https://ukraina.ru/20260607/turne-nelegitimnogo-po-evrope-zachem-zelenskiy-priletel-v-velikobritaniyu--1079927972.html
Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию - 07.06.2026 Украина.ру
Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
Владимир Зеленский президент прибыл в Великобританию, где его ждут переговоры с премьером Киром Стармером, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 7 июня он сообщил в своем Телеграм-канале
2026-06-07T18:41
2026-06-07T18:41
2026-06-07T18:41
новости
европа
великобритания
франция
владимир зеленский
фридрих мерц
кир стармер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078566699_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_dff281fe494f0018e0aae1d21c969666.jpg
"Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров. Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", — написал Зеленский в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию видео с трапа самолета. На завтра, по словам Зеленского, запланирована встреча с британским королем Карлом III. Также Зеленский предупредил. что Киев снова будет клянчить системы ПВО и ракеты, а заодно требовать место за переговорным столом. Однако позиции Зеленского становятся все более шаткими. Об этом – в материале Зеленский как катализатор проблем. Решение стать стратегическим партнёром Украины дорого обошлось Мерцу на сайте Украина.ру
европа
великобритания
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078566699_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_444796353413e1864e5ebb3bbcf3edf4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, великобритания, франция, владимир зеленский, фридрих мерц, кир стармер
Новости, Европа, Великобритания, Франция, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Кир Стармер
Турне нелегитимного по Европе: зачем Зеленский прилетел в Великобританию
Владимир Зеленский президент прибыл в Великобританию, где его ждут переговоры с премьером Киром Стармером, а также встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 7 июня он сообщил в своем Телеграм-канале
"Команды уже содержательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все проговорить и согласовать ключевые вещи на уровне лидеров. Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной", — написал Зеленский в своем Telegram-канале, сопроводив публикацию видео с трапа самолета.
На завтра, по словам Зеленского, запланирована встреча с британским королем Карлом III.
Также Зеленский предупредил. что Киев снова будет клянчить системы ПВО и ракеты, а заодно требовать место за переговорным столом.