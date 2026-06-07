Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах - 07.06.2026 Украина.ру
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Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах
Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах - 07.06.2026 Украина.ру
Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах
Прошел год с момента ратификации ресурсной сделки между США и Украиной. Соглашение о совместной разработке украинских недр — от нефтегазовых месторождений до редкоземельных металлов — преподносилось как прорыв: Киеву обещали миллиардные инвестиции, а Вашингтон называл договоренности "гарантией безопасности". Однако в реальности получилось всё иначе
2026-06-07T20:00
2026-06-07T20:00
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За прошедший год особого движения по реализации амбициозных планов нет. Еще весной Инвестиционный фонд реконструкции отрапортовал, что работа ведется. В начале года даже провели конкурс по крупному литиевому месторождению — его выиграл консорциум с участием друга Трампа. Но результаты тут же оспорили через суд. А в целом — тишина. Как выяснило издание "Страна", поговорив с экспертами и источниками на рынке, причин пробуксовки несколько. С одной стороны — объективные: разработка месторождений требует огромных и долгосрочных вложений, а инвесторы не горят желанием вкладываться в страну, где идет война. С другой стороны — политический фактор. По негласному распоряжению украинских властей процесс просто тормозят. "Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке, — это попытка задобрить Трампа, чтоб тот продолжил оружейную и финансовую помощь Украине. Но этот расчет не оправдался — Трамп отказался от поддержки и теперь продает оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот — был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить", — рассказал источник, близкий к изданию. Прямо об этом никто не говорит, чтобы не ссориться с Трампом, но установка дана вполне конкретная. Сейчас идет разве что бюрократическая работа. Параллельно Киев изучает возможность привлечения других инвесторов — прежде всего европейских. Например, польский Orlen уже заявил об интересе к украинскому рынку. Так что многие активы могут в итоге пройти мимо американцев. Кроме того, приостановлена ревизия лицензий на участки, которые власти в прошлом году грозились проверить и отобрать у нынешних владельцев за нарушения. Теперь и эта тема заглохла. Таким образом, громкая сделка, которую подавали как "гарантию безопасности" и прорыв в отношениях с Вашингтоном, оказалась фикцией. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп

Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах

20:00 07.06.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Alina Smutko
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Прошел год с момента ратификации ресурсной сделки между США и Украиной. Соглашение о совместной разработке украинских недр — от нефтегазовых месторождений до редкоземельных металлов — преподносилось как прорыв: Киеву обещали миллиардные инвестиции, а Вашингтон называл договоренности "гарантией безопасности". Однако в реальности получилось всё иначе
За прошедший год особого движения по реализации амбициозных планов нет. Еще весной Инвестиционный фонд реконструкции отрапортовал, что работа ведется. В начале года даже провели конкурс по крупному литиевому месторождению — его выиграл консорциум с участием друга Трампа. Но результаты тут же оспорили через суд. А в целом — тишина.
Как выяснило издание "Страна", поговорив с экспертами и источниками на рынке, причин пробуксовки несколько. С одной стороны — объективные: разработка месторождений требует огромных и долгосрочных вложений, а инвесторы не горят желанием вкладываться в страну, где идет война. С другой стороны — политический фактор. По негласному распоряжению украинских властей процесс просто тормозят.
"Главный и, по сути, единственный интерес, который был у Банковой к сделке, — это попытка задобрить Трампа, чтоб тот продолжил оружейную и финансовую помощь Украине. Но этот расчет не оправдался — Трамп отказался от поддержки и теперь продает оружие только за деньги. Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот — был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить", — рассказал источник, близкий к изданию.
Прямо об этом никто не говорит, чтобы не ссориться с Трампом, но установка дана вполне конкретная. Сейчас идет разве что бюрократическая работа. Параллельно Киев изучает возможность привлечения других инвесторов — прежде всего европейских. Например, польский Orlen уже заявил об интересе к украинскому рынку. Так что многие активы могут в итоге пройти мимо американцев.
Кроме того, приостановлена ревизия лицензий на участки, которые власти в прошлом году грозились проверить и отобрать у нынешних владельцев за нарушения. Теперь и эта тема заглохла.
Таким образом, громкая сделка, которую подавали как "гарантию безопасности" и прорыв в отношениях с Вашингтоном, оказалась фикцией.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня
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