https://ukraina.ru/20260607/defense-express-ukraine-ne-khvatit-raket-dlya-patriot-dazhe-esli-ssha-otdadut-vse-zapasy-1079927240.html
Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы
Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы - 07.06.2026 Украина.ру
Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы
Украинские эксперты признали то, о чем в Киеве боятся говорить вслух: зенитных ракет для систем Patriot не хватит ни при каких обстоятельствах. Даже если США передадут Украине все производимые боеприпасы, это не закроет и половины потребностей. Такой неутешительный вывод публикует издание Defense Express
2026-06-07T17:40
2026-06-07T17:40
2026-06-07T17:40
новости
владимир зеленский
украина
сша
киев
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076549003_1:0:739:415_1920x0_80_0_0_abc39aa5f2a68aa5ac11ed158ed3ee0e.jpg
Цифры говорят сами за себя. Американская компания Lockheed Martin выпускает около 52 ракет PAC-3 MSE в месяц. А Россия ежемесячно производит порядка 113 баллистических ракет различных типов — более чем вдвое больше. Простая арифметика: даже если Вашингтон отправит Киеву все до единой произведенные ракеты, больше половины российских "Цирконов", "Искандеров" и "Кинжалов" все равно достигнут целей. При этом мировые запасы зенитных боеприпасов истощены до предела из-за войны США с Ираном и колоссального расхода ракет странами Персидского залива. То есть взять дополнительные ракеты просто неоткуда — их нет ни у американцев, ни у союзников. Это приговор всей украинской системе ПВО. Россия наращивает темпы производства, комбинирует удары дронами и баллистикой, перегружая противовоздушную оборону. Об этом – в материале Зеленский мечтает о новом соглашении с США, но нужно согласие Трампа
украина
сша
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076549003_93:0:646:415_1920x0_80_0_0_9025774793595578e91fe7a92ed7a35f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, сша, киев, дональд трамп
Новости, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, Дональд Трамп
Defense Express: Украине не хватит ракет для Patriot, даже если США отдадут все запасы
Украинские эксперты признали то, о чем в Киеве боятся говорить вслух: зенитных ракет для систем Patriot не хватит ни при каких обстоятельствах. Даже если США передадут Украине все производимые боеприпасы, это не закроет и половины потребностей. Такой неутешительный вывод публикует издание Defense Express
Цифры говорят сами за себя. Американская компания Lockheed Martin выпускает около 52 ракет PAC-3 MSE в месяц. А Россия ежемесячно производит порядка 113 баллистических ракет различных типов — более чем вдвое больше. Простая арифметика: даже если Вашингтон отправит Киеву все до единой произведенные ракеты, больше половины российских "Цирконов", "Искандеров" и "Кинжалов" все равно достигнут целей.
При этом мировые запасы зенитных боеприпасов истощены до предела из-за войны США с Ираном и колоссального расхода ракет странами Персидского залива. То есть взять дополнительные ракеты просто неоткуда — их нет ни у американцев, ни у союзников. Это приговор всей украинской системе ПВО.
Россия наращивает темпы производства, комбинирует удары дронами и баллистикой, перегружая противовоздушную оборону. Об этом – в материале Зеленский мечтает о новом соглашении с США, но нужно согласие Трампа