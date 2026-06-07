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Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы

Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы - 07.06.2026 Украина.ру

Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы

Президент США Дональд Трамп, привыкший к безоговорочной лояльности однопартийцев, неожиданно столкнулся с растущим сопротивлением в собственных рядах. Как сообщает Reuters, республиканцы в Конгрессе, долгое время боявшиеся перечить главе Белого дома, начали демонстрировать готовность к открытому разрыву

2026-06-07T15:07

2026-06-07T15:07

2026-06-07T15:07

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Только за последнюю неделю несколько фракций республиканцев в Сенате и Палате представителей выступили с осуждением войны против Ирана, отклонили финансирование в размере одного миллиарда долларов на строительство Бального зала Белого дома и заблокировали законодательство о домашнем шпионаже. Но самый чувствительный удар нанесла Палата представителей, приняв в четверг законопроект об оказании помощи Украине и введении новых санкций против России — мера, которую Трамп, скорее всего, будет вынужден ветировать. Пока республиканская оппозиция носила в основном символический характер. Однако растущая коалиция демонстрирует готовность порвать с президентом и может угрожать его самым амбициозным инициативам вплоть до дня промежуточных выборов. Об этом – в материале Американская парадигма: так с кем же дружат и против кого воюют США – Россия или Украина?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, reuters, сенат