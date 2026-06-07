https://ukraina.ru/20260607/tysyachi-passazhirov-zastryali-v-aeroportu-sochi-iz-za-atak-ukrainskikh-bpla-1079928563.html
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА - 07.06.2026 Украина.ру
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА
В аэропорту Сочи 7 июня сохраняются массовые задержки рейсов после серии ограничений, которые вводились на фоне террористических атак украинских БПЛА. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-07T19:27
2026-06-07T19:27
2026-06-07T19:27
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По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 37 рейсов в Москву, Уфу, Ереван, Екатеринбург, Анталью, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Стамбул, Тель-Авив, Санкт-Петербург и другие города. Задержки затронули "Аэрофлот", "Победу", "Уральские авиалинии", Red Wings и других перевозчиков. На прилет задерживаются 38 рейсов, еще 18 прилетов отменены. Ситуация осложнилась после того, как с утра 5 июня ограничения на работу аэропорта вводились 11 раз. Последний раз Росавиация сообщила о снятии ограничений 7 июня в 11:54 мск, однако последствия сбоев сохраняются до сих пор. Украинские БПЛА продолжают терроризировать гражданские объекты. Об этом – в материале Москве грозят ракетным ударом из Киева Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сочи, москва, уфа, аэрофлот, росавиация
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА
В аэропорту Сочи 7 июня сохраняются массовые задержки рейсов после серии ограничений, которые вводились на фоне террористических атак украинских БПЛА. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 37 рейсов в Москву, Уфу, Ереван, Екатеринбург, Анталью, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Стамбул, Тель-Авив, Санкт-Петербург и другие города.
Задержки затронули "Аэрофлот", "Победу", "Уральские авиалинии", Red Wings и других перевозчиков. На прилет задерживаются 38 рейсов, еще 18 прилетов отменены. Ситуация осложнилась после того, как с утра 5 июня ограничения на работу аэропорта вводились 11 раз. Последний раз Росавиация сообщила о снятии ограничений 7 июня в 11:54 мск, однако последствия сбоев сохраняются до сих пор.
Украинские БПЛА продолжают терроризировать гражданские объекты. Об этом – в материале Москве грозят ракетным ударом из Киева Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру