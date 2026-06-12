Глава сил НАТО в Европе признал: Россия не ищет конфликта с альянсом - 12.06.2026 Украина.ру
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Глава сил НАТО в Европе признал: Россия не ищет конфликта с альянсом
Глава сил НАТО в Европе признал: Россия не ищет конфликта с альянсом - 12.06.2026 Украина.ру
Глава сил НАТО в Европе признал: Россия не ищет конфликта с альянсом
Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Москва не стремится к войне с альянсом
2026-06-12T14:21
2026-06-12T14:24
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"Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта", — заявил Гринкевич в интервью Financial Times.Он добавил, что в Москве понимают значение понятия "оборонительный альянс" и признают наличие у НАТО определённых асимметричных преимуществ.Однако в НАТО единства нет. Инспектор армии ФРГ Кристиан Фройдинг высказал прямо противоположное мнение. Он утверждает, что в альянсе существует "широкий консенсус" о возможности конфликта с Россией до 2030 года. Politico приводит его слова: "2029 год — это не немецкий график". Фройдинг допустил, что Россия якобы может предпринять что-то и раньше.Президент России Владимир Путин неоднократно называл подобные заявления бредом и провокацией. Москва не раз подчёркивала: планов нападать на страны НАТО нет.Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал лишить Прибалтику поддержки НАТО при провокациях в сторону России. Он напомнил: альянс должен использовать механизмы коллективной обороны только если страну-члена атакуют извне. А не поощрять авантюры прибалтийских режимов.
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новости, россия, москва, европа, владимир путин, нато, financial times, politico
Новости, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, НАТО, Financial Times, Politico

Глава сил НАТО в Европе признал: Россия не ищет конфликта с альянсом

14:21 12.06.2026 (обновлено: 14:24 12.06.2026)
 
© ФотоУкраина-НАТО
Украина-НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото
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Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что Москва не стремится к войне с альянсом
"Я очень внимательно изучал разведданные. Россия не ищет конфликта", — заявил Гринкевич в интервью Financial Times.
Он добавил, что в Москве понимают значение понятия "оборонительный альянс" и признают наличие у НАТО определённых асимметричных преимуществ.
Однако в НАТО единства нет. Инспектор армии ФРГ Кристиан Фройдинг высказал прямо противоположное мнение. Он утверждает, что в альянсе существует "широкий консенсус" о возможности конфликта с Россией до 2030 года. Politico приводит его слова: "2029 год — это не немецкий график". Фройдинг допустил, что Россия якобы может предпринять что-то и раньше.
Президент России Владимир Путин неоднократно называл подобные заявления бредом и провокацией. Москва не раз подчёркивала: планов нападать на страны НАТО нет.
Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер призвал лишить Прибалтику поддержки НАТО при провокациях в сторону России. Он напомнил: альянс должен использовать механизмы коллективной обороны только если страну-члена атакуют извне. А не поощрять авантюры прибалтийских режимов.
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