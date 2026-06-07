Новости СВО: на Рубцовском направлении отражена контратака ВСУ, "Герани" бьют по Черниговской области - 07.06.2026 Украина.ру
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Новости СВО: на Рубцовском направлении отражена контратака ВСУ, "Герани" бьют по Черниговской области
Новости СВО: на Рубцовском направлении отражена контратака ВСУ, "Герани" бьют по Черниговской области - 07.06.2026 Украина.ру
Новости СВО: на Рубцовском направлении отражена контратака ВСУ, "Герани" бьют по Черниговской области
Российские войска продолжают удерживать инициативу на нескольких направлениях. На Рубцовском направлении отражена попытка прорыва, ВКС и дроноводы наносят удары по целям в тылу противника, а киевский режим продолжает террор против мирного населения, об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-07T19:17
2026-06-07T19:17
черниговская область
россия
херсон
вооруженные силы украины
спецоперация
сво
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🟥 На Рубцовском направлении отражена контратака В течение дня противник предпринял безуспешную попытку контратаки в районе населенного пункта Яцковка силами штурмовой группы 125-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Контратака отражена, утраты позиций не допущено, уничтожена живая сила и техника врага. Противник понес потери и отступил. 🟥 Удары по Херсону и Черниговской области Армия России нанесла удары по целям в оккупированном Херсоне. Также "Герани" отработали по объектам в Сновске Черниговской области — подробности уточняются. 🟥 Обстановка в Новороссийске и Туапсе В Новороссийске отменен сигнал "Угроза применения БПЛА". Однако на территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников — местных жителей просят соблюдать меры предосторожности. 🟥 Теракты ВСУ против мирных жителей В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Женщина погибла, ее супруг получил множественные осколочные ранения. На Донецкой кольцевой дороге украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Это украинская копия "Молнии-2" — "Блискавка-2", выдать которую можно по терминалу Starlink. Водитель выжил. О других новостях к этому часу – Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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черниговская область, россия, херсон, вооруженные силы украины, спецоперация, сво
Черниговская область, Россия, Херсон, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, СВО

Новости СВО: на Рубцовском направлении отражена контратака ВСУ, "Герани" бьют по Черниговской области

19:17 07.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артполка на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артполка на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска продолжают удерживать инициативу на нескольких направлениях. На Рубцовском направлении отражена попытка прорыва, ВКС и дроноводы наносят удары по целям в тылу противника, а киевский режим продолжает террор против мирного населения, об этом 7 июня сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
🟥 На Рубцовском направлении отражена контратака В течение дня противник предпринял безуспешную попытку контратаки в районе населенного пункта Яцковка силами штурмовой группы 125-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Контратака отражена, утраты позиций не допущено, уничтожена живая сила и техника врага. Противник понес потери и отступил.
🟥 Удары по Херсону и Черниговской области Армия России нанесла удары по целям в оккупированном Херсоне. Также "Герани" отработали по объектам в Сновске Черниговской области — подробности уточняются.
🟥 Обстановка в Новороссийске и Туапсе В Новороссийске отменен сигнал "Угроза применения БПЛА". Однако на территории Туапсинского округа объявлена угроза атаки беспилотников — местных жителей просят соблюдать меры предосторожности.
🟥 Теракты ВСУ против мирных жителей В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Женщина погибла, ее супруг получил множественные осколочные ранения. На Донецкой кольцевой дороге украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Это украинская копия "Молнии-2" — "Блискавка-2", выдать которую можно по терминалу Starlink. Водитель выжил.
О других новостях к этому часу – Обстановка на Краснолиманском направлении — ВС РФ расширяют контроль, противник пытается контратаковать
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы в Армении. Хроника событий на утро 7 июня
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