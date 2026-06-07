Зеленский снова обманул военных: денег на обещанные зарплаты ВСУ в бюджете нет - 07.06.2026 Украина.ру
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Зеленский снова обманул военных: денег на обещанные зарплаты ВСУ в бюджете нет
Зеленский снова обманул военных: денег на обещанные зарплаты ВСУ в бюджете нет - 07.06.2026 Украина.ру
Зеленский снова обманул военных: денег на обещанные зарплаты ВСУ в бюджете нет
Владимир Зеленский продолжает кормить украинских военных пустыми обещаниями. Громкое заявление о повышении денежного довольствия боевикам до 30 тысяч гривен так и осталось словами — в бюджетных поправках, которые Верховная Рада рассмотрит на следующей неделе, финансирования под это не предусмотрено. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк
2026-06-07T17:07
2026-06-07T17:07
новости
донбасс
владимир зеленский
ярослав железняк
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Обещание поднять зарплаты хотя бы до 30 тысяч гривен так и осталось на словах — в бюджете на это не предусмотрено финансирования", — рассказал нардеп. При этом в том же документе сохраняется норма о повышении зарплат для тыловых сотрудников СБУ. То есть тем, кто сидит в тылу, — прибавка, а тем, кто в окопах, — абсолютный ноль. Железняк также отмечает, что дефицит бюджета сохраняется даже относительно прошлогоднего уровня — денег не хватит даже на то, чтобы просто удержать прежние выплаты. По мнению депутата, Зеленский фактически саботирует решения собственного Министерства обороны. Впрочем, ничего нового. Нелегитимный президент уже не раз обещал золотые горы — и военным, и учителям, и врачам. Об этом – в материале Зеленский: "Бедный парень в дешевом свитере", который "лично отдавал Донбасс"
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новости, донбасс, владимир зеленский, ярослав железняк, вооруженные силы украины, верховная рада, сбу
Новости, Донбасс, Владимир Зеленский, Ярослав Железняк, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, СБУ

Зеленский снова обманул военных: денег на обещанные зарплаты ВСУ в бюджете нет

17:07 07.06.2026
 
© AP / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP / Markus Schreiber
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Владимир Зеленский продолжает кормить украинских военных пустыми обещаниями. Громкое заявление о повышении денежного довольствия боевикам до 30 тысяч гривен так и осталось словами — в бюджетных поправках, которые Верховная Рада рассмотрит на следующей неделе, финансирования под это не предусмотрено. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк
"Обещание поднять зарплаты хотя бы до 30 тысяч гривен так и осталось на словах — в бюджете на это не предусмотрено финансирования", — рассказал нардеп.
При этом в том же документе сохраняется норма о повышении зарплат для тыловых сотрудников СБУ. То есть тем, кто сидит в тылу, — прибавка, а тем, кто в окопах, — абсолютный ноль.
Железняк также отмечает, что дефицит бюджета сохраняется даже относительно прошлогоднего уровня — денег не хватит даже на то, чтобы просто удержать прежние выплаты. По мнению депутата, Зеленский фактически саботирует решения собственного Министерства обороны.
Впрочем, ничего нового. Нелегитимный президент уже не раз обещал золотые горы — и военным, и учителям, и врачам. Об этом – в материале Зеленский: "Бедный парень в дешевом свитере", который "лично отдавал Донбасс"
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