https://ukraina.ru/20260607/obstanovka-na-krasnolimanskom-napravlenii--vs-rf-rasshiryayut-kontrol-protivnik-pytaetsya-1079928105.html

Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать

Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать - 07.06.2026 Украина.ру

Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать

Российские войска продолжают наступление на Краснолиманском направлении. Противник сохраняет отдельные позиции и пытается контратаковать, но наши подразделения методично выдавливают его с занимаемых рубежей. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-07T18:48

2026-06-07T18:48

2026-06-07T18:48

россия

красный лиман

краснолиманское направление

вооруженные силы украины

спецоперация

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🟥 На участке между Кировском (Заречным) и Ставками силы ВСУ еще удерживают несколько локальных позиций, по которым активно работают российские дроноводы. Противник несет потери. 🟥 Удары наносятся по вражеским позициям западнее Красного Лимана и в самом городе. Продвижение российских войск продолжается с северной, восточной и южной частей населенного пункта. 🟥 Идет зачистка в лесополосах вдоль дороги Красный Лиман — Кировск. Территория методично очищается от остатков вражеских групп. 🟥 На западных подступах к Красному Лиману выявляются и уничтожаются наблюдательно-разведывательные комплексы противника, которые ВСУ пытаются запускать в город со стороны Голубых Озер. ВКС России продолжают наносить удары в этом районе ФАБами. 🟥 Контроль территории расширен в направлении Щурово в лесном массиве — российские подразделения закрепляются на новых рубежах. 🟥 В районе Шандриголово ВСУ накопили силы и пытаются контратаковать, рассчитывая разделить нашу линию обороны и вклиниться в нее по сценарию Днепропетровского участка. Однако российские войска, зная тактику противника, наносят массированные удары по вражеским группам, срывая их планы. О других новостях к этому часу: За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, красный лиман, краснолиманское направление, вооруженные силы украины, спецоперация