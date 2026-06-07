https://ukraina.ru/20260607/rossiyskie-sily-rasshiryayut-kontrol-na-krasnolimanskom-napravlenii-1079921752.html
Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении
Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении - 07.06.2026 Украина.ру
Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском участке фронта российские подразделения продолжают планомерное продвижение, расширяя зону контроля и оттесняя ВСУ. Об этом 7 июня сообщает телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт"
2026-06-07T11:10
2026-06-07T11:10
2026-06-07T11:10
сво
спецоперация
россия
красный лиман
краснолиманское направление
украина.ру
вооруженные силы украины
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На Краснолиманском направлении зафиксированы позитивные изменения для российских сил. Сводка с передовой включает следующие ключевые моменты:🟥 Российские подразделения отбили атаку украинских сил в Яре Пиньков и расширили контролируемую зону;🟥 Продолжается зачистка в лесополосах вдоль дороги Красный Лиман — Кировск;🟥 Бойцы 25-й ОА соединения планомерно расширяют зону боевых действий, а также продолжают уничтожать низколетящие разведывательно-ударные комплексы (НРТК) ВСУ, двигавшиеся со стороны Голубых Озёр. Авиация, в свою очередь, наносит удары ФАБами по позициям украинской армии на этой же территории;🟥 Половина населённого пункта Масляковка перешла под контроль российских сил. Также расширена территория к южной стороне;🟥 Ведутся активные боевые действия в районе лесничества и лесхоза с южной стороны;🟥 Расширены боевые действия в направлении Щурово (в лесном массиве). Российские подразделения приближаются к блокированию дороги Щурово — Красный Лиман.🟥 ВСУ всё ещё пытаются использовать дорогу вдоль реки Северский Донец к Ильичевке, однако бойцы 25-й и 3-й ОА наносят удары по украинским бойцам в болотистой местности, из-за чего тем сложнее менять позиции и подвозить боеприпасы;🟥 Продолжаются бои в западной и южной частях населённого пункта Ильичевка;🟥 Пилоты ВС РФ продолжают выявлять и уничтожать живую силу и технику ВСУ по всей линии соприкосновения.Армия России продолжает удары по объектам ВСУ в Запорожье. Подробнее в сводке новостей СВО7 июня в силовых структурах также заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, красный лиман, краснолиманское направление, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Красный Лиман, Краснолиманское направление, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском участке фронта российские подразделения продолжают планомерное продвижение, расширяя зону контроля и оттесняя ВСУ. Об этом 7 июня сообщает телеграм-канал "КрасноЛиманский Фронт"
На Краснолиманском направлении зафиксированы позитивные изменения для российских сил. Сводка с передовой включает следующие ключевые моменты:
🟥 Российские подразделения отбили атаку украинских сил в Яре Пиньков и расширили контролируемую зону;
🟥 Продолжается зачистка в лесополосах вдоль дороги Красный Лиман — Кировск;
🟥 Бойцы 25-й ОА соединения планомерно расширяют зону боевых действий, а также продолжают уничтожать низколетящие разведывательно-ударные комплексы (НРТК) ВСУ, двигавшиеся со стороны Голубых Озёр. Авиация, в свою очередь, наносит удары ФАБами по позициям украинской армии на этой же территории;
🟥 Половина населённого пункта Масляковка перешла под контроль российских сил. Также расширена территория к южной стороне;
🟥 Ведутся активные боевые действия в районе лесничества и лесхоза с южной стороны;
🟥 Расширены боевые действия в направлении Щурово (в лесном массиве). Российские подразделения приближаются к блокированию дороги Щурово — Красный Лиман.
🟥 ВСУ всё ещё пытаются использовать дорогу вдоль реки Северский Донец к Ильичевке, однако бойцы 25-й и 3-й ОА наносят удары по украинским бойцам в болотистой местности, из-за чего тем сложнее менять позиции и подвозить боеприпасы;
🟥 Продолжаются бои в западной и южной частях населённого пункта Ильичевка;
🟥 Пилоты ВС РФ продолжают выявлять и уничтожать живую силу и технику ВСУ по всей линии соприкосновения.
Армия России продолжает удары по объектам ВСУ в Запорожье. Подробнее в сводке новостей СВО
7 июня в силовых структурах также заявили, что российские беспилотники нанесли удары по логистическим цепочкам между Харьковом и Сумами, что вынудило украинское командование перестраивать маршруты переброски техники.
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