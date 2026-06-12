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Аналитики предрекают Украине энергоколлапс в летнюю жару

Аналитики предрекают Украине энергоколлапс в летнюю жару - 12.06.2026 Украина.ру

Аналитики предрекают Украине энергоколлапс в летнюю жару

Энергосистеме Украины, регулярно подвергающейся ударам со стороны России, предрекают серьезный дефицит электроэнергии и массовые отключения потребителей в летние месяцы. Об этом 12 июня сообщает аналитический центр DiXi Group

2026-06-12T15:05

2026-06-12T15:05

2026-06-12T15:05

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Украинские теплоэлектростанции получили серьезные повреждения в результате российских ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии. Это вынудило Киев наращивать импорт и вводить масштабные графики отключений.Положение усугубляется плановыми ежегодными ремонтами энергоблоков на атомных электростанциях, которые играют критически важную роль в энергосистеме страны. Ремонты АЭС совпадают с пиковым летним потреблением, что создает дополнительную нагрузку на и без того поврежденную инфраструктуру.Таким образом, украинцев ждет жаркое лето без света. Импортные мощности не безграничны, а восстановление разрушенных ТЭС требует времени и денег, которых у Киева нет. Единственный способ избежать коллапса — прекращение ударов по энергосистеме, но этого, судя по всему, не произойдет. Россия продолжит военные действия, а украинские потребители — сидеть в темноте и духоте. Киевские власти уже призывают граждан готовиться к веерным отключениям и экономить электричество. Но "экономия" не спасет, когда 2,4 гигаватта дефицита — это не просто цифры, а выключенные кондиционеры, больницы и насосные станции водоснабжения. Зима прошла с отключениями, лето, похоже, будет еще хуже.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.Массовые многочасовые отключения электроэнергии на Украине начались в октябре прошлого года, а в середине января в стране ввели режим ЧС — не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергосистеме, который никак не удается покрыть.Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале заявил, что энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за взрывов, что повлияло на ситуацию по всей стране. По его словам, повреждены объекты, от которых зависит работа украинских атомных станций.Энергетического кризиса можно было избежать, если бы Киев согласился на переговоры весной 2025 года, заявил в интервью RT военный обозреватель Александр Бутырин. По его словам, Россия наносит удары по энергоинфраструктуре, тогда как изначально целью была только военная.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Россия сделала первый шаг: как Трампу не упустить свой шанс помириться? Хроника событий на утро 12 июня.

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новости, россия, киев, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, укрэнерго, rt