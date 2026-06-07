"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии - 07.06.2026 Украина.ру
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"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии - 07.06.2026 Украина.ру
"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает обустраиваться в Европе размахом, несовместимым со скромной зарплатой дипломата. От этом 6 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-07T16:12
2026-06-07T16:12
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Сообщается, что он приобрел квартиру в элитном районе Лондона. Его европейское имущество и вложения оцениваются как минимум в 5 миллионов долларов, а доходы за время работы в Британии могли превысить 10 миллионов. Сейчас политик активно обустраивает быт за границей. И хотя пост посла он, вероятно, вскоре покинет, возвращаться на Украину, похоже, не намерен. Об этом – в материале Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, британия, украина, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины
Новости, Британия, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины

"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии

16:12 07.06.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
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Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает обустраиваться в Европе размахом, несовместимым со скромной зарплатой дипломата. От этом 6 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
Сообщается, что он приобрел квартиру в элитном районе Лондона. Его европейское имущество и вложения оцениваются как минимум в 5 миллионов долларов, а доходы за время работы в Британии могли превысить 10 миллионов.
Сейчас политик активно обустраивает быт за границей. И хотя пост посла он, вероятно, вскоре покинет, возвращаться на Украину, похоже, не намерен. Об этом – в материале Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны
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