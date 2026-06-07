Украинский фильм про военкомов признали лучшим на кинофестивале - 07.06.2026 Украина.ру
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Украинский фильм про военкомов признали лучшим на кинофестивале
Украинский фильм про военкомов признали лучшим на кинофестивале - 07.06.2026 Украина.ру
Украинский фильм про военкомов признали лучшим на кинофестивале
Европейский кинофестиваль удивил зрителей выбором победителя. Лучшей европейской картиной признан украинский фильм про будни сотрудников ТЦК. Об этом 7 июня сообщил Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T18:30
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По сюжету двое военкомов объезжают Киев в поисках мужчин призывного возраста. Они находят Сашу. По всем правилам бедолагу должны немедленно доставить на медкомиссию, но Саша настаивает: сначала нужно покормить кота и освятить пасху. И тут происходит чудо — "людоловы" соглашаются. Начинается трогательное "путешествие по городу, наполненное мелкими бытовыми деталями, тихими спорами и забавными моментами". Видимо, именно за этот сюрреализм европейские критики и отдали картине главный приз. Потому что описанное в фильме к реальности не имеет ни малейшего отношения. В настоящей Украине Сашу никто не повез бы кормить кота — его бы запихали в бус, избили и отправили в учебный центр. Но в Европе, судя по всему, именно так и представляют украинскую мобилизацию: вежливые военкомы, философские беседы, забота о домашних питомцах. А реальность тем временем остается прежней: бусификация, трупы на обочинах и полное бесправие. Об этом – в материале Украинский омбудсмен подтвердил применение пыток в Ужгородском ТЦК
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Новости, Киев, Украина, Европа, ТЦК

Украинский фильм про военкомов признали лучшим на кинофестивале

18:30 07.06.2026 (обновлено: 18:31 07.06.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Граждан, которые приходят в ТЦК во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства, - МО Украины
‼ Граждан, которые приходят в ТЦК во время мобилизации, будут обеспечивать питанием за счет государства, - МО Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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Европейский кинофестиваль удивил зрителей выбором победителя. Лучшей европейской картиной признан украинский фильм про будни сотрудников ТЦК. Об этом 7 июня сообщил Телеграм-канал "Украина.ру"
По сюжету двое военкомов объезжают Киев в поисках мужчин призывного возраста. Они находят Сашу. По всем правилам бедолагу должны немедленно доставить на медкомиссию, но Саша настаивает: сначала нужно покормить кота и освятить пасху. И тут происходит чудо — "людоловы" соглашаются. Начинается трогательное "путешествие по городу, наполненное мелкими бытовыми деталями, тихими спорами и забавными моментами".
Видимо, именно за этот сюрреализм европейские критики и отдали картине главный приз. Потому что описанное в фильме к реальности не имеет ни малейшего отношения. В настоящей Украине Сашу никто не повез бы кормить кота — его бы запихали в бус, избили и отправили в учебный центр.
Но в Европе, судя по всему, именно так и представляют украинскую мобилизацию: вежливые военкомы, философские беседы, забота о домашних питомцах.
А реальность тем временем остается прежней: бусификация, трупы на обочинах и полное бесправие. Об этом – в материале Украинский омбудсмен подтвердил применение пыток в Ужгородском ТЦК
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