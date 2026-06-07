https://ukraina.ru/20260607/pochemu-ukraina-sabotiruet-soglashenie-s-ssha-o-redkozemelnykh-metallakh-1079929006.html

Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах

Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах - 07.06.2026 Украина.ру

Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах

Прошел год с момента ратификации ресурсной сделки между США и Украиной. Соглашение о совместной разработке украинских недр — от нефтегазовых месторождений до редкоземельных металлов — преподносилось как прорыв: Киеву обещали миллиардные инвестиции, а Вашингтон называл договоренности "гарантией безопасности". Однако в реальности получилось всё иначе

2026-06-07T20:00

2026-06-07T20:00

2026-06-07T20:00

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/13/1074496857_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_77395d75deda0fdb362ca4899965fc9e.jpg

За прошедший год особого движения по реализации амбициозных планов нет. Еще весной Инвестиционный фонд реконструкции отрапортовал, что работа ведется. В начале года даже провели конкурс по крупному литиевому месторождению — его выиграл консорциум с участием друга Трампа. Но результаты тут же оспорили через суд. А в целом — тишина. Как выяснило издание "Страна", поговорив с экспертами и источниками на рынке, причин пробуксовки несколько. С одной стороны — объективные: разработка месторождений требует огромных и долгосрочных вложений, а инвесторы не горят желанием вкладываться в страну, где идет война. С другой стороны — политический фактор. По негласному распоряжению украинских властей процесс просто тормозят. "Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке, — это попытка задобрить Трампа, чтоб тот продолжил оружейную и финансовую помощь Украине. Но этот расчет не оправдался — Трамп отказался от поддержки и теперь продает оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот — был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить", — рассказал источник, близкий к изданию. Прямо об этом никто не говорит, чтобы не ссориться с Трампом, но установка дана вполне конкретная. Сейчас идет разве что бюрократическая работа. Параллельно Киев изучает возможность привлечения других инвесторов — прежде всего европейских. Например, польский Orlen уже заявил об интересе к украинскому рынку. Так что многие активы могут в итоге пройти мимо американцев. Кроме того, приостановлена ревизия лицензий на участки, которые власти в прошлом году грозились проверить и отобрать у нынешних владельцев за нарушения. Теперь и эта тема заглохла. Таким образом, громкая сделка, которую подавали как "гарантию безопасности" и прорыв в отношениях с Вашингтоном, оказалась фикцией. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, дональд трамп