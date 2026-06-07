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Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию

Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию - 07.06.2026 Украина.ру

Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию

Владимир Зеленский президент прибыл в Великобританию, где его ждут переговоры с премьером Киром Стармером, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 7 июня он сообщил в своем Телеграм-канале

2026-06-07T18:41

2026-06-07T18:41

2026-06-07T18:41

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владимир зеленский

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кир стармер

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"Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров. Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", — написал Зеленский в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию видео с трапа самолета. На завтра, по словам Зеленского, запланирована встреча с британским королем Карлом III. Также Зеленский предупредил. что Киев снова будет клянчить системы ПВО и ракеты, а заодно требовать место за переговорным столом. Однако позиции Зеленского становятся все более шаткими. Об этом – в материале Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу на сайте Украина.ру

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новости, европа, великобритания, франция, владимир зеленский, фридрих мерц, кир стармер