https://ukraina.ru/20260607/zachem-zelenskiy-napisal-putinu-1079921390.html

Зачем Зеленский написал Путину

Зачем Зеленский написал Путину - 07.06.2026 Украина.ру

Зачем Зеленский написал Путину

Криворожский пианист, он же просроченный президент незалежной Владимир Александрович Зеленский, накатал письмо Владимиру Владимировичу Путину. Вообще, если учитывать его недавнее письмо Трампу и Конгрессу, Зеленский явно ударился в эпистолярный жанр.

2026-06-07T12:53

2026-06-07T12:53

2026-06-07T12:54

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Давайте разбираться, почему возникло это письмо, для чего оно понадобилось и чем, по сути, является. Уж точно не призывом к мирным переговорам.Здесь важен контекст. Первое письмо Трампу по поводу ракет Patriot, лицензий на их производство и недостаточных объёмов выпуска в США было не дипломатическим актом и не попыткой реально решить проблему. Это было осознаннно опубличенное письмо, преследующее вполне утилитарную цель. Речь идёт о попытке подставить Трампа в логике будущей кампании перед выборами в Конгресс, которые пройдут осенью. Фактически эта кампания начнётся уже в августе. Трамп и без того находится в сложном положении: иранская история, внутриполитические проблемы, ситуация внутри собственной команды, экономические и миграционные кризисы, конфликты сразу по нескольким внешнеполитическим направлениям. При этом значительная часть американских медиа ориентирована на глобалистов, лагерь Демократической партии, а также на неоконов и ястребов, которые тоже относятся к нему без особой симпатии. Именно поэтому письмо Зеленского Трампу и Конгрессу выглядит как заранее подготовленная политическая заготовка. Чтобы затем именно на Трампа возложить ответственность за эффективные удары российских ВКС, разрушения, жертвы и развитие ситуации, ведущее к военному поражению Украины.И в этой же логике, на самом деле, нужно рассматривать и письмо Владимиру Владимировичу Путину в котором, якобы, призыв к миру. Нет, никакой это не призыв к миру. Появилось оно во многом как реакция на выступление президента России на Петербургском международном экономическом форуме и на те тезисы по украинскому кризису, которые там были озвучены. Во многом это тоже заготовка. Заготовка, которая очень логично укладывается во всё происходящее, в ту информационную бурю, которую продвигают глобалисты и европейские медиа в надежде повлиять на настроения внутри России. Почему? Да потому что в сентябре в России выборы в Государственную Думу. Попытки влиять на выборы на постсоветском пространстве всегда были одной из любимых игр глобалистов. Не раз и не два у них это получалось. С Россией не выходило, но это вовсе не означает, что они не будут пытаться раскачивать ситуацию и сейчас. И письмо это, если разбирать его именно в такой логике, ровно про это. Про попытку повлиять на настроения в России. И, всё то, что они делают на фронте, все атаки по гражданскому населению, логистике и транспорту, особенно в новых регионах —ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, в Крыму, а также в приграничных регионах, укладывается в эту же схему. Сюда же относятся удары вглубь России по производствам, нефтепереработке, логистической и экспортной инфраструктуре, портам, а также удары по Санкт-Петербургу в день открытия Петербургского международного экономического форума.По их мнению, всё это должно влиять и на состояние российской экономики, и на настроение российского обывателя. И теперь к этой кампании добавляется история с письмом, которое они наверняка будут использовать на все лады. Кроме того, очевидно, что письмо носит откровенно хамский характер. По своей стилистике оно мало отличается от выпадов советника офиса Зеленского Подоляка в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. И письмо Зеленского Путину выглядит как продолжение той же манеры поведения.Ну и давайте разберёмся, что именно он там утверждает. Повторюсь, это во многом заготовка, которая, судя по всему, была сформулирована заранее, но одновременно стала и оперативной реакцией на выступление Владимира Владимировича на форуме. Цитата Зеленского: "Когда вы пришли к власти в России более 26 лет назад, многие люди на Украине относились к вам позитивно, но это уже в прошлом". Ну, ты за всех не говори. Я уверен, что и сегодня на Украине хватает людей, которые относятся к Путину с уважением. Дальше идёт попытка сделать акцент на личной ответственности. Мол, дело не в НАТО, не в геополитике и не в языковом вопросе, а исключительно в личном выборе Путина. Но лидер государства ответственность на себя и так принимает. Вам, Владимир Александрович, это понять сложно. Вы слишком долго привыкли перекладывать ответственность на кого угодно.Ещё одна цитата: "Абсолютное большинство украинцев положительно восприняли тот факт, что наши дальнобойные дроны посетили открытие форума в Петербурге". И это лишний раз подтверждает, что главная цель подобных ударов — именно медийный эффект и воздействие на российское общество. Далее Зеленский подчёркивает, что удары были нанесены с расстояния более тысячи километров и добавляет: "Это расстояние не является пределом наших возможностей". Но здесь он фактически выгораживает своих подельников из Прибалтики. Потому что атака могла наноситься исключительно либо с территории прибалтийских республик, либо с кораблей, находившихся в их территориальных водах. И если это так, то их ответственность прямая. То же касается ударов по Усть-Луге и Приморску. Там роль прибалтийских государств также выглядит далеко не опосредованной. Ну и, естественно, нельзя забывать про всех участников этой цепочки в Европе: спутниковую связь, наведение, технологии и прочую натовскую инфраструктуру. Все они в этом повязаны. И, очевидно, что далеко не всё, что подаётся как удар с территории Украины, обязательно стартовало именно оттуда. В отдельных случаях речь может идти и о других направлениях.Так что здесь Владимир Александрович, мягко говоря, тоже лепит горбатого к стенке.И потом в письме идёт уже прямая апелляция к населению России. "Им не нравятся наши дроны и ракеты. Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен. Им не нравятся ограничения. Им не нравится ваше намерение начать вторую волну мобилизации". Вот! Я много говорю о том, что в их мечтах мобилизация в России обязательно должна произойти. Хотя военно-политическое руководство России не раз заявляло обратное, подчёркивая, что существующей контрактной комплектации достаточно. Но они убеждены, что мобилизация будет и что она повлияет на общественные настроения в стране. Дальше ещё одна фраза: "Им не нравится, что конца вашей войне не видно". Тоже большое допущение. Социология, в том числе публикуемая социологами, которых сложно заподозрить в симпатиях к российской власти, показывает, что уровень поддержки военно-политического руководства России остаётся высоким. А вместе с ним сохраняется и поддержка принимаемых решений.Но самое интересное дальше. "Вам придётся значительно тяжелее бороться за собственное существование". Это уже фактически прямая угроза. Причём обратите внимание, речь идёт не о существовании России, а о существовании лично Путина. Идёт сознательная попытка разделить государство и руководство страны. После этого следует традиционный набор намёков и аллюзий. "Когда Россия устаёт, приходит перемена". Прямой намёк на потрясения прошлого: февральскую революцию, октябрьский переворот, распад СССР или иные кризисы российской государственности. То есть фактически говорится о сценариях свержения власти, внутренних потрясений или угроз конституционному строю. Именно в этом, судя по всему, и состоит их расчёт. Они считают, что санкции, удары по экспортной инфраструктуре, нефтепереработке, логистике, давление на экономику, мобилизация и раскачивание внутренних проблем в совокупности способны привести к подобному результату. Во всех их сценариях эта логика присутствует. Они понимают, что нанести военное поражение России невозможно. Поэтому ставка делается на другое — на попытку перевернуть Россию изнутри.Дальше, идёт очередное враньё. "Вчера я получил доклад о потерях вашей армии в мае. Снова число превысило 30 тысяч российских военнослужащих убитыми и тяжелоранеными". Эту историю Зеленский продвигает уже давно. Озвучивал её и в Ереване, и раньше. Чистая ложь. Иначе ситуация на линии боевого соприкосновения выглядела бы совершенно иначе. Но это - нарратив, который они пытаются донести до максимально широкой аудитории, в том числе и до россиян. При этом Владимир Владимирович, в свою очередь, говорил о 40 тысячах потерь Украины за последний месяц. И эта оценка, на мой взгляд, выглядит более правдоподобной хотя бы потому, что сохраняется прежняя пропорция обменов телами. Даже когда украинская сторона рассказывает об отбитых территориях и успешных действиях, пропорция обменов остаётся примерно той же: Украина передаёт десятки тел, а Россия сотни и тысячи. Так у кого потери больше? Ответ, по моему мнению, очевиден. Потому, что даже если где-то украинской стороне удаётся добиться локальных продвижений ценой огромных усилий и концентрации ресурсов, в целом инициатива всё равно остаётся за Россией. Темпы могут меняться, количество освобождённых квадратных километров может отличаться, но характер обменов телами остаётся прежним. И это, на мой взгляд, прямо указывает на то, что потери Украины значительно выше.Дальше ещё одна цитата: "Мы не позволим тем, кто убеждает вас в скором ослаблении санкций против России, добиться успеха". Это он про кого? Про Трампа? "Мы получаем поддержку, вы получаете санкции". Ну как сказать. Против России действительно выступает весь блок НАТО и значительная часть коллективного Запада. Санкционное давление беспрецедентное. Но одновременно существует и другая часть мира. Большая часть населения планеты, значительная часть мировой экономики и огромное геополитическое пространство, которое не ограничивается рамками так называемого золотого миллиарда. Именно поэтому, несмотря на все проблемы и сложности, которых отрицать никто не собирается, изолировать Россию ни политически, ни экономически не получилось. Да. российская экономика сталкивается с серьёзными вызовами. Но это совершенно не та безнадёжная картина, которую пытаются рисовать авторы подобных заявлений. Дальше Зеленский приводит пример Орбана. "Пример Орбана показывает, как заканчивают те, кто помогает России в войне против нас". Но, сменивший его Петер Мадьяр для Киева оказался почти такой же, если не большей, проблемой для Киева. Ведь там речь о национальных интересах Венгрии, а не о "руке Москвы", о чем Зеленский в своем письме не говорит.И, наконец, в письме Зеленский предлагает закончить войну через прямой диалог фактически без участия Соединённых Штатов. Он фактически предлагает двухсторонний формат общения напрямую между ним и Путиным. Прямо говорится: "между вами и мной". Но очевидно, что подобный формат сегодня выглядит крайне маловероятным. Тем более что одновременно предлагается полное прекращение огня только на период переговоров. При этом российская позиция и ранее неоднократно формулировалась публично. Условия, которые Москва считает необходимыми для переговорного процесса, озвучивались не раз. Только отведение с Донбасса, переговоры, подписание мирного договора и вот только тогда прекращение огня. Знают об этом в Киеве? Да конечно же! Поэтому никакое это не приглашение к переговорам. Ну и отдельно вновь поднимается тема обмена пленными по формуле "всех на всех", которая традиционно фигурирует практически во всех подобных заявлениях. Дальше идёт тема возвращения гражданских и детей. Ещё одна история, вокруг которой Киевом выстроено огромное количество мифов и политических обвинений.После этого следует очередной выпад: "Не бойтесь выбрать путь выхода из этой войны. Это главное, что требуется от вас сейчас". То есть речь идёт уже не о переговорах, а о прямой попытке унизить оппонента, представить его слабым или нерешительным. Это не дипломатия явно. По сути, это политическое заявление, адресованное прежде всего информационному пространству, элемент информационной кампании. Кампании, направленной против российского руководства и рассчитанной на российский внутриполитический эффект в преддверии выборов. Ну, и повторюсь, одновременно это была реакция на выступление Владимира Владимировича на Петербургском международном экономическом форуме, где были вновь подробно изложены российские подходы к украинскому кризису. Бесконечный кровавый "капитанский конкурс КВН", с шутками, каламбурами и сотнями тысяч трупов.Мнения других экспертов о письме Зеленского Путину - в статье "Зачем Зеленский написал письмо Путину?"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

https://ukraina.ru/20260605/provokatsiya-voyny-zelenskiy-boitsya-i-po-khamski-na-grani-fola-pugaet-putina-i-rossiyu-----1079878129.html

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