https://ukraina.ru/20260607/kakie-u-nikh-invalidnosti-ukrainka-ustroila-okhotu-na-uklonistov-obekhav-avtorynki-poltavy-1079925604.html

"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы

"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы - 07.06.2026 Украина.ру

"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы

Жительница Полтавы, отправившаяся с мужем на поиски автомобиля, пришла в ужас от количества мужчин призывного возраста, работающих на авторынках, и публично призвала ТЦК обратить на них внимание, об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-07T15:31

2026-06-07T15:31

2026-06-07T15:31

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По словам женщины, на каждом таком объекте трудится от пяти до семи мужчин, которые явно избегают мобилизации под видом "непригодности". "Очень удивлена, какие у них инвалидности?" — иронизирует она. Однако вместо того, чтобы просто купить машину, гражданка превратила поездку в охоту на своих же соотечественников. Она также вопрошает: "Знает ли ТЦК об этих объектах?" — фактически призывая донести на уклонистов. Ранее в новостях: Украинский военнослужащий с сообщницей заработали крупную сумму на "бронировании" уклониста

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новости, полтава, тцк