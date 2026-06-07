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"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии

"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии - 07.06.2026 Украина.ру

"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии

Бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный продолжает обустраиваться в Европе размахом, несовместимым со скромной зарплатой дипломата. От этом 6 июня сообщает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-06-07T16:12

2026-06-07T16:12

2026-06-07T16:12

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Сообщается, что он приобрел квартиру в элитном районе Лондона. Его европейское имущество и вложения оцениваются как минимум в 5 миллионов долларов, а доходы за время работы в Британии могли превысить 10 миллионов. Сейчас политик активно обустраивает быт за границей. И хотя пост посла он, вероятно, вскоре покинет, возвращаться на Украину, похоже, не намерен. Об этом – в материале Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны

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новости, британия, украина, великобритания, валерий залужный, вооруженные силы украины