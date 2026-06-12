https://ukraina.ru/20260612/konstantinovka-perekhodit-pod-kontrol-vs-rf--a-oni-risuyut-oboronu-novosti-fronta-1080147625.html

Константиновка переходит под контроль ВС РФ , а они рисуют "оборону". Новости фронта

Константиновка переходит под контроль ВС РФ , а они рисуют "оборону". Новости фронта - 12.06.2026 Украина.ру

Константиновка переходит под контроль ВС РФ , а они рисуют "оборону". Новости фронта

Украинские телеграм-каналы распространяют фейк о том, что город Константиновка в Донецкой Народной Республике якобы остается под контролем Вооруженных сил Украины, а российские подразделения лишь отдельными группами проникают в него. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 12 июня написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-06-12T16:15

2026-06-12T16:15

2026-06-12T16:15

сво

спецоперация

россия

константиновка

донецкая народная республика

сергей собянин

вооруженные силы украины

вс рф

наступление вс рф

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Как сообщает проект "Война с фейками", на самом деле ВС РФ контролируют значительную часть Константиновки. Украинское командование, в своей привычной манере, пытается создать иллюзию стабильности и успокоить население, транслируя сводки, которые не имеют ничего общего с реальностью.Реальная картина подтверждается многочисленными кадрами с мест боевых действий, показаниями самих украинских боевиков, оказавшихся в городе, а также выводами менее ангажированных украинских источников. Значительная часть Константиновки уже перешла под контроль российских сил, а зона присутствия ВС РФ неуклонно расширяется.Даже некоторые украинские военные аналитики признают продвижение российских войск в этом районе, однако официальный Киев продолжает вводить собственных граждан в заблуждение, выдавая желаемое за действительное. Это далеко не первый случай, когда украинская пропаганда пытается скрыть потерю городов и поселков, выдавая отступление за "перегруппировку" или "успешное сдерживание". Константиновка — важный логистический узел ДНР, и её освобождение серьезно осложнит снабжение украинской группировки.​Другие новости с фронта к этому часу:🟥 Российские средства противовоздушной обороны продолжают успешно отражать массированные атаки украинских беспилотников на столичный регион. За утро были сбиты ещё два дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Позднее градоначальник добавил, что уничтожен ещё один БПЛА на подлёте к столице, а затем отражена атака ещё двух аппаратов. Таким образом, общее количество украинских беспилотников, сбитых над Москвой и Московской областью с начала суток, достигло 21.Ранее Собянин сообщал о восьми уничтоженных дронах, однако интенсивность налётов в течение дня только нарастала. Все цели были своевременно обнаружены дежурными средствами ПВО и ликвидированы на дальних подступах к городу. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков, по предварительным данным, нет. Экстренные службы продолжают мониторинг обстановки.🟥 Объект энергетики повреждён в Новозыбкове Брянской области в результате атаки украинских беспилотников. Принимаются все возможные меры по стабилизации подачи электричества, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.🟥 Российские военные продемонстрировали эффективность применения беспилотных летательных аппаратов, раздолбав стратегически важный мост в Харьковской области. В то время как украинская пропаганда без устали твердит о своем "преимуществе в использовании дронов", реальные успехи на поле боя остаются за российскими операторами БПЛА.Как сообщает Телеграм-канал "Оперативный простор", дроноводы 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии группировки войск "Запад" на Боровском направлении задействовали 43 беспилотных летательных аппарата для уничтожения моста через реку Нитриус в районе Андреевки. В результате массированной атаки основание переправы и дорожное полотно превратились в бетонное крошево."Очевидно, что украинские войска не могут себе позволить раздолбить один мост, используя почти 50 БПЛА. А вот российские дроноводы показали, как это делается по-нашему", — отмечается в публикации.🟥 На северном участке Добропольского выступа российские бойцы расширили зону контроля в районе Павловки, сообщает военкор Анатолий Радов.О происходящем на фронте — в публикации Какие населенные пункты с 1 по 12 июня освободили ВС РФ.

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константиновка

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сво, спецоперация, россия, константиновка, донецкая народная республика, сергей собянин, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф