Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье
Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье
Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье - 04.04.2026 Украина.ру
Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье
У нас пока недооценили закон о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека
2026-04-04T07:00
2026-04-04T07:00
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, в какой степени исход войны против Ирана определит будущее российско-американских отношений в целом, и перспективы урегулирования украинского конфликта в частности?- Тут дело не в Иране.Нормализация российско-американских отношений возможна только в том случае, если Трамп останется президентом и живым. Вы же помните, что ему Путин в Анкоридже сказал: "Рад, что ты до сих пор живой". Так вот при этих условий нормализация отношений безальтернативна для Трампа.Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Просто это очень тяжело. Я сам после избрания Трампа думал, что он царь горы. Оказалось, что это не так. Он со всех сторон обложен таким количеством условностей, ограничений и обязательств, что не может проводить самостоятельную политику.Мы когда-то с вами обсуждали, чем отличается Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Трамп из них в самой уязвимой позиции. Кто обеспечивает суверенитет в США? Кто принимает решения о войне и мире?У нас – понятно. У нас есть суверен. Это Путин. С Китаем тоже понятно. Да, Си Цзиньпин сейчас ведет определенную внутриполитическую борьбу, но китайцы его власть признают. А в Америке кто? Трамп принимает решения о тарифных войнах, а суд их запрещает. Он принимает решение о гражданской войне в части депортации миллионов нелегальных мигрантов, а его обрезают. Он даже войну Ирану объявить не смог, потому что Конгресс одернул.Понятно, что суверенитет США распределенный. Так с кем же там договариваться? С Трампом? С Конгрессом? С Верховным судом? С демократами, которые могут прийти к власти в 2028 году и все обнулить?- Почему же раньше таких проблем не возникало, а теперь они появились?- Потому что раньше США были сверхдержавой. Сначала на пару с СССР, потом в гордом одиночестве. Глубинное государство за кулисами между собой договаривалось, а через пять минут выходил Буш-младший и говорил: "Хо-хо, мы сейчас как на Ирак нападем". А теперь у США проблемы.У нас тоже есть система сдержек и противовесов. Только у нас есть арбитр, который контролирует эту систему. А в США кроме этой системы, когда все всех сдерживают и все всех противовесят, ничего нет. Как с ними работать? Это отдельная проблема.Сейчас в США проходят акции протеста "Нет королям". У нас по этому поводу хихикали, но на самом деле там все логично. Трамп и хочет быть королем. Он хочет быть правителем, который может самостоятельно принимать решения, а не спрашивать дозволения у всех подряд. Не всем американцам это нравится. "У нас не будет короля". Но если у вас не будет короля, то закрывайте лавочку. В мире международной анархии, который наступил из-за США в целом и из-за Трампа в частности (2026 год войдет в учебники истории как год начала эпохи международной анархии и хаоса), без короля не выжить. Если вы так принимаете решения, вы заведомо проиграли.И не надо думать про ядерное оружие и танковые клинья. Противостояние идет на всех орбитах. Может быть, кому-то не нравится, что Россия принимает решения не быстро, не разгоняет эскалацию, а Верховный не призывает убить всех. Пожалуйста, потерпите. Быстро только блох ловят. Если надо, решения принимаются мгновенно. И такие примеры были.А еще Путин законник. Для него это не просто политический имидж. Он так воспитан. Это часть его души. И когда он понимает, что нужно выйти за юридические рамки, Верховный обращается к парламенту и говорит: "Ребята, примите, пожалуйста, закон, чтобы и это туда включили". И тогда получается, что он что-то делает в соответствии с законом.И тут я бы хотел об одном законе, который у нас пока недооценили – о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека.Людей с российским паспортом по всему миру – мама дорогая. Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой. Причем в Прибалтике они не только живут, но и в тюрьме сидят. И в США они в тюрьме сидят.- И как этот закон будет выглядеть на практике?- Суть в чем? Согласно российским законам, граждан РФ, которые получили тюремные сроки за рубежом, должны вернуть нам, чтобы они у нас досиживали. А нам их не отдают. Следовательно, теперь мы сможем применить вооруженные силы, чтобы их освободить.Возьмем ту же Нарву. Посадили там какого-нибудь местного жителя с российским паспортом за "пророссийскую агитацию" - перейти мост и освободить. От Ивангорода до Нарвы всего один мостик. Почему нет? Закон для чего же принимается. Не для красоты.В этом смысле у нас очень эффективное государство. Мы не принимаем законы для понтов. Это закончилось еще 25 лет назад. О чем было первое выступление Путина в 2000 году? "Не надо принимать решения, которые вы не можете реализовать, и законы, которые вы не можете исполнить". Тогда он это говорил про пенсии и зарплаты. А с тех пор все поменялось.Понты кидает у нас сейчас только один человек в мире. Это Трамп. Он каждое утро всем делает настроение.
интервью, сша, россия, прибалтика, дональд трамп, владимир путин, александр казаков, граждане, приднестровье, тюрьма, закон
Интервью, США, Россия, Прибалтика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Казаков, граждане, Приднестровье, тюрьма, Закон

Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье

07:00 04.04.2026
 
У нас пока недооценили закон о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал уроженец Риги, сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
- Александр Юрьевич, в какой степени исход войны против Ирана определит будущее российско-американских отношений в целом, и перспективы урегулирования украинского конфликта в частности?
- Тут дело не в Иране.
Нормализация российско-американских отношений возможна только в том случае, если Трамп останется президентом и живым. Вы же помните, что ему Путин в Анкоридже сказал: "Рад, что ты до сих пор живой". Так вот при этих условий нормализация отношений безальтернативна для Трампа.
Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
8 марта, 07:10
Александр Казаков: Европа готовится воевать с Россией в Балтийском море, поэтому надо ее перехитритьЕсли в этом году украинский конфликт закончится (до лета на дипломатическом фронте или к концу года на полях сражений), у нас освободятся силы и время, чтобы заняться НАТО в Балтийском море. Балтика нас не минует. Мы не можем ее обойти. Мы не можем допустить, чтобы Балтика была внутренним морем НАТО
Трамп думает о послезавтрашнем дне и о месте США в новом мире, а не о цене бензина на заправках. В этом будущем нормализация отношений с Россией для них безальтернативна. Просто это очень тяжело. Я сам после избрания Трампа думал, что он царь горы. Оказалось, что это не так. Он со всех сторон обложен таким количеством условностей, ограничений и обязательств, что не может проводить самостоятельную политику.
Мы когда-то с вами обсуждали, чем отличается Путин, Си Цзиньпин и Трамп. Трамп из них в самой уязвимой позиции. Кто обеспечивает суверенитет в США? Кто принимает решения о войне и мире?
У нас – понятно. У нас есть суверен. Это Путин. С Китаем тоже понятно. Да, Си Цзиньпин сейчас ведет определенную внутриполитическую борьбу, но китайцы его власть признают. А в Америке кто? Трамп принимает решения о тарифных войнах, а суд их запрещает. Он принимает решение о гражданской войне в части депортации миллионов нелегальных мигрантов, а его обрезают. Он даже войну Ирану объявить не смог, потому что Конгресс одернул.
Понятно, что суверенитет США распределенный. Так с кем же там договариваться? С Трампом? С Конгрессом? С Верховным судом? С демократами, которые могут прийти к власти в 2028 году и все обнулить?
- Почему же раньше таких проблем не возникало, а теперь они появились?
- Потому что раньше США были сверхдержавой. Сначала на пару с СССР, потом в гордом одиночестве. Глубинное государство за кулисами между собой договаривалось, а через пять минут выходил Буш-младший и говорил: "Хо-хо, мы сейчас как на Ирак нападем". А теперь у США проблемы.
У нас тоже есть система сдержек и противовесов. Только у нас есть арбитр, который контролирует эту систему. А в США кроме этой системы, когда все всех сдерживают и все всех противовесят, ничего нет. Как с ними работать? Это отдельная проблема.
Сейчас в США проходят акции протеста "Нет королям". У нас по этому поводу хихикали, но на самом деле там все логично. Трамп и хочет быть королем. Он хочет быть правителем, который может самостоятельно принимать решения, а не спрашивать дозволения у всех подряд. Не всем американцам это нравится. "У нас не будет короля". Но если у вас не будет короля, то закрывайте лавочку. В мире международной анархии, который наступил из-за США в целом и из-за Трампа в частности (2026 год войдет в учебники истории как год начала эпохи международной анархии и хаоса), без короля не выжить. Если вы так принимаете решения, вы заведомо проиграли.
И не надо думать про ядерное оружие и танковые клинья. Противостояние идет на всех орбитах. Может быть, кому-то не нравится, что Россия принимает решения не быстро, не разгоняет эскалацию, а Верховный не призывает убить всех. Пожалуйста, потерпите. Быстро только блох ловят. Если надо, решения принимаются мгновенно. И такие примеры были.
А еще Путин законник. Для него это не просто политический имидж. Он так воспитан. Это часть его души. И когда он понимает, что нужно выйти за юридические рамки, Верховный обращается к парламенту и говорит: "Ребята, примите, пожалуйста, закон, чтобы и это туда включили". И тогда получается, что он что-то делает в соответствии с законом.
И тут я бы хотел об одном законе, который у нас пока недооценили – о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека.
Людей с российским паспортом по всему миру – мама дорогая. Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой. Причем в Прибалтике они не только живут, но и в тюрьме сидят. И в США они в тюрьме сидят.
- И как этот закон будет выглядеть на практике?
- Суть в чем? Согласно российским законам, граждан РФ, которые получили тюремные сроки за рубежом, должны вернуть нам, чтобы они у нас досиживали. А нам их не отдают. Следовательно, теперь мы сможем применить вооруженные силы, чтобы их освободить.
Возьмем ту же Нарву. Посадили там какого-нибудь местного жителя с российским паспортом за "пророссийскую агитацию" - перейти мост и освободить. От Ивангорода до Нарвы всего один мостик. Почему нет? Закон для чего же принимается. Не для красоты.
В этом смысле у нас очень эффективное государство. Мы не принимаем законы для понтов. Это закончилось еще 25 лет назад. О чем было первое выступление Путина в 2000 году? "Не надо принимать решения, которые вы не можете реализовать, и законы, которые вы не можете исполнить". Тогда он это говорил про пенсии и зарплаты. А с тех пор все поменялось.
Понты кидает у нас сейчас только один человек в мире. Это Трамп. Он каждое утро всем делает настроение.
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
16:36Итоги недели
16:33Грумера-украинку оштрафовали в США на $20 тысяч за отказ стричь "русского" кота
Лента новостейМолния