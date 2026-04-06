Ростислав Ищенко: НАТО растягивает силы России и открывает ей второй фронт от Белоруссии до Белого моря

Третья мировая война начнется тогда, когда ее захотят начать либо Россия, либо США. Больше никто третью мировую войну начать не может. Даже Китай. У него на это собственного потенциала не хватает. Ему надо, чтобы кто-то из великих его в этом деле поддержал

2026-04-06T07:00

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне ударов по Усть-Луге заявил, что Россия отреагирует на действия стран Европы, если подтвердится использование их воздушного пространства для атак украинских беспилотников по ее объектам. По его словам, военные изучают обстоятельства произошедшего и готовят предложения по усилению защиты стратегической инфраструктуры.- Ростислав Владимирович, если эта информация подтвердится, сделает ли это Европу прямой участницей войны с Россией? Боятся ли сами европейцы, что мы начнем отвечать ударами по их территории?- Очевидно, что не боятся, потому что руководство Евросоюза всем каганом ездило в Киев для поддержки Украины.Понятно, для чего это делается. Европейцы хотят, чтобы Россия жестко отреагировала, а они бы это использовали как повод для блокады наших портов на Балтике. С другой стороны, если они приготовили эту провокацию на Балтике, то рано или поздно они все равно найдут повод ее устроить. Если вы создаете для блокады инфраструктуру и политическую обстановку, то потом отказаться от этого мероприятия вам практически невозможно.Более того, они свою блокаду подстраивают под тот момент, когда Украина, как они считают, потеряет свою боеспособность.- Когда же это может произойти?- В конце 2025 года европейские политики и военные полагали, что это произойдет к лету 2026 года. То есть все свои планы они должны были подвязывать под этот дедлайн по принципу "Надеемся на лучшее – готовимся к худшему". Теперь же они рассчитывают, что Украина сможет провоевать еще два года. Если у вас такой разрыв в оценках и планах, вам надо этот разрыв чем-то заполнять. И чтобы его заполнить, надо хотя бы растянуть российские силы.Линия фронта до Белого моря еще большая. У России богатый опыт неудачных войн с Финляндией. А если возникнет серьезная угроза, что российские войска займут Прибалтику, возникнет вопрос по поводу реакции Польши, которой нужен буфер против России.Польша хотела занять Белоруссию, но не заняла, потому что путч в 2020 году провалился. Польша видит, что теряет Украину, но пока что ничего не делает. Когда Макрон предлагал отправить туда польские войска, Варшава от этого воздержалась. А как поляки отреагируют на угрозу потери Прибалтики, учитывая, что Прибалтика входит в НАТО? Если НАТО допускает, что можно потерять Прибалтику, в следующий раз НАТО допустит, что можно потерять и Польшу.Реакция Польши нам пока неизвестна. Но, во всяком случае, устроить протяженный фронт от Белоруссии до Белого моря в выгодной конфигурации европейцы могут.Они действительно превратили Балтийское море в натовскую лужу. У них там превосходство по всем показателям: флот, авиация, базы, контроль пространства. Сухопутного вторжения они не боятся. С одной стороны – Балтика. С другой стороны – Финляндия с ее болотами. Они опасаются только за Прибалтику. Но, как я уже сказал, они могут пожертвовать Прибалтикой как пешкой, чтобы получить преимущество в партии.И дальше Россия просто будет выбирать время, место и формат реакции.Задача это сложная. Тут дело уже не в том, чтобы не втянуться в кризис. В кризис на Балтике нас все равно будут втягивать. Нам все равно придется как-то прорываться и деблокировать свои порты. Просто надо действовать таким образом, чтобы не потерять, а приобрести. И я тут вижу два варианта.Первое. Быстрое и жестокое прекращение сопротивления Украины. Если мы выбьем это звено, им надо будет перестраивать всю стратегию. Если некому будет воевать два года, половина смысла провокации на Балтике уже теряется. Более того, из этой схемы выпадает украинская территория как удобный плацдарм для провокаций, потому что Россия через Украину и Белоруссию прорвется к сердцу Восточной Европы.А если военно-политическая ситуация для России резко улучшиться, им придется взять паузу и обдумать новые планы. И пока они будут сочинять новые планы, мы будем относительно застрахованы от новых провокаций. Тем не менее, Запад понимает, что этот формат для нас наиболее выигрышный. Поэтому старается как можно дольше продержать Украину в работоспособном состоянии.Второе. Извлекать из плохого лучшее. Если блокада российских портов все же начнется, в очередной раз придется присоединять Прибалтику. Убирать натовский плацдарм в этой стороны Балтийского моря, открывать сухопутный коридор в Калининград и создавать подконтрольную России линию балтийского побережья, которая позволит разблокировать наши порты в любой ситуации. В этом случае наш флот не будет зависеть от двух гаваней, выход из которых контролирует противник. Наше положение на Балтике резко улучшится.Вот тогда поляки и финны могут задуматься о неприятном будущем. У нас, конечно, есть опыт неудачных войн с Финляндией. Но все эти войны Финляндия проиграла. И каждый раз несла территориальные потери. У Польши тоже есть определенный исторический опыт взаимоотношений с Россией.И первый, и второй вариант неидеальны. Но, во всяком случае, дают какую-то перспективу.- А если такое вооруженное столкновение со странами НАТО состоится, будет ли оно означать начало третьей мировой войны? Или это будет очередной локальный конфликт?- Третья мировая война начнется тогда, когда ее захотят начать либо Россия, либо США. Больше никто третью мировую войну начать не может. Даже Китай. У него на это собственного потенциала не хватает. Ему надо, чтобы кто-то из великих его в этом деле поддержал. Может быть, со временем Китай присоединится к этому клубу стран. Может быть, США из него выпадут. Это возможные перспективы, но необязательные. И пока Россия и США не решили воевать друг с другом, никакие европейцы третью мировую войну начать не в состоянии.

