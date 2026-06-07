Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА - 07.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260607/tysyachi-passazhirov-zastryali-v-aeroportu-sochi-iz-za-atak-ukrainskikh-bpla-1079928563.html
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА - 07.06.2026 Украина.ру
Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА
В аэропорту Сочи 7 июня сохраняются массовые задержки рейсов после серии ограничений, которые вводились на фоне террористических атак украинских БПЛА. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-07T19:27
2026-06-07T19:27
новости
сочи
москва
уфа
аэрофлот
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/45/1020814514_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5590edcee8b0de9c1b6a5ffc9be880e2.jpg
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 37 рейсов в Москву, Уфу, Ереван, Екатеринбург, Анталью, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Стамбул, Тель-Авив, Санкт-Петербург и другие города. Задержки затронули "Аэрофлот", "Победу", "Уральские авиалинии", Red Wings и других перевозчиков. На прилет задерживаются 38 рейсов, еще 18 прилетов отменены. Ситуация осложнилась после того, как с утра 5 июня ограничения на работу аэропорта вводились 11 раз. Последний раз Росавиация сообщила о снятии ограничений 7 июня в 11:54 мск, однако последствия сбоев сохраняются до сих пор. Украинские БПЛА продолжают терроризировать гражданские объекты. Об этом – в материале Москве грозят ракетным ударом из Киева Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
сочи
москва
уфа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102081/45/1020814514_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b171ec6dd76bf78b2856c430492379.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сочи, москва, уфа, аэрофлот, росавиация
Новости, Сочи, Москва, Уфа, Аэрофлот, Росавиация

Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА

19:27 07.06.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Сочи" в Адлере
Международный аэропорт Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В аэропорту Сочи 7 июня сохраняются массовые задержки рейсов после серии ограничений, которые вводились на фоне террористических атак украинских БПЛА. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются 37 рейсов в Москву, Уфу, Ереван, Екатеринбург, Анталью, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Самару, Стамбул, Тель-Авив, Санкт-Петербург и другие города.
Задержки затронули "Аэрофлот", "Победу", "Уральские авиалинии", Red Wings и других перевозчиков. На прилет задерживаются 38 рейсов, еще 18 прилетов отменены. Ситуация осложнилась после того, как с утра 5 июня ограничения на работу аэропорта вводились 11 раз. Последний раз Росавиация сообщила о снятии ограничений 7 июня в 11:54 мск, однако последствия сбоев сохраняются до сих пор.
Украинские БПЛА продолжают терроризировать гражданские объекты. Об этом – в материале Москве грозят ракетным ударом из Киева
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСочиМоскваУфаАэрофлотРосавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:55В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС
20:46В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна
20:00Почему Украина саботирует соглашение с США о редкоземельных металлах
19:45Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину
19:27Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за атак украинских БПЛА
19:17Новости СВО: на Рубцовском направлении отражена контратака ВСУ, "Герани" бьют по Черниговской области
18:48Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать
18:41Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
18:30Украинский фильм про военкомов признали лучшим на кинофестивале
18:21Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня
17:40Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы
17:07Зеленский снова обманул военных: денег на обещанные зарплаты ВСУ в бюджете нет
16:40Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости диалога с Россией
16:12"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
16:00Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузах
15:46Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром
15:31"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы
15:07Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы
14:35Купянск: бои идут на двух берегах Оскола и в городской застройке
14:20Атака БПЛА на Белгородскую область: пострадал житель, под ударом четыре района
Лента новостейМолния