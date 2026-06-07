Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром - 07.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260607/zelenskiy-ne-smog-soglasovat-vstrechu-s-madyarom-1079925833.html
Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром
Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром - 07.06.2026 Украина.ру
Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром
Запланированная на понедельник встреча Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром не состоится — визит в Будапешт пришлось отложить, поскольку сторонам так и не удалось достичь окончательных договоренностей. Об этом 7 июня сообщил венгерский портал HVG
2026-06-07T15:46
2026-06-07T15:46
новости
будапешт
венгрия
украина
мадьяр
владимир зеленский
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077759174_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_40d310bc44558db880ae330aaf9673b7.jpg
"Встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит", — говорится в публикации. Ранее источники в европейских дипломатических кругах возлагали на эту встречу большие надежды: она могла способствовать снятию Будапештом вето на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС. Еще 4 июня Мадьяр заявил, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров после достижения соглашения с Киевом на уровне постпредов. А 20 мая он выражал надежду на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров. Однако что-то пошло не так. То ли Киев не смог дать достаточных гарантий по правам венгерского меньшинства, то ли Будапешт решил не спешить с авансами. Об этом – в материале Пока на бумаге. Получат ли венгры на Украине то, что отобрали у русских
будапешт
венгрия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077759174_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_82d7ba1b4dd3ed2379c67d6b4bcab76d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, будапешт, венгрия, украина, мадьяр, владимир зеленский, ес
Новости, Будапешт, Венгрия, Украина, Мадьяр, Владимир Зеленский, ЕС

Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром

15:46 07.06.2026
 
© REUTERS / Bernadett Szabo
- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Читать в
ДзенTelegram
Запланированная на понедельник встреча Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром не состоится — визит в Будапешт пришлось отложить, поскольку сторонам так и не удалось достичь окончательных договоренностей. Об этом 7 июня сообщил венгерский портал HVG
"Встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит", — говорится в публикации.
Ранее источники в европейских дипломатических кругах возлагали на эту встречу большие надежды: она могла способствовать снятию Будапештом вето на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Еще 4 июня Мадьяр заявил, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров после достижения соглашения с Киевом на уровне постпредов. А 20 мая он выражал надежду на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров. Однако что-то пошло не так.
То ли Киев не смог дать достаточных гарантий по правам венгерского меньшинства, то ли Будапешт решил не спешить с авансами. Об этом – в материале Пока на бумаге. Получат ли венгры на Украине то, что отобрали у русских
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБудапештВенгрияУкраинаМадьярВладимир ЗеленскийЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:12"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
16:00Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузах
15:46Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром
15:31"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы
15:07Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы
14:35Купянск: бои идут на двух берегах Оскола и в городской застройке
14:20Атака БПЛА на Белгородскую область: пострадал житель, под ударом четыре района
13:59"Крайне важно, чтобы мужчины оставались и воевали". Европа закроет границу для украинцев
13:30Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу
13:05Санду анонсировала производство дронов-камикадзе в Молдавии для отправки Киеву
13:00Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июня
12:53Зачем Зеленский написал Путину
12:36За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО
12:18Военкор: ВС РФ перерезали логистику ВСУ на Сумском направлении
12:15Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев
11:10Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении
10:30Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
10:29ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Запорожье. Новости СВО
09:45Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении
09:37Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
Лента новостейМолния