Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье

У нас пока недооценили закон о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека

2026-04-04T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, в какой степени исход войны против Ирана определит будущее российско-американских отношений в целом, и перспективы урегулирования украинского конфликта в частности?- Тут дело не в Иране.Нормализация российско-американских отношений возможна только в том случае, если Трамп останется президентом и живым. Вы же помните, что ему Путин в Анкоридже сказал: "Рад, что ты до сих пор живой". Так вот при этих условий нормализация отношений безальтернативна для Трампа.Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Просто это очень тяжело. Я сам после избрания Трампа думал, что он царь горы. Оказалось, что это не так. Он со всех сторон обложен таким количеством условностей, ограничений и обязательств, что не может проводить самостоятельную политику.Мы когда-то с вами обсуждали, чем отличается Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Трамп из них в самой уязвимой позиции. Кто обеспечивает суверенитет в США? Кто принимает решения о войне и мире?У нас – понятно. У нас есть суверен. Это Путин. С Китаем тоже понятно. Да, Си Цзиньпин сейчас ведет определенную внутриполитическую борьбу, но китайцы его власть признают. А в Америке кто? Трамп принимает решения о тарифных войнах, а суд их запрещает. Он принимает решение о гражданской войне в части депортации миллионов нелегальных мигрантов, а его обрезают. Он даже войну Ирану объявить не смог, потому что Конгресс одернул.Понятно, что суверенитет США распределенный. Так с кем же там договариваться? С Трампом? С Конгрессом? С Верховным судом? С демократами, которые могут прийти к власти в 2028 году и все обнулить?- Почему же раньше таких проблем не возникало, а теперь они появились?- Потому что раньше США были сверхдержавой. Сначала на пару с СССР, потом в гордом одиночестве. Глубинное государство за кулисами между собой договаривалось, а через пять минут выходил Буш-младший и говорил: "Хо-хо, мы сейчас как на Ирак нападем". А теперь у США проблемы.У нас тоже есть система сдержек и противовесов. Только у нас есть арбитр, который контролирует эту систему. А в США кроме этой системы, когда все всех сдерживают и все всех противовесят, ничего нет. Как с ними работать? Это отдельная проблема.Сейчас в США проходят акции протеста "Нет королям". У нас по этому поводу хихикали, но на самом деле там все логично. Трамп и хочет быть королем. Он хочет быть правителем, который может самостоятельно принимать решения, а не спрашивать дозволения у всех подряд. Не всем американцам это нравится. "У нас не будет короля". Но если у вас не будет короля, то закрывайте лавочку. В мире международной анархии, который наступил из-за США в целом и из-за Трампа в частности (2026 год войдет в учебники истории как год начала эпохи международной анархии и хаоса), без короля не выжить. Если вы так принимаете решения, вы заведомо проиграли.И не надо думать про ядерное оружие и танковые клинья. Противостояние идет на всех орбитах. Может быть, кому-то не нравится, что Россия принимает решения не быстро, не разгоняет эскалацию, а Верховный не призывает убить всех. Пожалуйста, потерпите. Быстро только блох ловят. Если надо, решения принимаются мгновенно. И такие примеры были.А еще Путин законник. Для него это не просто политический имидж. Он так воспитан. Это часть его души. И когда он понимает, что нужно выйти за юридические рамки, Верховный обращается к парламенту и говорит: "Ребята, примите, пожалуйста, закон, чтобы и это туда включили". И тогда получается, что он что-то делает в соответствии с законом.И тут я бы хотел об одном законе, который у нас пока недооценили – о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека.Людей с российским паспортом по всему миру – мама дорогая. Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой. Причем в Прибалтике они не только живут, но и в тюрьме сидят. И в США они в тюрьме сидят.- И как этот закон будет выглядеть на практике?- Суть в чем? Согласно российским законам, граждан РФ, которые получили тюремные сроки за рубежом, должны вернуть нам, чтобы они у нас досиживали. А нам их не отдают. Следовательно, теперь мы сможем применить вооруженные силы, чтобы их освободить.Возьмем ту же Нарву. Посадили там какого-нибудь местного жителя с российским паспортом за "пророссийскую агитацию" - перейти мост и освободить. От Ивангорода до Нарвы всего один мостик. Почему нет? Закон для чего же принимается. Не для красоты.В этом смысле у нас очень эффективное государство. Мы не принимаем законы для понтов. Это закончилось еще 25 лет назад. О чем было первое выступление Путина в 2000 году? "Не надо принимать решения, которые вы не можете реализовать, и законы, которые вы не можете исполнить". Тогда он это говорил про пенсии и зарплаты. А с тех пор все поменялось.Понты кидает у нас сейчас только один человек в мире. Это Трамп. Он каждое утро всем делает настроение.

