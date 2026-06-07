https://ukraina.ru/20260607/v-polshe-potrebovali-nalozhit-veto-na-vstuplenie-ukrainy-v-es-1079930107.html

В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС

В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС - 07.06.2026 Украина.ру

В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС

Заместитель председателя Сейма Польши Петр Згоржельский призвал Варшаву жестко заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом 7 июня сообщили украинские СМИ

2026-06-07T20:55

2026-06-07T20:55

2026-06-07T20:55

новости

украина

польша

варшава

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/14/1045502123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b47629ba30812f2244fefd6dcf18878.jpg

По словам Згоржельского, членство Киева в нынешнем формате станет катастрофой для польского аграрного сектора. "Вступление Украины в Европейский союз в нынешнем формате — это смерть польского сельского хозяйства. Их гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых черноземов, уничтожат наш экспорт. В этой ситуации мы должны наложить жесткое, бескомпромиссное вето", — заявил Згоржельский. Украинское зерно, мясо и другая сельхозпродукция уже не раз обрушивали рынки Восточной Европы. Фермеры выходили на протесты, блокировали границы, требовали защиты. А теперь Варшаве предлагают еще и открыть двери ЕС для украинских агрогигантов. Об этом – в материале Государства ЕС снова блокируют сельхозимпорт с Украины Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

польша

варшава

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, варшава, ес