.ru/20260607/podlodki-britanii-zastryali-v-portakh-iran-obyavil-ssha-i-izrail-zakonnymi-tselyami--novosti-k-etomu-1079930871.html
Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу
Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу - 07.06.2026 Украина.ру
Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу
Ударный атомный флот Великобритании фактически парализован. Пять подлодок класса Astute застряли в портах в ожидании ремонта, шестая еще не вошла в строй. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-07T21:36
2026-06-07T21:36
2026-06-07T21:36
сша
новости
израиль
британия
кир стармер
владимир зеленский
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Бывший командир атомной субмарины назвал ситуацию "серьезным сигналом тревоги". О других новостях к этому часу — в сводке. 🟦 Лондон собирает переговорщиков. Советник по безопасности премьера Британии Кира Стармера прибыл на переговоры по Украине в Лондоне. Там же ждут Зеленского, Макрона и Мерца. Европейские лидеры пытаются выработать общую позицию — судя по всему, Киеву будут объяснять новые правила игры. 🟦 Иран угрожает США и Израилю. Спикер иранского парламента Галибаф заявил, что активы и базы США и Израиля являются законными целями для Тегерана в свете блокады иранских портов и ударов по Бейруту. На Ближнем Востоке продолжают сгущаться тучи. 🟥 Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, новости, израиль, британия, кир стармер, владимир зеленский, эммануэль макрон
США, Новости, Израиль, Британия, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон
Подлодки Британии застряли в портах, Иран объявил США и Израиль законными целями – новости к этому часу
Ударный атомный флот Великобритании фактически парализован. Пять подлодок класса Astute застряли в портах в ожидании ремонта, шестая еще не вошла в строй. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
Бывший командир атомной субмарины назвал ситуацию "серьезным сигналом тревоги".
О других новостях к этому часу — в сводке.
🟦 Лондон собирает переговорщиков. Советник по безопасности премьера Британии Кира Стармера прибыл на переговоры по Украине в Лондоне. Там же ждут Зеленского, Макрона и Мерца. Европейские лидеры пытаются выработать общую позицию — судя по всему, Киеву будут объяснять новые правила игры.
🟦 Иран угрожает США и Израилю. Спикер иранского парламента Галибаф заявил, что активы и базы США и Израиля являются законными целями для Тегерана в свете блокады иранских портов и ударов по Бейруту. На Ближнем Востоке продолжают сгущаться тучи.
🟥 Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на территории коммерческого объекта в хуторе Жданов Белгородской области. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру