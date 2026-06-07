https://ukraina.ru/20260607/zelenskiy-ne-smog-soglasovat-vstrechu-s-madyarom-1079925833.html

Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром

Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром - 07.06.2026 Украина.ру

Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром

Запланированная на понедельник встреча Зеленского с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром не состоится — визит в Будапешт пришлось отложить, поскольку сторонам так и не удалось достичь окончательных договоренностей. Об этом 7 июня сообщил венгерский портал HVG

2026-06-07T15:46

2026-06-07T15:46

2026-06-07T15:46

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будапешт

венгрия

украина

мадьяр

владимир зеленский

ес

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"Встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит", — говорится в публикации. Ранее источники в европейских дипломатических кругах возлагали на эту встречу большие надежды: она могла способствовать снятию Будапештом вето на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС. Еще 4 июня Мадьяр заявил, что Венгрия одобрила открытие первой части переговоров после достижения соглашения с Киевом на уровне постпредов. А 20 мая он выражал надежду на успешные переговоры по восстановлению прав закарпатских венгров. Однако что-то пошло не так. То ли Киев не смог дать достаточных гарантий по правам венгерского меньшинства, то ли Будапешт решил не спешить с авансами. Об этом – в материале Пока на бумаге. Получат ли венгры на Украине то, что отобрали у русских

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новости, будапешт, венгрия, украина, мадьяр, владимир зеленский, ес