Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении - 07.06.2026 Украина.ру
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Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении
Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении - 07.06.2026 Украина.ру
Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском участке фронта российские подразделения продолжают планомерное продвижение, расширяя зону контроля и оттесняя ВСУ. Об этом 7 июня сообщает телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт"
2026-06-07T11:10
2026-06-07T11:10
сво
спецоперация
россия
красный лиман
краснолиманское направление
украина.ру
вооруженные силы украины
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На Краснолиманском направлении зафиксированы позитивные изменения для российских сил. Сводка с передовой включает следующие ключевые моменты:🟥 Российские подразделения отбили атаку украинских сил в Яре Пиньков и расширили контролируемую зону;🟥 Продолжается зачистка в лесополосах вдоль дороги Красный Лиман — Кировск;🟥 Бойцы 25-й ОА соединения планомерно расширяют зону боевых действий, а также продолжают уничтожать низколетящие разведывательно-ударные комплексы (НРТК) ВСУ, двигавшиеся со стороны Голубых Озёр. Авиация, в свою очередь, наносит удары ФАБами по позициям украинской армии на этой же территории;🟥 Половина населённого пункта Масляковка перешла под контроль российских сил. Также расширена территория к южной стороне;🟥 Ведутся активные боевые действия в районе лесничества и лесхоза с южной стороны;🟥 Расширены боевые действия в направлении Щурово (в лесном массиве). Российские подразделения приближаются к блокированию дороги Щурово — Красный Лиман.🟥 ВСУ всё ещё пытаются использовать дорогу вдоль реки Северский Донец к Ильичевке, однако бойцы 25-й и 3-й ОА наносят удары по украинским бойцам в болотистой местности, из-за чего тем сложнее менять позиции и подвозить боеприпасы;🟥 Продолжаются бои в западной и южной частях населённого пункта Ильичевка;🟥 Пилоты ВС РФ продолжают выявлять и уничтожать живую силу и технику ВСУ по всей линии соприкосновения.Армия России продолжает удары по объектам ВСУ в Запорожье. Подробнее в сводке новостей СВО7 июня в силовых структурах также заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, россия, красный лиман, краснолиманское направление, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Красный Лиман, Краснолиманское направление, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении

11:10 07.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Краснолиманском участке фронта российские подразделения продолжают планомерное продвижение, расширяя зону контроля и оттесняя ВСУ. Об этом 7 июня сообщает телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт"
На Краснолиманском направлении зафиксированы позитивные изменения для российских сил. Сводка с передовой включает следующие ключевые моменты:
🟥 Российские подразделения отбили атаку украинских сил в Яре Пиньков и расширили контролируемую зону;
🟥 Продолжается зачистка в лесополосах вдоль дороги Красный Лиман — Кировск;
🟥 Бойцы 25-й ОА соединения планомерно расширяют зону боевых действий, а также продолжают уничтожать низколетящие разведывательно-ударные комплексы (НРТК) ВСУ, двигавшиеся со стороны Голубых Озёр. Авиация, в свою очередь, наносит удары ФАБами по позициям украинской армии на этой же территории;
🟥 Половина населённого пункта Масляковка перешла под контроль российских сил. Также расширена территория к южной стороне;
🟥 Ведутся активные боевые действия в районе лесничества и лесхоза с южной стороны;
🟥 Расширены боевые действия в направлении Щурово (в лесном массиве). Российские подразделения приближаются к блокированию дороги Щурово — Красный Лиман.
🟥 ВСУ всё ещё пытаются использовать дорогу вдоль реки Северский Донец к Ильичевке, однако бойцы 25-й и 3-й ОА наносят удары по украинским бойцам в болотистой местности, из-за чего тем сложнее менять позиции и подвозить боеприпасы;
🟥 Продолжаются бои в западной и южной частях населённого пункта Ильичевка;
🟥 Пилоты ВС РФ продолжают выявлять и уничтожать живую силу и технику ВСУ по всей линии соприкосновения.
Армия России продолжает удары по объектам ВСУ в Запорожье. Подробнее в сводке новостей СВО
7 июня в силовых структурах также заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.
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