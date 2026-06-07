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В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна - 07.06.2026 Украина.ру

В Армении завершилось голосование на парламентских выборах: решается судьба Пашиняна

В Армении закрылись все 2005 избирательных участков, начался подсчет голосов. Явка составила 58,97% — из почти 2,5 миллиона избирателей к урнам пришли около 1,48 миллиона человек. Об этом 7 июня сообщили ряд СМИ

2026-06-07T20:46

2026-06-07T20:46

2026-06-07T20:46

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За ходом голосования следили 13 местных и 8 международных наблюдательных миссий, а также представители 35 дипломатических миссий и 14 избирательных органов из других стран.В выборах участвуют 18 политических сил. Главная интрига — судьба премьер-министра Никола Пашиняна и его правящей партии "Гражданский договор". Основные соперники — альянс "Армения" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном и "Сильная Армения" Самвела Карапетяна. Проходной барьер для партий — 4 процента, для блоков из двух партий — 8 процентов, для альянсов из более чем двух партий — 10 процентов. Минимального порога явки нет. Эти выборы должны дать ответ на вопрос, останется ли Пашинян у власти. Напомним, накануне голосования Москва выражала обеспокоенность попытками армянских властей снять с выборов оппозиционные партии — официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что подобные шаги поставят под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Об этом – в материале МИД России: Ереван пытается не допустить оппозицию к выборам, легитимность голосования под вопросомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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