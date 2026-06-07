Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию - 07.06.2026 Украина.ру
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Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию - 07.06.2026 Украина.ру
Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
Владимир Зеленский президент прибыл в Великобританию, где его ждут переговоры с премьером Киром Стармером, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 7 июня он сообщил в своем Телеграм-канале
2026-06-07T18:41
2026-06-07T18:41
новости
европа
великобритания
франция
владимир зеленский
фридрих мерц
кир стармер
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"Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров. Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", — написал Зеленский в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию видео с трапа самолета. На завтра, по словам Зеленского, запланирована встреча с британским королем Карлом III. Также Зеленский предупредил. что Киев снова будет клянчить системы ПВО и ракеты, а заодно требовать место за переговорным столом. Однако позиции Зеленского становятся все более шаткими. Об этом – в материале Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, европа, великобритания, франция, владимир зеленский, фридрих мерц, кир стармер
Новости, Европа, Великобритания, Франция, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Кир Стармер

Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию

18:41 07.06.2026
 
© REUTERS / Stefan Rousseau
- РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© REUTERS / Stefan Rousseau
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Владимир Зеленский президент прибыл в Великобританию, где его ждут переговоры с премьером Киром Стармером, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 7 июня он сообщил в своем Телеграм-канале
"Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров. Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", — написал Зеленский в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию видео с трапа самолета.
На завтра, по словам Зеленского, запланирована встреча с британским королем Карлом III.
Также Зеленский предупредил. что Киев снова будет клянчить системы ПВО и ракеты, а заодно требовать место за переговорным столом.
Однако позиции Зеленского становятся все более шаткими. Об этом – в материале Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу на сайте Украина.ру
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