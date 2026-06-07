https://ukraina.ru/20260607/kiev-vozmuschen-otezdom-zakarpatskikh-vengrov-na-rodinu-1079928720.html

Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину

Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину - 07.06.2026 Украина.ру

Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину

Украинский пропагандист Виталий Портников заявил, что венгерская община в Закарпатье стремительно сокращается, а при продолжении конфликта может вообще исчезнуть. Если раньше венгры составляли около 12 процентов населения региона, то теперь их доля оценивается лишь в 5 процентов. Его слова 7 июня передает Телеграм-канал “Украина.ру”

2026-06-07T19:45

2026-06-07T19:45

2026-06-07T19:45

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Портников обвинил венгерские власти в "создании условий для отъезда" — через предоставление гражданства, программы обучения и другие инструменты поддержки. Он призвал думать не о правах венгерского меньшинства, а о том, как "удержать людей в украинских селах и городах". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, киев, закарпатье, портников