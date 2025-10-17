https://ukraina.ru/20251017/kargin-khamas-reshil-proizvesti-zachistku-klanov-kotoraya-vyzovet-otvetnuyu-reaktsiyu-i-boi-v-gaze-1070214122.html

Каргин: "ХАМАС решил произвести зачистку кланов, которая вызовет ответную реакцию и бои в Газе"

ХАМАС начал расстреливать представителей кланов в Газе, которые откололись от движения или сотрудничали с Израилем, что провоцирует внутренние бои в палестинском анклаве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065030989_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3bca5d1ebce5d65652acb18231f98fc6.jpg

Каргин напомнил, что 13 октября ХАМАС стал расстреливать представителей кланов, которые за время военных действий либо откололись от движения, либо сотрудничали напрямую с Израилем. "Общество в Газе изначально клановое. В каждый клан может входить по несколько тысяч человек", — пояснил эксперт."Так вот, некоторые из них стали проводить самостоятельную политику за последние два года. ХАМАС обвиняет их в сотрудничестве с Израилем, но на самом деле большинство кланов не делали этого, а просто решили использовать военный период для самоопределения", — заявил политолог.По словам эксперта, эта зачистка будет только расширяться, вызывая ответную реакцию. "ХАМАС же решил произвести зачистку, которая будет расширяться и вызовет ответную реакцию, спровоцировав внутренние бои в Газе", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.

