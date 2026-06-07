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Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузах

Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузах - 07.06.2026 Украина.ру

Ядерная гонка за партой. 70 лет назад в СССР отменили плату за обучение в школах и вузах

Отто фон Бисмарку приписывают фразу: "франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель". Он этого не говорил, но мысль не становится менее верной – школа определяет многое. 6 июня 1956 года вышло Постановление Совмина СССР "Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР"

2026-06-07T16:00

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Принятие этого документа, как и вводившего платное обучение Постановления Совнаркома СССР от 2 октября 1940 года вызывает массу всевозможных спекуляций насчёт того какой злой был Сталин, загонявший школьников и студентов в ремесленные училища, и какой добрый оказался Хрущёв, открывший широкую дорогу в вузы. На самом же деле появление обоих нормативных актов хорошо отражает ситуацию, сложившуюся и в советском образовании тех лет, и советском обществе в целом.Гарантии без финансированияМногих читателей наверняка шокирует информация о том, что в СССР до 1936 года значительная доля высшего и среднего образования была платной.Решение о возврате платы за обучение в советских школах было принято в 1921 году, когда стало понятно, что положения Ст. 17 Конституции РСФСР 1918 года о всеобщем бесплатном образовании не выполняются: причиной тому была элементарная нехватка денег на финансирование школ и вузов. А в первой общесоюзной Конституции 1924 года речь шла только о государственном устройстве СССР и никаких основ социальной политики там не прописывалось в принципе.Тем не менее в 1924 году было принято несколько решений, регулирующих оплату обучения школьников и студентов.В июле Совнарком принял постановление о том, что от внесения платы освобождались школьники, месячный доход родителей которых, в зависимости от местности и рода занятий, не превышал от 55 до 45 рублей, а остальные платили не более 5% заработка вне зависимости от того, сколько обучалось детей. Также от платы освобождались представители социально незащищённых категорий населения.В том же 1924 году Политбюро ЦК ВКП(б) постановило ввести плату в вузах, варьировавшуюся от 50 до 300 рублей в год в зависимости от дохода семьи студентов, при этом от неё освобождались окончившие рабфаки, инвалиды войны и дети преподавателей вузов, а также направляемые на учёбу предприятиями и организациями, бравшими на себя все расходы по обучению.С 1930 года вопрос оплаты в школах перевели в ведение местных отделов народного образования, финансировавшихся из бюджетов городов и районов, и платежи родителей чаще всего касались улучшения материальной базы, хотя в ряде случаев направлялись и на зарплату учителям. Пережитки этой системы, когда, например, вскладчину приобретается краска для ремонта класса, сохранились вплоть до постсоветских времён.Полностью бесплатное образование в СССР стала декларировать Конституция 1936 года, и здесь выяснился ряд очень нелицеприятных моментов.Во-первых, ассигнования на школьное образование, как уже говорилось, выделялись местными бюджетами, но не всякий город или район могли справиться с возросшим количеством желающих продолжить обучение в старших классах. И если раньше помогали платежи родителей, то сейчас эта статья доходов исчезла.Во-вторых, элементарно не хватало учителей и закрыть потребность в кадрах не всегда представлялось возможным. Ведь речь шла о предметниках с достаточно высоким уровнем образования: не всякий выпускник педучилища мог претендовать на такую должность. Да и школа с более чем семилетним сроком обучения могла быть вообще одна на район, тем более что значительной части учеников и в начальные школы ежедневно приходилось добираться за несколько километров.И, наконец, "социальный лифт" 1930-х годов выглядел иначе, чем сейчас. Тогда большинство выпускников школ старались как можно раньше уйти "на свои хлеба": поступали учениками на предприятия, осваивали рабочую профессию, и лишь потом те из них, кто хотел, оканчивали вечерние школы с получением направлений в вузы и техникумы, либо шли на рабфаки. Впоследствии именно эта схема была реализована при создании системы Государственных трудовых резервов в 1940 году.Не менее престижной считалась и военная карьера, тем более что курсант находился на полном гособеспечении, а для поступления в пехотные и кавалерийские, а также в некоторые другие училища полного среднего образования не требовалось.Это к тому, что учёбу в старших классах с последующим поступлением в вуз тогда выбирали не слишком многие, преимущественно – дети зажиточных родителей.Льготники и талантыПостановление Совнаркома СССР №1860 от 2 октября 1940 года "Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР, и об изменении порядка назначения стипендий" юридически зафиксировало уже существовавший негласный порядок. Тем более что принятый в тот же самый день Указ Президиума Верховного Совета СССР "О государственных трудовых резервах" не только превращал рабочие профессии в действенный "социальный лифт", но и снимал значительную часть финансового бремени с малоимущих семей.Вводившаяся Постановлением СНК ежегодная плата за обучение составляла 150 рублей в старших классах и техникумах (200 рублей – в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик), а также 300 рублей в провинциальных вузах и 400 – в столичных, а для обучающихся в вузах искусств она составляла 500 рублей. Учащиеся вечерних школ и заочники платили вдвое меньше, отличники в вузах и вовсе освобождались от оплаты, кроме того им начислялась стипендия.Учитывая уровень доходов того времени плата за учёбу в вузе составляла примерно 10% среднего семейного бюджета советского горожанина: сумма немаленькая, но вполне себе допустимая. Ну и вообще мало кто из студентов не подрабатывает во время учёбы: при желании найти выход из положения можно всегда.Также существовало немало вариантов, освобождавших обучавшихся от внесения платы. К льготным категориям практически сразу же отнесли сирот, детей инвалидов, а в школах – и детей преподавателей. Полностью бесплатными остались военные училища, а также учебные заведения НКВД, гражданской авиации и торгового флота. В ряде случаев делали исключение и для вузов искусств, особенно тех, в которых обучались национальные кадры.В последующие годы Постановление СНК СССР №1860 достаточно сильно подверглось ревизии на местах. Например, уже в 1942 году плату отменили для старшеклассников Средней Азии и Азербайджана, где данная категория обучающихся оказалась под угрозой исчезновения. В ряде областей, как например, в Молотовской (Пермский край сейчас), в 1944 году региональные власти приняли решение сделать бесплатным профильное образование на заочном отделении для преподавателей школ: там этим людям даже проезд на сессию оплачивался из областного бюджета.Ещё одним путём обхода платы стало зачисление на остродефицитные или признанные особо важными специальности. Хорошо помню интервью с ветераном, мобилизованным в годы Великой Отечественной войны для работы на шахтах Кузбасса: он рассказывал, как его, имеющего среднее образование, вызвали в кабинет директора куда уже прибыли представители находившегося в эвакуации в Прокопьевске Сталинского индустриального института (ныне – Донецкий национальный технический университет в столице ДНР). После собеседования он и несколько его товарищей получили направление на учёбу, причём им назначили стипендию. Диплом ему вручили уже в Донбассе куда вернулся вуз: во время восстановления освобождённого от гитлеровцев шахтёрского края плату за обучение отменили.В послевоенные годы количество льготников резко возросло и в количественном, и в качественном отношении. К их числу добавились лица, имеющие заслуги перед Отечеством, а также демобилизованные по ранению. Кроме того, увеличилось количество сирот, а также тех, чьи родители вернулись с фронта инвалидами. Всё это также вносило определённый момент неравенства.Ещё одним фактором стала вызванная военным лихолетьем "демографическая яма": к середине 1950-х годов "дети войны" становились старшеклассниками, а ближе к концу десятилетия – вступали в студенческий возраст, поэтому возникал далеко не праздный вопрос сохранения контингента обучающихся. Не зря в 1953 году во многом из-за этого был отменён призыв в школы ФЗО и ремесленные училища по линии трудовых резервов. Впрочем, недостатка добровольцев туда не наблюдалось: даже в позднем СССР, где демонизировали профтехобразование, оно считалось быстрым способом встать юноше или девушке на ноги, тем более что там и стипендию платили, и полный пакет гособеспечения имелся.С конца 1940-х годов набирала обороты ядерная гонка, а такие критические для достижения в ней успеха дисциплины, как математика и физика, являются науками молодых: в них богатый жизненный опыт, ставший результатом набитых "шишек" и усвоения грозного слова "Нельзя!" – далеко не лучший советчик, поэтому основная масса открытий совершается теми, кому ещё недавно вручили диплом. Следовательно, необходим постоянный поиск новых талантов, а это невозможно без полноценного развития старших классов в школе. Ну и помимо всего, профессия инженера в таких условиях становилась чуть менее массовой, чем профессия рабочего.Исходя из этого требовалось максимальное расширение доступа к знаниям. Поэтому платное образование в таких условиях превратилось в сдерживающий фактор, от которого отказались при первой же возможности.Вместо послесловияПолностью бесплатной дорога к высшему образованию была недолго: с конца 1960-х годов начало процветать частное репетиторство, ставшее ответом на возросшие конкурсы в вузы. Но здесь толковый репетитор получал гонорар не столько за улучшение знаний абитуриента, сколько за его натаскивание на вполне определённые экзаменационные ситуации и формирование умения выкручиваться из них. На таких занятиях приходилось штудировать не только учебный материал, но и всевозможные самиздатовские памятки о выборе лучшей стратегии на экзаменах, включая самые скользкие во всех отношениях моменты.Ну а в постсоветские годы платное вузовское образование в значительной части случаев стало попросту закамуфлированной формой продажи дипломов.

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