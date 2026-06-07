В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна - 07.06.2026 Украина.ру
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В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна
В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна - 07.06.2026 Украина.ру
В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна
В Армении закрылись все 2005 избирательных участков, начался подсчет голосов. Явка составила 58,97% — из почти 2,5 миллиона избирателей к урнам пришли около 1,48 миллиона человек. Об этом 7 июня сообщили ряд СМИ
2026-06-07T20:46
2026-06-07T20:46
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никол пашинян
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За ходом голосования следили 13 местных и 8 международных наблюдательных миссий, а также представители 35 дипломатических миссий и 14 избирательных органов из других стран.В выборах участвуют 18 политических сил. Главная интрига — судьба премьер-министра Никола Пашиняна и его правящей партии "Гражданский договор". Основные соперники — альянс "Армения" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Проходной барьер для партий — 4 процента, для блоков из двух партий — 8 процентов, для альянсов из более чем двух партий — 10 процентов. Минимального порога явки нет. Эти выборы должны дать ответ на вопрос, останется ли Пашинян у власти. Напомним, накануне голосования Москва выражала обеспокоенность попытками армянских властей снять с выборов оппозиционные партии — официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что подобные шаги поставят под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Об этом – в материале МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, армения, россия, москва, никол пашинян, мид, мария захарова
Новости, Армения, Россия, Москва, Никол Пашинян, МИД, Мария Захарова

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна

20:46 07.06.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фото : Sputnik
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В Армении закрылись все 2005 избирательных участков, начался подсчет голосов. Явка составила 58,97% — из почти 2,5 миллиона избирателей к урнам пришли около 1,48 миллиона человек. Об этом 7 июня сообщили ряд СМИ
За ходом голосования следили 13 местных и 8 международных наблюдательных миссий, а также представители 35 дипломатических миссий и 14 избирательных органов из других стран.
В выборах участвуют 18 политических сил. Главная интрига — судьба премьер-министра Никола Пашиняна и его правящей партии "Гражданский договор". Основные соперники — альянс "Армения" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.
Проходной барьер для партий — 4 процента, для блоков из двух партий — 8 процентов, для альянсов из более чем двух партий — 10 процентов. Минимального порога явки нет. Эти выборы должны дать ответ на вопрос, останется ли Пашинян у власти.
Напомним, накануне голосования Москва выражала обеспокоенность попытками армянских властей снять с выборов оппозиционные партии — официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что подобные шаги поставят под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Об этом – в материале МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросом
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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НовостиАрменияРоссияМоскваНикол ПашинянМИДМария Захарова
 
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