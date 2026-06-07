https://ukraina.ru/20260607/defense-express-ukraine-ne-khvatit-raket-dlya-patriot-dazhe-esli-ssha-otdadut-vse-zapasy-1079927240.html

Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы

Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы - 07.06.2026 Украина.ру

Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы

Украинские эксперты признали то, о чем в Киеве боятся говорить вслух: зенитных ракет для систем Patriot не хватит ни при каких обстоятельствах. Даже если США передадут Украине все производимые боеприпасы, это не закроет и половины потребностей. Такой неутешительный вывод публикует издание Defense Express

2026-06-07T17:40

2026-06-07T17:40

2026-06-07T17:40

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Цифры говорят сами за себя. Американская компания Lockheed Martin выпускает около 52 ракет PAC-3 MSE в месяц. А Россия ежемесячно производит порядка 113 баллистических ракет различных типов — более чем вдвое больше. Простая арифметика: даже если Вашингтон отправит Киеву все до единой произведенные ракеты, больше половины российских "Цирконов", "Искандеров" и "Кинжалов" все равно достигнут целей. При этом мировые запасы зенитных боеприпасов истощены до предела из-за войны США с Ираном и колоссального расхода ракет странами Персидского залива. То есть взять дополнительные ракеты просто неоткуда — их нет ни у американцев, ни у союзников. Это приговор всей украинской системе ПВО. Россия наращивает темпы производства, комбинирует удары дронами и баллистикой, перегружая противовоздушную оборону. Об этом – в материале Зеленский мечтает о новом соглашении с США, но нужно согласие Трампа

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новости, владимир зеленский, украина, сша, киев, дональд трамп