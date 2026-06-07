https://ukraina.ru/20260607/vybory-s-narusheniyami-itogi-7-iyunya-1079927513.html

Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня

Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня - 07.06.2026 Украина.ру

Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня

Армянская оппозиция рассказала о том, как проходят выборы в стране

2026-06-07T18:21

2026-06-07T18:21

2026-06-07T18:21

эксклюзив

хроники

эммануэль макрон

армения

париж

франция

никол пашинян

мвд

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/07/1079927388_0:21:3110:1770_1920x0_80_0_0_fa7b257e1a040420f55766c45980efea.jpg

На парламентских выборах в Армении фиксируют множество нарушений, сообщил представитель партии "Сильная Армения", адвокат Арам Вардеванян."Есть и репрессии, и случаи нарушения электорального кодекса. Есть и технические нарушения. Есть и нарушения посущественнее. Ну это процесс. Идем вперед. Мы все фиксируем", — заявил он в комментарии изданию "Известия".Вардеванян пояснил, что есть случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35.Ранее лидер "Сильной Армении" Самвел Карапетян сообщал о массовых арестах сторонников оппозиции."Прямо сейчас идут аресты наших сторонников, очень многих и сегодня арестовали, и вчера более 100 человек арестовали. Но ничего страшного", — говорил он днём.Он заявил, что в Армении нужно сформировать легитимную власть.Пресс-секретарь партии Марианна Каграманян также рассказала РИА Новости, что неизвестные в масках пытались проникнуть в офис политсилы в Гюмри."Ситуацию в Гюмри уточняем. Там люди в масках проникают в офис ("Сильной Армении" – Ред.). Адвокатов туда не пускают", - отмечалось в заявлении.Позднее МВД Армении заявило о задержании трёх человек."Поступила информация о раздаче предвыборной взятки. Задержаны три человека", – сообщил журналистам советник главы МВД республики Артур Худинян.Также ранее блок "Армения", возглавляемый Робертом Кочаряном, сообщил о случаях вноса и выноса бюллетеней из избирательных участков в день выборов."В день голосования были зафиксированы случаи вноса и выноса избирательных бюллетеней из участков. Все указанные случаи находятся под постоянным контролем наших доверенных лиц и юридических групп. Полученная информация проверяется, документируется и в установленном порядке передается компетентным органам", – говорилось в заявлении блока.Глава офиса самого Кочаряна Баграт Мигоян рассказал о том, что в квартире бывшего президента Армении обнаружили прописанным незнакомого человека."Конечно, в семье президента Кочаряна нет никого по имени Кнарик Петросян, и по данному адресу она не могла быть зарегистрирована. Нам известно, что требуется разрешение владельца, чтобы кого-либо зарегистрировать по этому адресу. Это очередное доказательство порочной практики властей по регистрации лишних людей по разным адресам, и они настолько обнаглели, что регистрируют лишнего человека даже по адресу президента", – заявил Мигоян в комментарии армянскому "Пятому каналу".По информации этого СМИ, с утра граждане Армении, участвующие в парламентских выборах, обнаруживают по своим адресам прописанных незнакомых людей.Кроме того, лидер "Процветающей Армении" Гагик Царукян заявил, что утром силовики задержали 50 сторонников его партии."Людей ни за что увели, но это не решение вопроса — народ от такого устал", – заявил Царукян.Ранее французское издание Le Journal du Dimanche писало о многочисленных нарушениях накануне выборов и о том, что властям Армении помогают французские спецслужбы."В борьбе с "инакомыслием" армянские власти пользуются активной поддержкой французской разведки. Сотрудники спецподразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете высказывания, противоречащие официальной линии. В начале мая президент Эммануэль Макрон закрепил эту практику юридически, подписав соглашение о сотрудничестве между Парижем и Ереваном", – указывалось в публикации издания.Когда Макрону задали вопрос о вмешательстве в выборы, тот заявил, что речь идёт о позиции французских властей."Это не вмешательство, это политическая позиция", – отметил Макрон.По информации издания, французские офицеры помогают властям Армении."Любая информация, компрометирующая Пашиняна, теперь проходит через дополнительные фильтры, установленные французскими кибер-офицерами. Однако, несмотря на эту цензуру, множество материалов сообщают о препятствиях в ходе выборов, что позволяет судить о масштабах протеста. К тому же стоит помнить, что опрос, проведенный в феврале, показал: 48% населения не доверяют ни одному из действующих политиков", – отмечалось в публикации издания.Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев прокомментировал эту публикацию."Чудесно. То есть, в стране, которая является как бы партнёром (ну да, понимаем всё, потому и как бы) открыто работает разведка страны НАТО. При этом, утечка не случайная. Это просто демонстрация силы. Сразу вспоминается старый мем из 90-х, послание одного подростка в чате другому. Текст оригинала сохранен: "во 1) х..ле ты мне сделаешь вовторых пошел н..уй втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени". Вот буквально один в один. "Да, мы тут в Армении делаем, что хотим, и Пашиняну рисуем поддержку. И чё, йопта?"", – писал он в своём телеграм-канале 7 июня.По словам Медведева, публикация французского СМИ ориентирована прежде всего на граждан Армении."Но, стоит понимать, что эта информация ориентирована прежде всего на аудиторию внутри Армении. Тем, кто против Пашиняна это сигнал, что у них ничего не получится. Многочисленные сторонники Пашиняна наоборот, впадают в экстаз потому что "сама Франция за нас, это не ваша вонючая Россия". Армения окончательно становится плацдармом для западных разведок и западной экспансии", – подчеркнул Медведев.В Армении 7 июня проходят выборы в парламент, в них участвуют 18 партий и блоков. По данным западных социологов, партию "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиционные партии в сумме могут набрать порядка 49%: "Сильная Армения" - 26%, блок "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6%, "Крылья единства" - 5%. Остальные партии, согласно прогнозам, не преодолеют 4-процентный барьер.Подробнее о нюансах армянской политики – в статье Елены Мурзиной ""Армения - цэ Европа!" А возможно ли вступление Армении в ЕС в принципе? Розы и коньяк от Никола Пашиняна".

https://ukraina.ru/20260607/massovye-zaderzhaniya-v-armenii-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-7-iyunya-1079923779.html

https://ukraina.ru/20260607/vybory-v-armenii-khronika-sobytiy-na-utro-7-iyunya-1079921008.html

армения

париж

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, армения, париж, франция, никол пашинян, мвд, нато, ес