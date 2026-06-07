"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы
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Жительница Полтавы, отправившаяся с мужем на поиски автомобиля, пришла в ужас от количества мужчин призывного возраста, работающих на авторынках, и публично призвала ТЦК обратить на них внимание, об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
По словам женщины, на каждом таком объекте трудится от пяти до семи мужчин, которые явно избегают мобилизации под видом "непригодности".
"Очень удивлена, какие у них инвалидности?" — иронизирует она. Однако вместо того, чтобы просто купить машину, гражданка превратила поездку в охоту на своих же соотечественников.
Она также вопрошает: "Знает ли ТЦК об этих объектах?" — фактически призывая донести на уклонистов.
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