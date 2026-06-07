https://ukraina.ru/20260607/obstanovka-na-krasnolimanskom-napravlenii--vs-rf-rasshiryayut-kontrol-protivnik-pytaetsya-1079928105.html
Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать
Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать - 07.06.2026 Украина.ру
Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать
Российские войска продолжают наступление на Краснолиманском направлении. Противник сохраняет отдельные позиции и пытается контратаковать, но наши подразделения методично выдавливают его с занимаемых рубежей. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T18:48
2026-06-07T18:48
2026-06-07T18:48
россия
красный лиман
краснолиманское направление
вооруженные силы украины
спецоперация
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🟥 На участке между Кировском (Заречным) и Ставками силы ВСУ еще удерживают несколько локальных позиций, по которым активно работают российские дроноводы. Противник несет потери. 🟥 Удары наносятся по вражеским позициям западнее Красного Лимана и в самом городе. Продвижение российских войск продолжается с северной, восточной и южной частей населенного пункта. 🟥 Идет зачистка в лесополосах вдоль дороги Красный Лиман — Кировск. Территория методично очищается от остатков вражеских групп. 🟥 На западных подступах к Красному Лиману выявляются и уничтожаются наблюдательно-разведывательные комплексы противника, которые ВСУ пытаются запускать в город со стороны Голубых Озер. ВКС России продолжают наносить удары в этом районе ФАБами. 🟥 Контроль территории расширен в направлении Щурово в лесном массиве — российские подразделения закрепляются на новых рубежах. 🟥 В районе Шандриголово ВСУ накопили силы и пытаются контратаковать, рассчитывая разделить нашу линию обороны и вклиниться в нее по сценарию Днепропетровского участка. Однако российские войска, зная тактику противника, наносят массированные удары по вражеским группам, срывая их планы. О других новостях к этому часу: За сутки уничтожено 500 украинских беспилотников. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, красный лиман, краснолиманское направление, вооруженные силы украины, спецоперация
Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать
Российские войска продолжают наступление на Краснолиманском направлении. Противник сохраняет отдельные позиции и пытается контратаковать, но наши подразделения методично выдавливают его с занимаемых рубежей. Об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 На участке между Кировском (Заречным) и Ставками силы ВСУ еще удерживают несколько локальных позиций, по которым активно работают российские дроноводы. Противник несет потери.
🟥 Удары наносятся по вражеским позициям западнее Красного Лимана и в самом городе. Продвижение российских войск продолжается с северной, восточной и южной частей населенного пункта.
🟥 Идет зачистка в лесополосах вдоль дороги Красный Лиман — Кировск. Территория методично очищается от остатков вражеских групп.
🟥 На западных подступах к Красному Лиману выявляются и уничтожаются наблюдательно-разведывательные комплексы противника, которые ВСУ пытаются запускать в город со стороны Голубых Озер. ВКС России продолжают наносить удары в этом районе ФАБами.
🟥 Контроль территории расширен в направлении Щурово в лесном массиве — российские подразделения закрепляются на новых рубежах.
🟥 В районе Шандриголово ВСУ накопили силы и пытаются контратаковать, рассчитывая разделить нашу линию обороны и вклиниться в нее по сценарию Днепропетровского участка. Однако российские войска, зная тактику противника, наносят массированные удары по вражеским группам, срывая их планы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру