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"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии - 07.06.2026 Украина.ру
"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает обустраиваться в Европе размахом, несовместимым со скромной зарплатой дипломата. От этом 6 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-07T16:12
2026-06-07T16:12
2026-06-07T16:12
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Сообщается, что он приобрел квартиру в элитном районе Лондона. Его европейское имущество и вложения оцениваются как минимум в 5 миллионов долларов, а доходы за время работы в Британии могли превысить 10 миллионов. Сейчас политик активно обустраивает быт за границей. И хотя пост посла он, вероятно, вскоре покинет, возвращаться на Украину, похоже, не намерен. Об этом – в материале Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, британия, украина, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины
Новости, Британия, Украина, Великобритания, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает обустраиваться в Европе размахом, несовместимым со скромной зарплатой дипломата. От этом 6 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”
Сообщается, что он приобрел квартиру в элитном районе Лондона. Его европейское имущество и вложения оцениваются как минимум в 5 миллионов долларов, а доходы за время работы в Британии могли превысить 10 миллионов.
Сейчас политик активно обустраивает быт за границей. И хотя пост посла он, вероятно, вскоре покинет, возвращаться на Украину, похоже, не намерен. Об этом – в материале Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны