В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС - 07.06.2026 Украина.ру
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В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС
В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС - 07.06.2026 Украина.ру
В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС
Заместитель председателя Сейма Польши Петр Згоржельский призвал Варшаву жестко заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом 7 июня сообщили украинские СМИ
2026-06-07T20:55
2026-06-07T20:55
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По словам Згоржельского, членство Киева в нынешнем формате станет катастрофой для польского аграрного сектора. "Вступление Украины в Европейский союз в нынешнем формате — это смерть польского сельского хозяйства. Их гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых черноземов, уничтожат наш экспорт. В этой ситуации мы должны наложить жесткое, бескомпромиссное вето", — заявил Згоржельский. Украинское зерно, мясо и другая сельхозпродукция уже не раз обрушивали рынки Восточной Европы. Фермеры выходили на протесты, блокировали границы, требовали защиты. А теперь Варшаве предлагают еще и открыть двери ЕС для украинских агрогигантов. Об этом – в материале Государства ЕС снова блокируют сельхозимпорт с Украины Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, украина, польша, варшава, ес
Новости, Украина, Польша, Варшава, ЕС

В Польше потребовали наложить вето на вступление Украины в ЕС

20:55 07.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Польши в Москве.
Флаги на территории посольства Польши в Москве. - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Заместитель председателя Сейма Польши Петр Згоржельский призвал Варшаву жестко заблокировать вступление Украины в Евросоюз. Об этом 7 июня сообщили украинские СМИ
По словам Згоржельского, членство Киева в нынешнем формате станет катастрофой для польского аграрного сектора.
"Вступление Украины в Европейский союз в нынешнем формате — это смерть польского сельского хозяйства. Их гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых черноземов, уничтожат наш экспорт. В этой ситуации мы должны наложить жесткое, бескомпромиссное вето", — заявил Згоржельский.
Украинское зерно, мясо и другая сельхозпродукция уже не раз обрушивали рынки Восточной Европы. Фермеры выходили на протесты, блокировали границы, требовали защиты. А теперь Варшаве предлагают еще и открыть двери ЕС для украинских агрогигантов. Об этом – в материале Государства ЕС снова блокируют сельхозимпорт с Украины
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня
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