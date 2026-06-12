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Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России

Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России - 12.06.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Потеряв преимущество на ЛБС, противник наносит удары по регионам России

Российская армия, прочно владея оперативно-тактической инициативой, продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях.

2026-06-12T08:07

2026-06-12T08:07

2026-06-12T08:07

эксклюзив

россия

константиновка

харьков

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

удар

минобороны

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Группировка "Север" наступает в Сумской и Харьковской областях. Начались бои на окраине Казачьей Лопани. Главком ВСУ генерал Сырский пытается ввести войска в Константиновку. Основательно рушится оборона ВСУ на Дружковском направлении (ДНР). Остановлен контрнаступательный порыв украинской армии на Степногорск (Запорожская область). В свою очередь Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются изолировать Крымский полуостров за счет ударов дронами. За сутки вне зоны СВО против России были использованы около 550 беспилотников самолетного типа, значительная их часть была сбита. На полуострове после недавних ударов возникли трудности с железнодорожным сообщением, закрылся автомобильный пропускной пункт "Джанкой". А российские военные пытаются продвигаться в городской застройке Донбасса, используя тактику ближнего боя.В Сумской области наши подразделения вышли на трассу Н-07 в районе Писаревки, продвинулись в застройке Бачевска, к северу от населенного пункта Новая Сечь, вблизи сел Запселье и Миропольское. В Харьковской зоне безопасности "северяне" расширили зону контроля в застройке Лосевки и Охримовки, южнее Вильчи, Амбарного и Покаляного, а также в районе Отрадного. Минобороны подтвердило освобождение Охримовки, где шли упорные и тяжелые боестолкновения с первых чисел июня.Над Харьковом в большом количестве используются беспилотники самолетного типа "Молния", которые ежедневно наносят удары по военно-промышленным объектам ВСУ. Удары ВС России по целям в Харьковской области ослабляют группировку противника. Для воздушных атак на украинские военные и инфраструктурные объекты Харьковщины российская армия применяют самые разнообразные средства поражения. Так, в течение последних суток на этом направлении было задействовано не менее 12 управляемых авиабомб с УМПК. Ещё более ста ударов нанесено при помощи беспилотников-камикадзе различных типов. Чаще всего применяются "Герани", "Молнии" и БМ-35.В начале недели огневому поражению подверглись цели в Купянском и Волчанском районах, а также в Харькове, Лозовой, Шевченково и Печенегах. Особый акцент делается на автозаправочных станциях. В частности, поражены заправки в Печенегах, Коробочкино и Малиновке. В Холодногорском районе Харькова уничтожено топливное хранилище, а также поражены места дислокации подразделений ВСУ. В Малой Даниловке Дергачевского района отмечено возгорание на объекте, где располагалась украинская военная техника, передаёт "Военное обозрение".Харьковщина, наряду с Запорожской и Днепропетровской областями, является регионом, по объектам которой российские военные наносят наиболее интенсивные удары. Эти массированные атаки наносят серьезный урон противнику, негативно отражаясь на его боеспособности. Удары ВС России по целям в Харьковской области, заметно ослабляют группировки ВСУ. Дело в том, что Харьков и другие населённые пункты региона играют роль распределительного хаба для украинских войск, действующих на севере и востоке региона.По данным различных информационных источников подразделения группировки "Запад" ведут бои уже в центре Красного Лимана. Отдельно отмечается, что в районе ж/д станции Лиман наши штурмовики используют тактику просачивания малых групп пехоты. Согласно кадрам с геолокацией, населенный пункт блокирован и взят в клещи. Наши военкоры со ссылкой на источники с мест пишут, что армейские подразделения закрепились также в Купянске-Узловом и продолжают развивать наступление.С каждым днем нарастают проблемы у противника в районе Красного Лимана. Попытка срезать российский плацдарм к северу от города провалилась, отмечают мониторинговые каналы. Противник сточил в контрнаступе свои силы, успеха не имел и отошел на прежние позиции. Наши войска, пользуясь дезорганизацией вражеской группировки, наращивают давление на этом участке фронта. Фиксируются продвижения российских подразделений в районе Боровой и Шийковки, что вынуждает ВСУ оттягивать резервы из-под Лимана для укрепления обороны севернее. Украинские бригады, которые пытаются еще удерживать оборону, остаются практически без снабжения: все дороги под контролем российских дроноводов, а переправы через реку Северский Донец методично уничтожаются нашей авиацией.На Славянском направлении местные украинские власти расширяют зону принудительной эвакуации населения. Речь идет об отдельных улицах Славянска, Краматорска, о поселках Беленькое и Малотарановка, селе Приволье. Связано это с наступлением армии России. В западной части Константиновки сохраняется присутствие противника в Центральном и во 2-м микрорайонах, а также в юго-западной части города. А в восточной — продолжаются бои за центр, где враг блокирован в многоэтажках. Также бои идут в промзоне на выезде из города и прилегающем частном секторе. Противник начал подрывать многоэтажки: часть из них была заранее заминирована.После зачистки Павловки подразделения группировки "Центр" продолжили продвижение в восточном и северном направлениях, где у ВСУ до самой Дружковки создан ряд мощных укреплений. Для противодействия противнику наносятся удары артиллерией, авиацией. В первую очередь идет уничтожение "птах Мадьяра". Западнее Павловки увеличена "серая зона", есть успехи и в районе карьеров на противоположной стороне реки Казенный Торец. У Кучерова Яра идёт обработка вражеских позиций и особенно пунктов управления БПЛА.Бойцы 150-й и 20-й дивизий ВС РФ продолжают продвигаться на северном фланге Добропольского выступа. Суммируя имеющуюся информацию, можно предположить, что и здесь начался кризис обороны ВСУ, связанный с большими проблемами ВСУ в Константиновке. Группировка "Центр" максимально оттянула на себя боеспособные силы украинской армии, тем самым помогла южанам разгромить противника в Константиновке. Образовался плотный огневой контроль магистрали, что фактически окончательно блокирует снабжение и пути отхода для противника. Движение ВС РФ на поселок Приют (находящийся всего в 7,5 км от Дружковки) переносит боевые действия непосредственно к южному флангу Краматорской агломерации. Это лишает ВСУ возможности использовать Дружковку как тыловую базу для поддержки своего Константиновского гарнизона, точнее того, что от него осталось.По сути, боевые действия ведутся уже на административной территории Дружковки, который и стал главным географическим ориентиром для российских войск. Павловка находится на пересечении жизненно важных коридоров снабжения и дорог, ведущих вглубь выступа, что делает ее ключевым плацдармом для контроля над прилегающими территориями. Судя по карте, под наш контроль перешли возвышенности и обширные лесные массивы, так называемая "зеленка", что и предупредило развитие событий.Враг планировал долго цепляться за населенный пункт, забетонировав все подвалы и оборудовав кучу опорников в близлежащих оврагах и прудах, представляющих собой естественные узкие места, замедляющие продвижение механизированной пехоты. Не помогло — теперь здесь российские бойцы.Согласно оперативке "Воина ДВ", бойцы-дальневосточники вклиниваются в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда, ведя наступательные действия в лесном массиве. Продолжаются закрепление и расширение плацдарма севернее реки Волчья. Противник не отказывается от попыток вскрыть наиболее уязвимые участки в обороне наших войск. В связи с этим продолжается плановая работа по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника.Нашим войскам удалось стабилизировать оперативную обстановку на одном из самых напряженных участков фронта в районе Степногорска и перейти к наступательным действиям. Ставка врага делалась на дерзкие атаки по тылам и синхронное давление с фронта, но расчет на панику и дезорганизацию провалился. Российские бойцы проявили стойкость, грамотно используя рельеф местности и артиллерийскую поддержку. Отборные отряды ГУР, натренированная инструкторами НАТО, увязли в позиционных боях, не сумев конвертировать численное преимущество на узком участке в тактический успех.Единственное, чего смогла добиться украинская хунта ценой сотен безвозвратно потерянных жизней, это перевести часть территории Степногорска в "серую зону". Однако этот результат не имеет особого военного значения. Потери в спецподразделениях ГУР оказались настолько чувствительными, что на ряде смежных участков противник был вынужден снизить активность.ВСУ наносят удары по трассе "Новороссия". В частности, в очередной раз атакован Чонгарский мост. Помешать снабжению Вооруженных сил РФ не удается. Через Крымский перешеек в Донбасс кроме "Новороссии" ведут как минимум две автотрассы. Южные группировки войск РФ можно снабжать морским путем через порты на Азовском море. Кроме того, российские войска совершенствуют способы ведения эффективных боевых действий, где требуются относительно небольшие объемы боеприпасов, подвоз которых военная логистика способна обеспечить в любом случае. Именно поэтому армия России продолжают владеть инициативой на фронте. Основными по-прежнему являются бои за Донбасс. Российские войска наступают сразу по четырем направлениям: с лиманского, северского и артемовского плацдармов – на Славянск и торецко-константиновского – на Краматорск. В районе плотной застройки Константиновки им удается довольно успешно продвигаться за счет применения тактики ближнего боя. Там применение артиллерии и дронов затруднено, поскольку штурмующие российские подразделения находятся в непосредственном соприкосновении с военнослужащими ВСУ, у которых наблюдается значительный дефицит личного состава.Однако Киев пытается бить дронами и на фронте, и в тылу, а также по гражданским объектам, чтобы посеять панику и создать дефицит ресурсов для ведения нашей армией дальнейших боевых действий. В Киеве уверены, что этого можно добиться, если заблокировать маршруты снабжения российских войск. Видимо, поэтому был нанесен повторный удар по Чонгарскому мосту. В этих условиях, справедливо считают наши эксперты, российским военным необходимо также уничтожать логистические пути, в том числе мосты через Днепр.Также обращается внимание на то, что недавний визит президента Украины Зеленского в Лондон и его встречи с союзниками в Эстонии показывают, что Киев намерен продолжать боевые действия. В интервью английским СМИ он заявил, что Украина продолжит наносить удары в глубь территории России, и сообщил о наращивании производства вооружения. В частности, он рассказал, что Украина близка "к созданию собственных баллистических ракет". "Надеюсь, что нам удастся разработать европейскую антибалистическую систему вместе с Великобританией. Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании", – заявил Зеленский.Всю минувшую неделю ВС РФ нанесли ряд мощных и эффективных ударов по военным объектам в разных регионах Украины. применив ударные дроны, крылатые ракеты, а также баллистическое вооружение. Громко было в Киеве, Чернигове, Николаеве, Запорожье, Одессе, Харькове, Днепропетровске. Военное ведомство России подробно сообщило о конкретных результатах массированных и комплексных ударов по выявленным и намеченным целям.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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константиновка

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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эксклюзив, россия, константиновка, харьков, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, удар, минобороны