В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Заместитель председателя Сейма Польши Петр Згоржельский призвал Варшаву жестко заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом 7 июня сообщили украинские СМИ
По словам Згоржельского, членство Киева в нынешнем формате станет катастрофой для польского аграрного сектора.
"Вступление Украины в Европейский союз в нынешнем формате — это смерть польского сельского хозяйства. Их гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых черноземов, уничтожат наш экспорт. В этой ситуации мы должны наложить жесткое, бескомпромиссное вето", — заявил Згоржельский.
Украинское зерно, мясо и другая сельхозпродукция уже не раз обрушивали рынки Восточной Европы. Фермеры выходили на протесты, блокировали границы, требовали защиты. А теперь Варшаве предлагают еще и открыть двери ЕС для украинских агрогигантов. Об этом – в материале Государства ЕС снова блокируют сельхозимпорт с Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня
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