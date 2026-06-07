https://ukraina.ru/20260607/vybory-v-armenii-khronika-sobytiy-na-utro-7-iyunya-1079921008.html

Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня

Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня - 07.06.2026 Украина.ру

Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня

В Армении начались выборы в парламент. Голосование стартовало в 08:00 по местному времени (07:00 по Москве – Ред.). К работе приступили 2005 избирательных участков.

2026-06-07T10:30

2026-06-07T10:30

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За места в законодательном органе страны борются 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который находится у власти с 2018 года.Как сообщили западные социологические компании, партию Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49%: "Сильная Армения" Самвела Карапетяна — 26%, "Армения" Роберта Кочаряна — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%. Остальные политсилы, согласно прогнозам западных социологов, не преодолеют четырехпроцентный барьер.Как сообщил корреспондент РИА Новости, на улицах Еревана в день голосования гораздо чаще встречается агитация за правящую партию, чем за другие политические силы. Также жители столицы столкнулись со сложностями из-за изменения адресов некоторых избирательных участков. То есть партия власти (Пашиняна) предпринимает шаги по снижению явки избирателей).В парламенте Армении – Национальном Собрании – 101 депутат. Общее число избирателей составляет 2 485 851 человек. Выборы проходят по пропорциональной системе только на территории Армении. Зарубежных участков, согласно законодательству республики, нет.Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нём примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет самостоятельно назначить правительство и премьер-министра.Нынешний премьер-министр Армении Пашинян уже проголосовал на выборах."Все процессы проходят согласно избирательному законодательству республики. В Армении есть многие факты избирательной коррупции, и правоохранительные органы должны среагировать", – заявил он на избирательном участке.При этом Пашинян заявил, что отношения Армении и России имеют институциональную глубину и основаны на взаимном уважении, а сама Армения пока объективно не готова к статусу члена Европейского союза. Также Пашинян заявил, что Армения – полноправный член Евразийского экономического союза."Армению не могут лишить статуса члена Евразийского экономического союза, все решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Республика Армения, следовательно, обладает также правом вето, как и все страны-члены", – отметил Пашинян.Вся эта предвыборная риторики в значительной степени отличается от того, что говорил Пашинян еще несколько дней назад, утверждая, что цель Армении - Евросоюз, отказ от российских энергоносителей и о желании выйти из ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), а так же сделал другие заявления, явно антироссийские. В настоящее время из-за обнаруженных нарушений фрукты, цветы и некоторая продукция армянского производства по решению контролирующих органов России запрещена к ввозу на территорию РФ.Проголосовал на выборах и возглавляющий список оппозиционной партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян, который заявил, что проголосовал за большие изменения. Лидером партии "Сильная Армения" является предприниматель Самвел Карапетян."Я проголосовал за большие изменения, где армяне заняты реконструкцией своей страны, не конфликтуя друг с другом. Перестроим Армению и сбросим с себя общий фон противоречий, превратим её в сильную, развивающуюся, серьезную, активную страну, чтобы будущие поколения смогли её укрепить", – заявил Карапетян журналистам после голосования.За день до выборов Следственный комитет Армении решил задержать шесть кандидатов в депутаты от партии Карапетяна."В ходе предварительного следствия по уголовному производству, касающемуся материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах, в отношении шести кандидатов в депутаты от партии "Сильная Армения" инициировано уголовное преследование", — говорилось в заявлении СК.Голосовать армян на выборах призвал и политический противник Пашиняна архиепископ Баграт Галстанян, находящийся под домашним арестом.В конце июня 2025 года Галстанян и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке захвата власти. Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Суд Армении 4 июня изменил меру пресечения архиепископу на домашний арест, сообщало возглавляемое им движение "Священная борьба"."Кто не идет на выборы, тот не имеет права говорить что-либо, тот дает другим решать, как ему жить. Мы сегодня оказались перед водоразделом. Я призываю всех идти на голосование и взять на себя ответственность", – цитировало архиепископа издание Sputnik Армения.В ходе общения с журналистами в своей ереванской квартире он сообщил, что вскоре уедет в Иджеван для голосования по месту прописки.Армянский политолог Тигран Кочарян заявил, что оппозиционные партии Армении учли свои прошлые ошибки, что может быть опасно для власти."Оппозиционные партии наконец определились со своим электоратом, и их избиратели практически не пересекаются. Второй президент Армении и лидер блока "Армения" Роберт Кочарян – это про внешнюю политику и наказание Пашиняна. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна – про экономику, рабочие места и тому подобное. "Процветающая Армения" Гагика Царукяна – села и социалка. "Крылья Единства" Армана Татояна ориентируется на молодежь и либералов", – заявил Кочарян в комментарии РИА Новости.Тем самым они отошли от тактики предыдущих выборов в 2021 году, когда все "боролись за одну и ту же электоральную группу и когда на выборы не пришли 51% избирателей". Сейчас же, полагает политолог, чем будет выше явка, тем меньше у "Гражданского договора" шансов на победу."И такая смена тактики - плохая новость для самого Пашиняна. Он ведь опирается на бюрократию и силовиков. Последние годы щедро задабривал их высокими зарплатами и премиями. Кроме того, есть люди, которые считают Пашиняна таким "человеком из своей среды", простым. Чтобы убедить их в этом, он чавкает, когда кушает пирожки (речь о видеороликах, которые премьер выкладывает в соцсетях). По истории с силовиками в аэропорте, которые тщательно всех проверяют, видно, что Пашинян сильно нервничает", – заявил Кочарян.Координатор миссии СНГ на выборах в парламент Армении Жакип Асанов отметил спокойную обстановку в ходе голосования на избирательных участках в Ереване."Мы поговорили с наблюдателями и членами комиссии, есть ли у них вопросы относительно организации. В целом я хочу отметить, что здесь очень спокойная рабочая атмосфера, люди уже приходят, отдают свои голоса", – заявил Асанов журналистам на одном из избирательных участков в Ереване.Он отметил, что выборы организованы на должном уровне и по процессу голосования никаких особых вопросов пока не возникло.Асанов рассказал, что представители миссии СНГ планируют посетить избирательные участки не только в Ереване, но и регионах республики. Вечером миссия будет наблюдать за процессом подсчета голосов и по итогам работы примет заключение.Подробнее о нюансах армянской политики – в статье Елены Мурзиной ""Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна".

https://ukraina.ru/20260606/medvedev-usomnilsya-v-legitimnosti-vyborov-v-armenii--1079909158.html

https://ukraina.ru/20260606/ataka-na-sankt-peterburg-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-6-iyunya-1079909438.html

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эксклюзив, хроники, никол пашинян, роберт кочарян, москва, ереван, армения, снг