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Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы
Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы - 07.06.2026 Украина.ру
Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы
Президент США Дональд Трамп, привыкший к безоговорочной лояльности однопартийцев, неожиданно столкнулся с растущим сопротивлением в собственных рядах. Как сообщает Reuters, республиканцы в Конгрессе, долгое время боявшиеся перечить главе Белого дома, начали демонстрировать готовность к открытому разрыву
2026-06-07T15:07
2026-06-07T15:07
2026-06-07T15:07
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Только за последнюю неделю несколько фракций республиканцев в Сенате и Палате представителей выступили с осуждением войны против Ирана, отклонили финансирование в размере одного миллиарда долларов на строительство Бального зала Белого дома и заблокировали законодательство о домашнем шпионаже. Но самый чувствительный удар нанесла Палата представителей, приняв в четверг законопроект об оказании помощи Украине и введении новых санкций против России — мера, которую Трамп, скорее всего, будет вынужден ветировать. Пока республиканская оппозиция носила в основном символический характер. Однако растущая коалиция демонстрирует готовность порвать с президентом и может угрожать его самым амбициозным инициативам вплоть до дня промежуточных выборов. Об этом – в материале Американская парадигма: так с кем же дружат и против кого воюют США – Россия или Украина?
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, reuters, сенат
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Reuters, сенат
Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы
Президент США Дональд Трамп, привыкший к безоговорочной лояльности однопартийцев, неожиданно столкнулся с растущим сопротивлением в собственных рядах. Как сообщает Reuters, республиканцы в Конгрессе, долгое время боявшиеся перечить главе Белого дома, начали демонстрировать готовность к открытому разрыву
Только за последнюю неделю несколько фракций республиканцев в Сенате и Палате представителей выступили с осуждением войны против Ирана, отклонили финансирование в размере одного миллиарда долларов на строительство Бального зала Белого дома и заблокировали законодательство о домашнем шпионаже.
Но самый чувствительный удар нанесла Палата представителей, приняв в четверг законопроект об оказании помощи Украине и введении новых санкций против России — мера, которую Трамп, скорее всего, будет вынужден ветировать. Пока республиканская оппозиция носила в основном символический характер.
Однако растущая коалиция демонстрирует готовность порвать с президентом и может угрожать его самым амбициозным инициативам вплоть до дня промежуточных выборов. Об этом – в материале Американская парадигма: так с кем же дружат и против кого воюют США – Россия или Украина?