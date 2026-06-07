Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину - 07.06.2026 Украина.ру
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Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину
Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину - 07.06.2026 Украина.ру
Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину
Украинский пропагандист Виталий Портников заявил, что венгерская община в Закарпатье стремительно сокращается, а при продолжении конфликта может вообще исчезнуть. Если раньше венгры составляли около 12 процентов населения региона, то теперь их доля оценивается лишь в 5 процентов. Его слова 7 июня передает Телеграм-канал “Украина.ру”
2026-06-07T19:45
2026-06-07T19:45
новости
киев
закарпатье
портников
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Портников обвинил венгерские власти в "создании условий для отъезда" — через предоставление гражданства, программы обучения и другие инструменты поддержки. Он призвал думать не о правах венгерского меньшинства, а о том, как "удержать людей в украинских селах и городах". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киев, закарпатье, портников
Новости, Киев, Закарпатье, Портников

Киев возмущен отъездом закарпатских венгров на родину

19:45 07.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виталий Портников / Перейти в фотобанкВиталий Портников
Виталий Портников - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Виталий Портников
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Украинский пропагандист Виталий Портников заявил, что венгерская община в Закарпатье стремительно сокращается, а при продолжении конфликта может вообще исчезнуть. Если раньше венгры составляли около 12 процентов населения региона, то теперь их доля оценивается лишь в 5 процентов. Его слова 7 июня передает Телеграм-канал “Украина.ру”
Портников обвинил венгерские власти в "создании условий для отъезда" — через предоставление гражданства, программы обучения и другие инструменты поддержки.
Он призвал думать не о правах венгерского меньшинства, а о том, как "удержать людей в украинских селах и городах".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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