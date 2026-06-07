Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы - 07.06.2026 Украина.ру
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Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы
Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы - 07.06.2026 Украина.ру
Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы
Украинские эксперты признали то, о чем в Киеве боятся говорить вслух: зенитных ракет для систем Patriot не хватит ни при каких обстоятельствах. Даже если США передадут Украине все производимые боеприпасы, это не закроет и половины потребностей. Такой неутешительный вывод публикует издание Defense Express
2026-06-07T17:40
2026-06-07T17:40
новости
владимир зеленский
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Цифры говорят сами за себя. Американская компания Lockheed Martin выпускает около 52 ракет PAC-3 MSE в месяц. А Россия ежемесячно производит порядка 113 баллистических ракет различных типов — более чем вдвое больше. Простая арифметика: даже если Вашингтон отправит Киеву все до единой произведенные ракеты, больше половины российских "Цирконов", "Искандеров" и "Кинжалов" все равно достигнут целей. При этом мировые запасы зенитных боеприпасов истощены до предела из-за войны США с Ираном и колоссального расхода ракет странами Персидского залива. То есть взять дополнительные ракеты просто неоткуда — их нет ни у американцев, ни у союзников. Это приговор всей украинской системе ПВО. Россия наращивает темпы производства, комбинирует удары дронами и баллистикой, перегружая противовоздушную оборону. Об этом – в материале Зеленский мечтает о новом соглашении с США, но нужно согласие Трампа
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Новости
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Украина.ру
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новости, владимир зеленский, украина, сша, киев, дональд трамп
Новости, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, Дональд Трамп

Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы

17:40 07.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкНа фоне американо-иранского конфликта, ВС РФ активно истощают запасы ракет для систем Patriot на Украине
На фоне американо-иранского конфликта, ВС РФ активно истощают запасы ракет для систем Patriot на Украине - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Украинские эксперты признали то, о чем в Киеве боятся говорить вслух: зенитных ракет для систем Patriot не хватит ни при каких обстоятельствах. Даже если США передадут Украине все производимые боеприпасы, это не закроет и половины потребностей. Такой неутешительный вывод публикует издание Defense Express
Цифры говорят сами за себя. Американская компания Lockheed Martin выпускает около 52 ракет PAC-3 MSE в месяц. А Россия ежемесячно производит порядка 113 баллистических ракет различных типов — более чем вдвое больше. Простая арифметика: даже если Вашингтон отправит Киеву все до единой произведенные ракеты, больше половины российских "Цирконов", "Искандеров" и "Кинжалов" все равно достигнут целей.
При этом мировые запасы зенитных боеприпасов истощены до предела из-за войны США с Ираном и колоссального расхода ракет странами Персидского залива. То есть взять дополнительные ракеты просто неоткуда — их нет ни у американцев, ни у союзников. Это приговор всей украинской системе ПВО.
Россия наращивает темпы производства, комбинирует удары дронами и баллистикой, перегружая противовоздушную оборону. Об этом – в материале Зеленский мечтает о новом соглашении с США, но нужно согласие Трампа
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