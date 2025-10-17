Каргин: "ХАМАС решил произвести зачистку кланов, которая вызовет ответную реакцию и бои в Газе"
ХАМАС начал расстреливать представителей кланов в Газе, которые откололись от движения или сотрудничали с Израилем, что провоцирует внутренние бои в палестинском анклаве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин напомнил, что 13 октября ХАМАС стал расстреливать представителей кланов, которые за время военных действий либо откололись от движения, либо сотрудничали напрямую с Израилем. "Общество в Газе изначально клановое. В каждый клан может входить по несколько тысяч человек", — пояснил эксперт.
"Так вот, некоторые из них стали проводить самостоятельную политику за последние два года. ХАМАС обвиняет их в сотрудничестве с Израилем, но на самом деле большинство кланов не делали этого, а просто решили использовать военный период для самоопределения", — заявил политолог.
По словам эксперта, эта зачистка будет только расширяться, вызывая ответную реакцию. "ХАМАС же решил произвести зачистку, которая будет расширяться и вызовет ответную реакцию, спровоцировав внутренние бои в Газе", — подытожил собеседник издания.
