Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину
Украинский пропагандист Виталий Портников заявил, что венгерская община в Закарпатье стремительно сокращается, а при продолжении конфликта может вообще исчезнуть. Если раньше венгры составляли около 12 процентов населения региона, то теперь их доля оценивается лишь в 5 процентов. Его слова 7 июня передает Телеграм-канал “Украина.ру”
Портников обвинил венгерские власти в "создании условий для отъезда" — через предоставление гражданства, программы обучения и другие инструменты поддержки.
Он призвал думать не о правах венгерского меньшинства, а о том, как "удержать людей в украинских селах и городах".
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