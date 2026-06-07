https://ukraina.ru/20260607/kupyansk-boi-idut-na-dvukh-beregakh-oskola-i-v-gorodskoy-zastroyke-1079925279.html

Купянск: бои идут на двух берегах Оскола и в городской застройке

Купянск: бои идут на двух берегах Оскола и в городской застройке - 07.06.2026 Украина.ру

Купянск: бои идут на двух берегах Оскола и в городской застройке

На Купянском направлении российские войска продолжают бои на обоих берегах реки Оскол, также линия соприкосновения перенесена в городскую застройку и промышленные районы. Об этом 7 июня сообщает телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-06-07T14:35

2026-06-07T14:35

2026-06-07T14:35

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оскол

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спецоперация

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🟥 От Куриловки ВС РФ продвигаются в сторону Ковшаровки, закрепившись в северо-восточной части населённого пункта. Расширена серая зона в направлении Купянск-Узлового, Ковшаровки, а также в районы Новоосиново и далее в сторону Глушковки;🟥 Именно через эти районы проходят маршруты снабжения, обеспечивающие группы ВСУ на данном участке фронта;🟥 Российские подразделения смогли вернуть часть позиций в многоэтажной застройке центральной части Купянска.Группы ВСУ зафиксированы в районе железнодорожной станции, центральной больницы и в северо-западном микрорайоне, по ним наносят удары расчеты БПЛА ВС РФ;🟥 Боевые действия продолжаются в районе школы №7, молочного завода и северо-восточных кварталов города. Активные бои фиксируются и в районе Петропавловки, где российские подразделения оказывают давление сразу с нескольких направлений;🟥 Активные штурмовые действия идут в районе Подолов. Удалось продвинуться с севера и северо-востока. Живую силу ВСУ на данном участке российские войска выдавили, дроны наносят удары;🟥 Купянск превращается в зону позиционных городских боёв.Военкор Юрий Котенок сообщил 7 июня, что российские подразделения группировки "Север" продолжают активные бои на Сумском направлении и наносят удары по путям снабжения украинских войск. Подробнее в материале Военкор: ВС РФ перерезали логистику ВСУ на Сумском направленииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Массовые задержания в Армении, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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россия, оскол, купянск, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация