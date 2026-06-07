"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы - 07.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260607/kakie-u-nikh-invalidnosti-ukrainka-ustroila-okhotu-na-uklonistov-obekhav-avtorynki-poltavy-1079925604.html
"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы
"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы - 07.06.2026 Украина.ру
"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы
Жительница Полтавы, отправившаяся с мужем на поиски автомобиля, пришла в ужас от количества мужчин призывного возраста, работающих на авторынках, и публично призвала ТЦК обратить на них внимание, об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T15:31
2026-06-07T15:31
новости
полтава
тцк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_0cab4b1700d342a83a0c411d4536ff00.jpg
По словам женщины, на каждом таком объекте трудится от пяти до семи мужчин, которые явно избегают мобилизации под видом "непригодности". "Очень удивлена, какие у них инвалидности?" — иронизирует она. Однако вместо того, чтобы просто купить машину, гражданка превратила поездку в охоту на своих же соотечественников. Она также вопрошает: "Знает ли ТЦК об этих объектах?" — фактически призывая донести на уклонистов. Ранее в новостях: Украинский военнослужащий с сообщницей заработали крупную сумму на "бронировании" уклониста
полтава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051773887_106:0:1065:719_1920x0_80_0_0_ad0af122a5c206c7d8a97a10618c66ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, полтава, тцк
Новости, Полтава, ТЦК

"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы

15:31 07.06.2026
 
© ФотоНа Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Жительница Полтавы, отправившаяся с мужем на поиски автомобиля, пришла в ужас от количества мужчин призывного возраста, работающих на авторынках, и публично призвала ТЦК обратить на них внимание, об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
По словам женщины, на каждом таком объекте трудится от пяти до семи мужчин, которые явно избегают мобилизации под видом "непригодности".
"Очень удивлена, какие у них инвалидности?" — иронизирует она. Однако вместо того, чтобы просто купить машину, гражданка превратила поездку в охоту на своих же соотечественников.
Она также вопрошает: "Знает ли ТЦК об этих объектах?" — фактически призывая донести на уклонистов.
Ранее в новостях: Украинский военнослужащий с сообщницей заработали крупную сумму на "бронировании" уклониста
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПолтаваТЦК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:12"Золотой посол": Залужный "под шумок" скупает элитную недвижимость в Британии
16:00Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузах
15:46Зеленский не смог согласовать встречу с Мадьяром
15:31"Какие у них инвалидности?": украинка устроила охоту на уклонистов, объехав авторынки Полтавы
15:07Трамп столкнулся с бунтом республиканцев: Конгресс саботирует военные авантюры и блокирует расходы
14:35Купянск: бои идут на двух берегах Оскола и в городской застройке
14:20Атака БПЛА на Белгородскую область: пострадал житель, под ударом четыре района
13:59"Крайне важно, чтобы мужчины оставались и воевали". Европа закроет границу для украинцев
13:30Ушаков заявил, что Россия и Украина продолжают закрытый диалог. Главное к этому часу
13:05Санду анонсировала производство дронов-камикадзе в Молдавии для отправки Киеву
13:00Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июня
12:53Зачем Зеленский написал Путину
12:36За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Новости СВО
12:18Военкор: ВС РФ перерезали логистику ВСУ на Сумском направлении
12:15Высокие технологии против старой идеологии: как победить в войне нового типа – Евстафьев
11:10Российские силы расширяют контроль на Краснолиманском направлении
10:30Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
10:29ВС РФ наносят удары по объектам ВСУ в Запорожье. Новости СВО
09:45Военкор Котенок сообщил о происходящем на Харьковском направлении
09:37Украинские военнообязанные почти 700 раз пытались сбежать за границу. Главное к этому часу
Лента новостейМолния